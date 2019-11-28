Выдают по 900 займов каждый день (и это мало). Что происходит на рынке микрокредитования Новосибирска

В этом году новосибирцы стали реже брать займы, но зато суммы стали больше Фото: Ольга Бурлакова

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило любопытную статистику: количество выданных займов микрофинансовыми организациями снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новосибирская область заняла четвёртое место в России по этому снижению — на 12,7%. С чем связано уменьшение сделок — люди стали лучше жить и больше не нуждаются в краткосрочных займах «до зарплаты» или ужесточились условия? Журналист НГС поговорил с экспертами.

Выдают по 900 займов в день В целом по стране НБКИ отмечает снижение количества выданных займов (анализировалась статистика за лето этого года) — россияне взяли 4,27 миллиона займов, это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные в национальное бюро кредитных историй подали три тысячи микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов). Особенно сократилось количество займов до зарплаты, то есть до 10 тысяч рублей. В Новосибирской области это сокращение произошло на 12,7% — местным жителям выдали 83 475 займов (если разделить это количество займов на количество летних дней, то получится около 900 займов в день. — Прим. ред.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что сокращение количества выданных займов в самом массовом сегменте — займы до зарплаты — происходит на фоне общего снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. По его словам, многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заёмщикам, а скорее стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тысяч рублей.

При этом по данным Центробанка видно, что количество микрофинансовых организаций как в области, так и в России сокращается Фото: Ольга Бурлакова

— По нашему мнению, основной причиной снижения рентабельности микрокредитования прежде всего являются мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов. Таким образом, рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску. Все это ведет к снижению просроченной задолженности, росту среднего чека займа, диверсификации продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами, — объяснил Алексей Волков.

МФО банкротятся, а займы выдаются проверенным клиентам

С тем, что причина снижения количества выданных займов — результат проводимых Банком России мероприятий, — согласна и доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина.

За год видны две противоположные тенденции: объёмы растут, а сами МФО сокращаются Фото: инфографика НГС

— И ограничения на процентные ставки — до 1% в день, и максимальный размер начисляемых процентов, штрафов и пени не более чем в двойном размере от суммы выдачи, и ограничение на выдачу ипотечных кредитов — только для профессиональных участников, и требование по идентификации клиента, и расчёт показателя долговой нагрузки до 50% среднего дохода заёмщика. Неготовность МФО к работе в условиях ужесточения контроля привела к уходу с рынка некоторых организаций. Прогноз Банка России на 2019 год предполагал возможное банкротство до 600 МФО, — говорит Ирина Газизулина.

А те организации, которые продолжают оставаться на рынке, по её мнению, вынуждены, смирившись с понижением ставок, оставлять в своём портфеле наиболее кредитоспособных заёмщиков. — Но они претендуют на более низкий процент за пользование кредитом и имеют возможность получить его в коммерческом банке, конкурировать с которым МФО невозможно, — считает Ирина Газизулина.

Некоторые из точек офлайн-выдачи займов в Новосибирске закрылись, помещения сданы в аренду, но некоторые работают по-прежнему Фото: Густаво Зырянов

Почему тогда растут объёмы кредитов?

При этом объём выданных кредитов в Новосибирской области, да и по России в целом, растёт, а вот количество микрофинансовых организаций действительно сокращается. Если в марте 2018 года в Новосибирской области было 388 МФО, которые выдавали около 7,5 миллионов рублей, то в июне 2019 года их стало 352, зато объём выданных кредитов составил уже около 30,5 миллионов. Видимо, так отражаются процессы, о которых говорили эксперты, — МФО оставляют себе более надёжных заёмщиков с более крупными суммами займов. Что думают сами МФО — Динамики снижения ни у нашей компании, ни у рынка в целом по количеству выдаваемых займов мы не видим. Изменение в статистике НБКИ, скорее, связано с набором МФО, сотрудничающих с бюро, — возможно, среди этих компаний количество выданных займов уменьшилось. То, что Новосибирская область попала в лидеры по снижению, скорее результат случайности, — считает гендиректор онлайн-сервиса займов eKapusta Александр Герасев.

По России тоже растёт объём выданных займов, что подтверждают сами представители новосибирских МФО, которые выдают займы онлайн по всей стране

Генеральный директор МФК «4финанс» Александр Петров согласен, что на снижение объёма выдачи займов летом могло повлиять ограничение Центробанка — ставка 1% в день, но, по его словам, в их компании объём выдачи рос и в июне, и в июле.

Вы когда-нибудь брали микрозайм?