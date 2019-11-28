Выдают по 900 займов каждый день (и это мало). Что происходит на рынке микрокредитования Новосибирска

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило любопытную статистику: количество выданных займов микрофинансовыми организациями снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новосибирская область заняла четвёртое место в России по этому снижению — на 12,7%. С чем связано уменьшение сделок — люди стали лучше жить и больше не нуждаются в краткосрочных займах «до зарплаты» или ужесточились условия? Журналист НГС поговорил с экспертами.
Выдают по 900 займов в день
В целом по стране НБКИ отмечает снижение количества выданных займов (анализировалась статистика за лето этого года) — россияне взяли 4,27 миллиона займов, это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные в национальное бюро кредитных историй подали три тысячи микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов). Особенно сократилось количество займов до зарплаты, то есть до 10 тысяч рублей. В Новосибирской области это сокращение произошло на 12,7% — местным жителям выдали
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что сокращение количества выданных займов в самом массовом сегменте — займы до зарплаты — происходит на фоне общего снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. По его словам, многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заёмщикам, а скорее стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тысяч рублей.
— По нашему мнению, основной причиной снижения рентабельности микрокредитования прежде всего являются мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов. Таким образом, рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску. Все это ведет к снижению просроченной задолженности, росту среднего чека займа, диверсификации продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами, — объяснил Алексей Волков.
МФО банкротятся, а займы выдаются проверенным клиентам
С тем, что причина снижения количества выданных займов — результат проводимых Банком России мероприятий, — согласна и доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина.
— И ограничения на процентные ставки — до 1% в день, и максимальный размер начисляемых процентов, штрафов и пени не более чем в двойном размере от суммы выдачи, и ограничение на выдачу ипотечных кредитов — только для профессиональных участников, и требование по идентификации клиента, и расчёт показателя долговой нагрузки до 50% среднего дохода заёмщика. Неготовность МФО к работе в условиях ужесточения контроля привела к уходу с рынка некоторых организаций. Прогноз Банка России на 2019 год предполагал возможное банкротство до 600 МФО, — говорит Ирина Газизулина.
А те организации, которые продолжают оставаться на рынке, по её мнению, вынуждены, смирившись с понижением ставок, оставлять в своём портфеле наиболее кредитоспособных заёмщиков.
— Но они претендуют на более низкий процент за пользование кредитом и имеют возможность получить его в коммерческом банке, конкурировать с которым МФО невозможно, — считает Ирина Газизулина.
Почему тогда растут объёмы кредитов?
При этом объём выданных кредитов в Новосибирской области, да и по России в целом, растёт, а вот количество микрофинансовых организаций действительно сокращается. Если в марте 2018 года в Новосибирской области было 388 МФО, которые выдавали около 7,5 миллионов рублей, то в июне 2019 года их стало 352, зато объём выданных кредитов составил уже около 30,5 миллионов. Видимо, так отражаются процессы, о которых говорили эксперты, — МФО оставляют себе более надёжных заёмщиков с более крупными суммами займов.
Что думают сами МФО
— Динамики снижения ни у нашей компании, ни у рынка в целом по количеству выдаваемых займов мы не видим. Изменение в статистике НБКИ, скорее, связано с набором МФО, сотрудничающих с бюро, — возможно, среди этих компаний количество выданных займов уменьшилось. То, что Новосибирская область попала в лидеры по снижению, скорее результат случайности, — считает гендиректор онлайн-сервиса займов eKapusta Александр Герасев.
Генеральный директор МФК «4финанс» Александр Петров согласен, что на снижение объёма выдачи займов летом могло повлиять ограничение Центробанка — ставка 1% в день, но, по его словам, в их компании объём выдачи рос и в июне, и в июле.
Вы когда-нибудь брали микрозайм?
Вы сами раньше брали займы в МФО, а потом вам не одобрили новый заём? У вас много кредитов в разных организациях, и вы готовы честно (можно анонимно) рассказать про то, как вам удаётся их платить? Или на вас висит большой долг из-за огромных процентов? Расскажите свою историю редакции НГС по телефону