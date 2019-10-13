Красотка с лопатой: популярная модель оставила карьеру, чтобы построить приют для бездомных животных

На попечении у Екатерины 5 собак, 2 щенка и 9 котов Фото: Екатерина Щербакова

Екатерине Щербаковой 33 года. Раньше в нашем городе её больше знали как популярную модель и дизайнера кожаных аксессуаров. Со временем интересы девушки кардинально поменялись, и сейчас вместо фотосессий и встреч со стилистами она с большим рвением будет спасать собаку, попавшую в беду или пристраивать выкинутого на улицу маленького котенка. Екатерина руководит приютом для бездомных животных и практически всё свое свободное время проводит за заборами, по колено в грязи, с лопатами и вениками, но зато в окружении счастливых лохматых морд, которым дали пристанище и еду. Специально для SHE.НГС сибирячка рассказала, почему отказалась от карьеры модели, насколько ей сложно содержать приют и помогает ли в этом непростом деле яркая внешность.



Основное место работы Кати — должность маркетолога в Центре общей медицины. До сих пор она подрабатывает моделью для разных магазинов и шоурумов, но времени на это не хватает. Катя говорит, что любовь к животным у нее появилась не внезапно. — Мне это привили с детства. Папа постоянно кого-то находил и приносил домой — начиная от ёжиков, заканчивая змеей. Поэтому опыт в общении и пристройстве животных у меня был. В осознанном возрасте история Кати про бездомных животных и приют началась 4 года назад, когда знакомая попросила ее сделать репост в социальной сети Instagram о помощи приюту. На тот момент Екатерины не было в городе, и она могла участвовать только дистанционно.

Вопрос о том, почему она занимается бездомными животными, сибирячка считает странным Фото: Екатерина Щербакова

— Мы быстренько завели страницу в соцсетях, я начала ее вести, агитируя при этом всех своих знакомых и друзей помогать. По приезде я, конечно же, поехала посмотреть на тех, о ком писала два месяца, и влюбилась во всех этих собак и кошек. Месяца через три поймала себя на мысли, что я ни одно воскресенье (по воскресеньям обычно приезжают волонтёры. — Прим. ред.) не пропустила.

Девушка поставила себе задачу построить теплые вольеры и хорошие будки: внутри всё выглядело плачевно. Через какое-то время Катя стала учредителем приюта и была близка к своей цели. — В составе руководителей были люди взрослее меня, и на многое наши взгляды расходились, поэтому любые новшества и перемены не всегда воспринимались так, как должны были. Много времени уходило не на помощь животным, а на урегулирование «междоусобных войн», поэтому я приняла решение уйти и открыть свой приют. Взяла себе на отдых 3 месяца, чтобы начать новое с новыми силами, откладывала деньги. Собравшись с девочками, мы приняли решение начать с 20 собак, не больше.

Приют содержится на собственные средства Екатерины и ее единомышленников Фото: Екатерина Щербакова

Чтобы открыть свой приют, нужно сначала зарегистрироваться, в состав учредителей должны входить минимум четыре человека. Необходимо собрать документы, оплатить пошлину (4000 рублей) и сдать всё на регистрацию сначала в юстицию, а затем в налоговую. А потом приезжать для всяких исправлений раз 6–8 — бюрократия, — улыбается Катя и добавляет, что устойчивая психика и терпение приветствуются — так же, как и поддержка. — С финансовой точки зрения вопрос двоякий. Если у тебя есть 1–2 постоянных спонсора, то это очень легко, тогда можно не ждать помощи администрации, как это делаем мы уже пятый месяц, а смело снять понравившийся земельный участок, который проходит по всем нормам, и начинать строительство приюта.

У Кати много единомышленников, ей пишут в соцсети слова благодарности и поддержки, многие хотят участвовать в жизни приюта.

У сибирячки есть любимчики, которых она навещает даже после того, как они обрели дом Фото: Екатерина Щербакова

— Мы стараемся своими силами лечить, стерилизовать. Но только тогда, когда наши ресурсы исчерпаны, мы открываем сбор. На день рождения Кате подарили строительную бригаду, которая построила вольеры бесплатно из — опять же — подаренного на праздник дерева. Проект приюта с операционным блоком вышел в районе 2 миллионов рублей, но всей суммы целиком пока нет. С финансовой точки зрения это невыгодный проект, убытки практически во всем. Сибирячка говорит, что, если бы хотела сделать свой проект прибыльным, то он точно не был бы связан с животными.



Дома у нее своя веселая компания — кот Морщинка и пёс Марс Фото: Екатерина Щербакова

— Я не могу осуждать и обсуждать другие приюты, где у людей есть заработная плата, но я точно знаю, что это не моя история. Мы помогаем тому, кому кроме нас никто не поможет. Здесь не может быть прибыли, здесь идёт обмен: ты даёшь животным теплую будку и тёплую кашу, а они тебе в ответ — тёплую любовь. Каждый даёт то, что в его силах.

С июня Катя и команда приюта приступили к поиску земельного участка, в планах — заручиться поддержкой администрации: есть цель открыть не только приют для животных, но и пункт льготной стерилизации. — Нам обещали помочь, мы писали письма, ходили на приемы. Но шло только время, и ничего не двигалось с мертвой точки, после чего было принято решение уже своими силами взять земельный участок в долгосрочную аренду. Как раз на следующей неделе мы смотрим последние два участка, принимаем решение и подписываем договор.

На когда-то регулярную работу моделью у сибирячки почти не остается времени Фото: Екатерина Щербакова

Начать строительство планируется на накопленные Екатериной деньги, которых должно хватить на первый месяц работ. Есть инвестор, который вскоре подключится и будет помогать финансово. Животные, которые находятся на попечении Кати и её коллег, пока живут на платных и бесплатных передержках. Когда появятся места, они будут брать любых животных — и крупных, и мелких. Сейчас в приюте 5 взрослых собак, 2 щенка и 9 кошек. — Это сложно морально. Собаки умирают, у них случаются приступы. Это могло произойти, когда я находилась там, иногда их жизнь заканчивалась ночью, иногда эвтаназия... Иногда мы утром приходили в приют и находили собаку уже без дыхания.

Кате не хватает другой, более женской деятельности, поэтому она возобновила свое хобби и пошла учиться в Академию дизайна Фото: Екатерина Щербакова

Однажды у Екатерины была попытка уйти от дел. После последней гибели животного она не могла спать несколько дней, было тяжело: — Но ближе к концу месяца руки сами потянулись к телефону, чтобы позвонить и спросить: «Ну как там хвостики?» Катю довольно часто спрашивают: «Зачем тебе это, зачем заниматься бездомными?» Девушка считает этот вопрос странным — ей это нравится, она любит проводить с ними время. Но иногда всё же ей не хватает более женского дела. Раньше Катя занималась изготовлением изделий из кожи. Несколько месяцев назад она решила возобновить своё увлечение, но времени на что-то стороннее не хватает (и знаний на то, что хочется реализовать — тоже). Сейчас сибирячка стала студенткой Московской академии дизайна, и как только урегулируется вопрос, связанный с арендой земли, Катя возьмется за учёбу. — Я молодая и симпатичная, люблю привлекательно выглядеть, но для меня это не является целью в жизни, это лишь приятная привычка. А что касается того, что я выгляжу в приюте в непрезентабельном виде, так на это мне абсолютно всё равно. Я и в городе довольно часто так выгляжу — собак ведь и в клиники возить надо, и на прогулки. А если бы вы видели порой закулисье в тот момент, когда мы вызываем ловцов и лазаем под забором или лежим в кустах, вы бы, наверное, со смеху упали.

Самый любимый подопечный: серьезный парень Фото: Екатерина Щербакова