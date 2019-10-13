«Вроде фигня, но прикольно»: простой белорусский парень собрал Экспоцентр — НГС пытался понять феномен его успеха

Настоящее имя Тимы Белорусских — Тимофей Морозов Фото: Александр Ощепков / НГС

12 октября в Экспоцентре состоялся концерт певца Тимы Белорусских, песни которого за последний год побили все рекорды по прослушиваниям в соцсетях. Большая часть зрителей — вооруженные планшетами и телефонами дети, для которых это был первый концерт в жизни. Музыкант порадовался погоде, похвалил Новосибирск за метро и подарил своим зрителям бутылки с водой. Корреспонденты НГС побывали на выступлении Тимы Белорусских, который просил поклонников наслаждаться жизнью без телефонов.

Субботний вечер в Экспоцентре напоминал детский праздник. На концерт белорусской звезды пришли сотни детей — как будто новогодняя ёлка в каком-нибудь театре, только размах побольше и одежда у ребят повзрослее.



На концерт Тимы Белорусских пришли больше порядка двух тысяч человек Фото: Александр Ощепков / НГС

Концерт задержался примерно на полчаса, музыкант вышел на сцену, когда в на площадку прошли все зрители, отстоявшие очередь в ожидании своего проходного браслета. Дети умело позировали и делали селфи для своих юных инстаграмов. Опытные посетители новогодних утренников, которые как минимум пару раз вызывали Деда Мороза, громко кричали кричали: «Тима! Тима, выходи!»



Половина публики — дети от 3 до 16 лет Фото: Александр Ощепков / НГС

К началу концерта зрители уже немного устали, но как только певец вышел на сцену, папы бодро подхватили детей на плечи, и зал заревел. Музыкант похвалил Новосибирск за метро и называл горожан «дружной командой».

— Возможно, кто-то себя чувствует неловко, не знает, что делать, хотел бы потанцевать. Можно, всё можно, — разрешил певец. — Любое движение. И чтобы ребятки максимально раскрепостились, споём песенку «Целовать».



Во время концерта папы держали детей на плечах Фото: Александр Ощепков / НГС

Но юные зрители, оказывается, уже давно были раскованы и без запинок повторяли за Тимой: «Я хочу тебя везде целовать», «И зимой я бы тебя постоянно грел. Ты фруктовая мороженка, которую бы съел».

После разогрева началась более серьёзная лирика — новый хит «Поезда» уже тронул родителей, которые немного отвлеклись от детей и, вероятно, задумались о своём. («Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю, ты тоже, но не сейчас»).



Тиме Белорусских 21 год, певец родился в Минске Фото: Александр Ощепков / НГС

Вообще, вряд ли есть смысл разбирать тексты песен Тимы Белорусских по цитатам или искать формы. Лучше расслабиться и включить эмоции — после концерта кто-то заметил: «Вроде фигня фигнёй, но прикольно».

Концерт белорусского рэпера состоялся 12 октября в Экспоцентре Фото: Александр Ощепков / НГС

Хит «Мокрые кроссы» завёл немногочисленную группу подростков, преимущественно женского пола. В перерыве между выступлениями Белорусских решил дать публике дельный совет не тратить силы на телефон и успеть «кайфануть живым звуком», иначе придёшь домой, посмотришь видео и из-за хрипящих звуков басов покажется, что «всё плохо, концерт в жопе».



Самому младшему посетителю концерта было около трёх лет Фото: Александр Ощепков / НГС

Заботливый Тима нежно отнёсся к своей юной публике и попросил поднять руки тех, для кого этот концерт первый в жизни. На лес рук, выросший на площадке Экспоцентра, он отреагировал долгожданными хитами «Незабудка» и «Витаминка» — это была кульминация выступления. Фишка рэпера в том, что на концертах он угощает публику чистой водой — в этот раз помощники также достали бутылочки и раскидали их публике. Видимо, так певец решил поддержать тех, кто много танцует.



В начале года Тима Белорусских выпустил альбом «Твой первый диск — моя кассета» Фото: Александр Ощепков / НГС

Во второй половине концерта взрослой публике уже слегка надоело фотографировать весёлых детей. Мамы и папы начали хорошо пританцовывать под песню «Мальчик ягодный бабл-гам». А дети продолжали безошибочно повторять за Тимой речитативы, при этом с завидным мастерством передавали эмоции героя песни, который поёт: «Я заблокирован, я только пью и пью».

На концерте Тима Белорусских два раза исполнил песню «Мокрые кроссы», которая сделала его популярным Фото: Александр Ощепков / НГС

Певец несколько раз поблагодарил поклонников за то, что они пришли, и отметил, что очень важно, когда есть поддержка. Тима даже растрогался.

Певец учился в музыкальной школе по классу виолончели Фото: Александр Ощепков / НГС