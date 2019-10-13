«Вроде фигня, но прикольно»: простой белорусский парень собрал Экспоцентр — НГС пытался понять феномен его успеха

12 октября в Экспоцентре состоялся концерт певца Тимы Белорусских, песни которого за последний год побили все рекорды по прослушиваниям в соцсетях. Большая часть зрителей — вооруженные планшетами и телефонами дети, для которых это был первый концерт в жизни. Музыкант порадовался погоде, похвалил Новосибирск за метро и подарил своим зрителям бутылки с водой. Корреспонденты НГС побывали на выступлении Тимы Белорусских, который просил поклонников наслаждаться жизнью без телефонов.
Субботний вечер в Экспоцентре напоминал детский праздник. На концерт белорусской звезды пришли сотни детей — как будто новогодняя ёлка в каком-нибудь театре, только размах побольше и одежда у ребят повзрослее.
Концерт задержался примерно на полчаса, музыкант вышел на сцену, когда в на площадку прошли все зрители, отстоявшие очередь в ожидании своего проходного браслета. Дети умело позировали и делали селфи для своих юных инстаграмов. Опытные посетители новогодних утренников, которые как минимум пару раз вызывали Деда Мороза, громко кричали кричали: «Тима! Тима, выходи!»
К началу концерта зрители уже немного устали, но как только певец вышел на сцену, папы бодро подхватили детей на плечи, и зал заревел. Музыкант похвалил Новосибирск за метро и называл горожан «дружной командой».
— Возможно, кто-то себя чувствует неловко, не знает, что делать, хотел бы потанцевать. Можно, всё можно, — разрешил певец. — Любое движение. И чтобы ребятки максимально раскрепостились, споём песенку «Целовать».
Но юные зрители, оказывается, уже давно были раскованы и без запинок повторяли за Тимой: «Я хочу тебя везде целовать», «И зимой я бы тебя постоянно грел. Ты фруктовая мороженка, которую бы съел».
После разогрева началась более серьёзная лирика — новый хит «Поезда» уже тронул родителей, которые немного отвлеклись от детей и, вероятно, задумались о своём. («Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю, ты тоже, но не сейчас»).
Вообще, вряд ли есть смысл разбирать тексты песен Тимы Белорусских по цитатам или искать формы. Лучше расслабиться и включить эмоции — после концерта кто-то заметил: «Вроде фигня фигнёй, но прикольно».
Хит «Мокрые кроссы» завёл немногочисленную группу подростков, преимущественно женского пола. В перерыве между выступлениями Белорусских решил дать публике дельный совет не тратить силы на телефон и успеть «кайфануть живым звуком», иначе придёшь домой, посмотришь видео и из-за хрипящих звуков басов покажется, что «всё плохо, концерт в жопе».
Заботливый Тима нежно отнёсся к своей юной публике и попросил поднять руки тех, для кого этот концерт первый в жизни. На лес рук, выросший на площадке Экспоцентра, он отреагировал долгожданными хитами «Незабудка» и «Витаминка» — это была кульминация выступления.
Фишка рэпера в том, что на концертах он угощает публику чистой водой — в этот раз помощники также достали бутылочки и раскидали их публике. Видимо, так певец решил поддержать тех, кто много танцует.
Во второй половине концерта взрослой публике уже слегка надоело фотографировать весёлых детей. Мамы и папы начали хорошо пританцовывать под песню «Мальчик ягодный бабл-гам». А дети продолжали безошибочно повторять за Тимой речитативы, при этом с завидным мастерством передавали эмоции героя песни, который поёт: «Я заблокирован, я только пью и пью».
Певец несколько раз поблагодарил поклонников за то, что они пришли, и отметил, что очень важно, когда есть поддержка. Тима даже растрогался.
Вообще, атмосфера получилась душевная. То ли от детской непосредственности, то ли оттого, что весёлые родители танцуют со своими дочками и сыночками (возможно, первый и последний раз на одном концерте), а может быть, оттого, что в песнях Тимы Белорусских пока много личного, а не просто бизнес.
Новосибирский рэпер Элджей в этом году попал в рейтинг 40 самых успешных молодых звёзд России — за год он заработал 1,5 миллиона долларов.