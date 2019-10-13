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«Вроде фигня, но прикольно»: простой белорусский парень собрал Экспоцентр — НГС пытался понять феномен его успеха

Журналист сходила на концерт Тима Белорусских — пока в его песнях много личного, а не просто бизнес

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Настоящее имя Тимы Белорусских&nbsp;— Тимофей Морозов

Настоящее имя Тимы Белорусских — Тимофей Морозов

12 октября в Экспоцентре состоялся концерт певца Тимы Белорусских, песни которого за последний год побили все рекорды по прослушиваниям в соцсетях. Большая часть зрителей — вооруженные планшетами и телефонами дети, для которых это был первый концерт в жизни. Музыкант порадовался погоде, похвалил Новосибирск за метро и подарил своим зрителям бутылки с водой. Корреспонденты НГС побывали на выступлении Тимы Белорусских, который просил поклонников наслаждаться жизнью без телефонов.

Субботний вечер в Экспоцентре напоминал детский праздник. На концерт белорусской звезды пришли сотни детей — как будто новогодняя ёлка в каком-нибудь театре, только размах побольше и одежда у ребят повзрослее.

На концерт Тимы Белорусских пришли больше порядка двух тысяч человек

На концерт Тимы Белорусских пришли больше порядка двух тысяч человек

Концерт задержался примерно на полчаса, музыкант вышел на сцену, когда в на площадку прошли все зрители, отстоявшие очередь в ожидании своего проходного браслета. Дети умело позировали и делали селфи для своих юных инстаграмов. Опытные посетители новогодних утренников, которые как минимум пару раз вызывали Деда Мороза, громко кричали кричали: «Тима! Тима, выходи!»

Половина публики&nbsp;— дети от 3 до 16 лет

Половина публики — дети от 3 до 16 лет

К началу концерта зрители уже немного устали, но как только певец вышел на сцену, папы бодро подхватили детей на плечи, и зал заревел. Музыкант похвалил Новосибирск за метро и называл горожан «дружной командой».

— Возможно, кто-то себя чувствует неловко, не знает, что делать, хотел бы потанцевать. Можно, всё можно, — разрешил певец. — Любое движение. И чтобы ребятки максимально раскрепостились, споём песенку «Целовать».

Во время концерта папы держали детей на плечах

Во время концерта папы держали детей на плечах

Но юные зрители, оказывается, уже давно были раскованы и без запинок повторяли за Тимой: «Я хочу тебя везде целовать», «И зимой я бы тебя постоянно грел. Ты фруктовая мороженка, которую бы съел».

После разогрева началась более серьёзная лирика — новый хит «Поезда» уже тронул родителей, которые немного отвлеклись от детей и, вероятно, задумались о своём. («Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю, ты тоже, но не сейчас»).

Тиме Белорусских 21 год, певец родился в Минске

Тиме Белорусских 21 год, певец родился в Минске

Вообще, вряд ли есть смысл разбирать тексты песен Тимы Белорусских по цитатам или искать формы. Лучше расслабиться и включить эмоции — после концерта кто-то заметил: «Вроде фигня фигнёй, но прикольно».

Концерт белорусского рэпера состоялся 12 октября в Экспоцентре

Концерт белорусского рэпера состоялся 12 октября в Экспоцентре

Хит «Мокрые кроссы» завёл немногочисленную группу подростков, преимущественно женского пола. В перерыве между выступлениями Белорусских решил дать публике дельный совет не тратить силы на телефон и успеть «кайфануть живым звуком», иначе придёшь домой, посмотришь видео и из-за хрипящих звуков басов покажется, что «всё плохо, концерт в жопе».

Самому младшему посетителю концерта было около трёх лет

Самому младшему посетителю концерта было около трёх лет

Заботливый Тима нежно отнёсся к своей юной публике и попросил поднять руки тех, для кого этот концерт первый в жизни. На лес рук, выросший на площадке Экспоцентра, он отреагировал долгожданными хитами «Незабудка» и «Витаминка» — это была кульминация выступления. 

Фишка рэпера в том, что на концертах он угощает публику чистой водой — в этот раз помощники также достали бутылочки и раскидали их публике. Видимо, так певец решил поддержать тех, кто много танцует. 

В начале года Тима Белорусских выпустил альбом «Твой первый диск — моя кассета»

В начале года Тима Белорусских выпустил альбом «Твой первый диск — моя кассета»

Во второй половине концерта взрослой публике уже слегка надоело фотографировать весёлых детей. Мамы и папы начали хорошо пританцовывать под песню «Мальчик ягодный бабл-гам». А дети продолжали безошибочно повторять за Тимой речитативы, при этом с завидным мастерством передавали эмоции героя песни, который поёт: «Я заблокирован, я только пью и пью».

На концерте Тима Белорусских два раза исполнил песню «Мокрые кроссы», которая сделала его популярным

На концерте Тима Белорусских два раза исполнил песню «Мокрые кроссы», которая сделала его популярным

Певец несколько раз поблагодарил поклонников за то, что они пришли, и отметил, что очень важно, когда есть поддержка. Тима даже растрогался. 

Певец учился в музыкальной школе по классу виолончели

Певец учился в музыкальной школе по классу виолончели

Вообще, атмосфера получилась душевная. То ли от детской непосредственности, то ли оттого, что весёлые родители танцуют со своими дочками и сыночками (возможно, первый и последний раз на одном концерте), а может быть, оттого, что в песнях Тимы Белорусских пока много личного, а не просто бизнес.

Новосибирский рэпер Элджей в этом году попал в рейтинг 40 самых успешных молодых звёзд России — за год он заработал 1,5 миллиона долларов. 

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фывап
    13 окт 2019 в 13:42

    Гадость какая-то. Реально почувствовал отвращение.

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 13:38

    Полнейший бред.

    13 окт 2019 в 14:00

    "....много личного".
    Такое только в отсталой России возможно.
    Потому что нет возможности для бизнеса.