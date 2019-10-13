Что думают о городе сами новосибирцы в ответ на жёсткий рейтинг Варламова (10 неожиданных мнений)

На фото — Академгородок, о котором новосибирцы отзываются положительно Фото: Мария Тищенко / НГС

Новость, в которой говорится о том, что известный блогер Илья Варламов поставил Новосибирску незачёт в своём личном рейтинге «Лучшие и худшие города России», вызвала обсуждение среди читателей. НГС выбрал 10 ярких комментариев, в которых новосибирцы говорят, почему не любят свой город, и описывают, что в нём нравится.

«Я бы Новосибирск поставил на самое последнее место»

— А я бы Новосибирск поставил на самое последнее место, потому что да: у нас грязно, пыльно, дороги не чистятся и давно из-за этого Новосибирск не столица Сибири, — считает пользователь Горожанин.



Вы тоже отдали бы городу последнее место?



«Садить парки, а не закатывать всё в асфальт»

— Это он ещё высоко оценил Новосибирск! Чтобы город стал уютным, удобным и красивым нужно вкладывать в него деньги и комплексно застраивать красивыми домами, садить парки, а не закатывать всё в асфальт, подсвечивать в тёмное время суток. Да много чего. Но у нас местные власти всё экономят. Вот и экономьте, но и не завидуйте тогда соседям, — рекомендует LOL.



Согласны с тем, что рейтинг Новосибирска даже завышен?



«Дома вроде от 5 лямов, а все недостроенные»

— Никогда не встречала ничего позорнее, чем частный сектор Новосибирска и НСО. Даже если у тебя самострой, он может быть красиво сделан и территория облагорожена. А то дома вроде от 5 лямов, а все недостроенные, и обычно из них доски из помойки торчат. Выезжаешь за пределы области, и как в другой мир попадаешь. Значит дело не только в деньгах, — рассуждает Культура.



Дело всё же в деньгах?

«Одна отдушина — зоопарк»

— Не любила этот город никогда: очень мало зелени; центральные парки — на месте бывших кладбищ, погулять негде; в центре, кроме театра оперы и балета, пойти некуда, нет местного Арбата; центральные улицы — сплошные дороги и машины. Одна отдушина — зоопарк, для меня он даже лучше московского! Ещё очень не нравились старые грязные звенящие трамваи и то, что остановки при выходе не оборудованы: люди выходят практически под колёса идущих мимо машин. Серый мрачный бетонный город! Вырвалась я отсюда слава богу! — радуется пользователь, подписавшийся как Мнение.



Правда ли, что в центре, кроме Оперного, пойти некуда?

«Если наряжаться не для кого, то и так сойдёт»

— Город — это как девушка: если наряжаться не для кого, то и так сойдёт, понимаете? Вот если бы в город приезжали толпы туристов, то за ним бы и следили, делегации, которые должны были не в авто, ездить от Толмачёво до Экпоцентра, а ногами топать, то тогда да. А делать что-то для жителей города не в правилах местных чинуш. Вот за что люблю Кольцово — он очень продуманный и ухоженный, единый застройщик и никаких шлагбаумов, — делится Tut_Sisl.



Вам нравится Кольцово?

«Большое количество безликих высоток-муравейников»

— Я коренная новосибирка. И люблю свой город! Конечно, много чего меня печалит в любимом городе — пыль, грязь на дорогах, например, вечные недострои. Раздражает большое количество безликих высоток-муравейников. Хотелось бы, чтобы сберегали и реставрировали старые, уютные районы (Богдашка, Расточка например). Хочу, чтобы было больше зелёных зон — как больших парков, так и маленьких междомовых. Но я вижу, что город становится красивее и удобнее для жильцов! Вижу, что делается много для этого, но недостаточно пока. И то понятно — третий город страны! А средств выделяется меньше, чем в столичных городах в сотни раз! — возмущается ахнатка.



А вы любите свой город?



«Осталось вырубить все деревья»

— Осталось вырубить все деревья и застроить до упора город свечками и последнее место обеспечено Новосибирску вечно. После двух-трёх выходов на улицу у нас приходится стирать всю одежду: вся в пыли и грязи. Тут уж видно ничего не сделать. Такая наша планида. Травников после окончания срока губернаторства ни за что больше не останется здесь. По нему сейчас видно, всё здесь ему надоело, — думает Гута.



Вам тоже приходится часто стирать одежду из-за пыли и грязи?

«Давайте начнём с себя?»

— Ну заныли. В Моске и Питере чище и лучше — вперёд, меняйте свою жизнь к лучшему. А по поводу грязи — так ведь сами себе под нос гадите. Часто встречаю не то что фантики, а целые мусорные мешки, по непонятным причинам недонесённые до контейнеров с мусором. Про окурки и бутылки на каждом шагу я вообще молчу. Я родилась и выросла в Новосибирске, город свой люблю. Давайте начнём с себя? Когда каждый поймёт, что мусорить на улице — это плохо, это незачёт, тогда город станет заметно чище! — уверена Елена



Мусорите ли вы на улице?

«Мрачный, унылый и тоскливый»



— В Новосибирске есть районы, вроде Академгородка, где приятно находиться. Но в целом город — и в самом деле мрачный, унылый и тоскливый. И сложилось впечатление, что жители в массе своей пребывание в Новосибирске рассматривают как временное, — комментирует пользователь, назвавший себя «тоже проездом».



Вам приятно находиться в Академгородке?



«ТЭЦ вынести на окраины»

— Для начала надо сделать тротуары и газоны ниже уровня дорог — грязи и земли на дорогах будет меньше. Затем инвестировать в работающий по расписанию, удобный общественный транспорт. Люди пересядут на него и пробок будет меньше. Третье — программа озеленения. Садить и ухаживать за деревьями, не тополями. Ну и переработка мусора. И ТЭЦ вынести на окраины. Сейчас они в городской черте. Чемпионаты по хоккею не нужны. Сократить чиновников, перевести многочисленных бумагомарателей в онлайн. Дорожная карта всех этих дел и вперёд, — расписывает программу Meagan.

