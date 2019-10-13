«Я работаю вчёрную с 2014 года»: новосибирские предприниматели о проблемах малого бизнеса

ЕНВД в будущем хотят вообще отменить, но пока планируют увеличить на 4,9% — это может быть самым крупным повышением с 2015 года, когда рост был на 7,5% Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В статье НГС о последствиях повышения ЕНВД эксперты и представители малого бизнеса рассказывали о том, что это может привести к вымиранию малого бизнеса, который и так задавлен налогами. В комментариях к материалу новосибирские предприниматели поделились, как им непросто живётся и сейчас. НГС публикует семь откровенных рассказов.

«Нас загоняют в рабство к богатым дворянам» — Держу вшивую торговую точку. Плачу в моё дело, налоги, в базу систематизации для онлайн касс, за фискальные накопители в кассы, системное обеспечение, ещё каждый квартал меняются форматы для сдачи информации в ЕГАИС по пиву, то есть программы для шифрования отчётов. За каждый новый шифр — по 2500 рублей. Плачу за обслуживание пожарки — это обязательные затраты. Ещё 1,5% банкам за безнал и аренду оборудования. Как итог, чистая прибыль 27–32 тысяч. Это формат магазин у дома общей направленности по продуктам. Легче работать на дядю. Зато представители выходцев СНГ весело соседствуют, продавая алкоголь, «пальку», из под касс и пиво без ЕГАИС. Нас загоняют в рабство к богатым дворянам, — сообщает пользователь Яблокоупало.

Вы тоже думаете, что лучше работать по найму, а не на себя?

«За ваш счёт, товарищи, произошло это событие» — Моё мнение как мелкого предпринимателя. Подняли НДС до 20% — не знаю, как у других, а у меня начались проблемы с клиентами, потому что у них упали продажи из-за повышения цен и многие попали в глухие должники или разорились. РАО ЕЭС или РЖД выживут, потому что людям некуда деваться и они всё равно будут пользоваться светом и ездить на поездах, а мелкому бизнесу стало тяжелее. Мой итог — контору, которая работала с НДС, пришлось бросить и открыть упрощёнку. У моей жены свой мелкий бизнес, летом открыла ИП, потому что сказали так надо. Продаж нет, расходы на кассу и налоги вылились в дополнительное повышение цен, то есть за ваш счёт, товарищи, произошло это событие. Поднимут ЕНВД. Зачем? Какие крупные компании будут переживать за 4%? Цель — высосать ещё денег из мелких предпринимателей, потому что они никуда не денутся. Какой будет итог? Закроем ИП и будем опять работать даже не в серую — в чёрную. Потому что у меня задача кормить мою семью, а не братскую Сирию или правительство. И так думают, наверное, многие, — считает пользователь, назвавшийся «яяяяяяяяяя».

Работаете ли вы вчёрную?

«Мне по барабану» — Всё очень просто: я работаю в чёрную с 2014 года, посему мне по барабану — могу закрыться на полгода и уехать в отпуск, а через полгода опять начать, а могу не начать работать, издержек — 0, посему если прибыль минимальная, всё равно в плюсе, — заверяет Гость.

Вы считаете, что такой подход правильный?

«Задавили проверками» — Лет так 20 назад открыл ЧПЮБОЛ. Сначала было хорошо. Прошло 10 лет и началось. Задавили проверками. Потом оказалось, что закрыть не так уже и просто. Нужно заплатить денег! Да чтоб он провалился этот малый бизнес! Уж лучше я поработаю по найму! Господа, правители, вы что, не понимаете, что убиваете экономику вашего государства? Налоги для людей не 13%, а 65%! Типа нефть и газ всё разрулит. Думаю, что не выдержу модерации, — рассуждает Просто человек.

На ваш взгляд, налоговая нагрузка в стране слишком большая?

«Крупные сети, хитро раздробленные, убивают мелочь» — Я малый бизнес, жду исчезновения ЕНВД, потому что при помощи его безумно крупные сети, хитро раздробленные, убивают мелочь, — комментирует джон2.

Согласны с тем, что крупные сети убивают малый бизнес?

«Я, конечно, пытался раздробить»

— Да не гундите про раздробленный бизнес. Я, конечно, пытался раздробить. Пришлось обратно всё в зад объединить и ещё и штрафы оплатить. Куча судебных дел вам в пример. Про 1,7 миллиарда в год — так на то местная власть и устанавливает списки работ и услуг, попадающих под ЕНВД, чтобы такого не возникало, — замечает zet123

По вашему мнению, многие крупные игроки используют ЕНВД, чтобы уйти от налогов, и дробят бизнес?

«Большинство предпринимателей уже работает на пределе»

— Я в бизнесе с 1996 года, но имею знакомых в институте экономики СО РАН. Всегда посмеивался над их видением ситуации в стране: они реально витают в облаках. И подтверждение тому то, что мы видим вокруг, то, к чему привели нас эти умы. И комментарии экспертов НГС о повышении ЕНВД говорят о том, что понимания нет и не предвидится. Но ничего страшного, не в деньгах счастье. Я лишь рискну заметить — повышение ЕНВД только кажется незначительным. Большинство предпринимателей уже работает на пределе, не имея возможности вкладывать в бизнес, расширяя его и улучшая качество обслуживания. Это означает, что грядёт ситуация, случившаяся с крупным бизнесом в 90-е: придёт развитый иностранный бизнес и заменит отечественный. Товары, услуги станут немного дешевле и лучше, да, только и денег у нас станет гораздо меньше. Никто не держится за ЕНВД. Вменённый доход уже значительно выше реального. Поэтому те предприниматели, которые имеют возможность, переходят на общий режим налогообложения, чтобы платить налоги с реальных доходов. С приходом цифровых технологий любой может вести отчётность без бухгалтера, — пишет nick.



Вы тоже считаете, что скоро будет такая же ситуация с бизнесом, как в 90-е?