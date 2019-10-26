Интересно, чем закончится эксперимент сибирячки? Фото: предоставлено Евгенией Елезовой

Второй месяц НГС следит за судьбой одного из первых новосибирских биохакеров — 46-летней Евгении Елезовой. В конце августа Евгения стала добровольцем эксперимента «Дневник биохакера». Сибирячка не жаловалась на здоровье, много работала и занималась бегом, но обследования показали, что она многого о себе не знает. Евгения уже сдала основные анализы и генетический тест, а сейчас врачи и тренеры заставили её приседать и отжиматься, чтобы проверить состояние мышц: оказалось, от них зависит не только фигура, но и ясность ума. НГС публикует третью запись «Дневник биохакера».

«По улицам слона водили….» — ну, положим, не по улицам и не слона, а наоборот. За это время я посетила стольких врачей и специалистов, что голова кругом: состояние организма — чек, генетика — сделано, на очереди — физика тела. Я уже в курсе, что то, что я про себя думаю, и то, что на самом деле есть, — не одно и то же. Я бегаю где-то два полумарафона в год плюс готовлюсь к ним. Не очень люблю то, что называется ОФП (общая физическая подготовка), хотя растяжка и разминка для бегуна — это святое. На большее у меня нет ни сил, ни времени. Цель — продиагностировать физические параметры организма и разработать программу, чтобы чувствовать себя бодрее, веселее и вообще. Обращение в фитнес-центры не дало желаемого результата. Даже не во всех центрах есть специалисты с медицинским образованием, тестирующие состояние клиента на входе. «Тяжелее ноутбука ничего не ношу» Первым делом меня принял врач-кинезиотерапевт Наталья Новгородова. У меня проверили рост, вес, продиагностировали гибкость суставов — конечно, это имеет научное название, я называю по простому, как запомнила.

На приеме у врача Фото: предоставлено Евгенией Елезовой

Интересный у нас состоялся диалог.

— О, у меня всегда были слабые руки, и при нынешнем образе жизни накачивать мышцы — зачем? Разве что ради эстетики… Все равно тяжелее ноутбука уже ничего не ношу.

— Вы знаете, от того, насколько развит верхний плечевой пояс — а это руки, шея, — зависит кровоснабжение сосудов головного мозга. А оно и так с возрастом ухудшается. Вы знаете, что деменции подвержены больше женщины, чем мужчины? И по статистике возраст этого заболевания уменьшается. То есть люди заболевают в молодости. Так вот, девочки: хотим снизить риск деменции — качаем руки.

И я отправилась качать. Точнее, диагностировать состояние. Задача проста — под присмотром тренера с чек-листом проходишь несколько тренажеров, пытаясь на каждом сделать столько подходов, сколько положено для своего возраста.

С ногами все ок — не зря же бегаю. И увы, но факт — руки у меня слабенькие. Поэтому ходить мне и ходить. Призрак деменции — хоть и отрицательный, но все же стимул. Про деньги Давно обещаю рассказать, сколько же стоит обследовать своё состояние от и до — в пределах разумного, но шире, чем обычная диспансеризация или чек-ап.



Анализы и специлисты (клиника «Евромед»). Напоминаю, крови из меня выпили много: общий анализ, биохимия, гормональные исследования крови. УЗИ различных органов, плюс узкие специалисты. Итого 13 спецов, включая психотерапевта, — 46 450 рублей. Генетический тест (Basis Genotech, один тест, «Диетология») — 17 000 рублей. Физическое состояние («Центр доктора Бубновского») — 1800 рублей.

Итого на сегодня: 65 250 рублей. Мне до Сергея Фаге как до Луны.

Интересно, сколько бы это стоило, если б я подалась в обычную поликлинику, — наверняка же что-то можно было сделать бесплатно? Что? А с каким запросом меня бы отправили оттуда восвояси? Выясню к следующему письму.

А что делаете вы, чтобы отдалить старость? Фото: предоставлено Евгенией Елезовой

Елена Бобяк, организатор конференции «Биохакинг Сиб»:

— Я наблюдаю за Женей внимательно на протяжении всего проекта. Она ответственная девушка и реально пытается исполнять все рекомендации врачей. Препараты железа пьет, витамин Д и микроэлементы употребляет, питание скорректировала — сделала регулярным, полноценным.

И вот силы прибавились. А что мы видим? Женя работает до двух ночи и через несколько дней устает. Начинает высыпаться, всё выправляется. Хвост вытащили, хвост увяз… Непросто жить осознанно и обретать здоровые привычки, да еще в такие жесткие по времени сроки. Несмотря на то что тесты в центре Бубновского говорили о некоторых пробелах и недостатках в работе мышц (у этой девушки мышцы вообще трудно разглядеть), но я видела уважение в глазах инструктора, когда Женя выдавала неожиданное для него количество жимов.