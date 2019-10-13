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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — чиновник раскорячился на пл. Ленина и плевал на холопов

Правительственная «Камри» ООО раскорячилась на парковке на Ленина, а Lexus ООО съел полосу движения

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В новом, 148-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: что творят модные автомобили с номерами ООО, как паркуются женщины у подъезда и стоянка на детской площадке.

Стоянка на площади Ленина

Стоянка на площади Ленина

— Правительственная «Камри» крайне аккуратно припарковалась на площади Ленина на двух местах, — сообщает нам читатель Никита. 

Парковка под знаком

Парковка под знаком

— На Фрунзе, от Мичурина в сторону Красного проспекта. Вместо двух полос оставил одну, — пишет Максим. 

Пешеходам не пройти

Пешеходам не пройти

— Парковка автомобилей на улице Державина, около школы 54. Пройти с коляской невозможно, обходила по проезжей части. На звук сигнализации никто не вышел, — жалуется Светлана. 

Стоянка на Советской

Стоянка на Советской

На Советской продолжают стоять на тротуаре.

Оккупировали газон

Оккупировали газон

— Напротив Новосибирского высшего военного командного училища! Через дорогу, где расположен детский сад. Курсанты училища — люди, в основном, обеспеченные и владеют автотранспортом. Некоторые из них паркуют свои автомобили не просто на газонах, а напротив входа в детский сад. На замечания, сделанные родителями, не реагируют, — рассказывает читатель Сергей.

Lexus на тротуаре

Lexus на тротуаре

Lexus в пешеходной зоне, все нормально.

Перегорожен подъезд

Перегорожен подъезд

— Данный автомобиль всегда стоит по адресу Дуси Ковальчук, 248 так, что загораживает проход, либо заезжает на тротуар. Пройти не то что с коляской, даже просто невозможно, водитель женщина оставляет своё авто на проходе каждый день, — переживает читательница Ольга.

Lexus на детской площадке

Lexus на детской площадке

— Хамло сказал, что это не детская площадка, потому что нет резинового покрытия, — рассказывает Алексей.

Авто мешает переходить дорогу

Авто мешает переходить дорогу

— Этот «горе водитель» с периодичностью перекрывает пешеходный переход на Крылова. Всеобщее осуждение и порицание ему!, — негодует читатель Андрей.

Стоянка на зебре

Стоянка на зебре

— Парковка перед школой N186, обычная картина. Кто-то здесь явно не прав, — пишет Светлана

На газоне у садика

На газоне у садика

— Парковка на газоне, у садика. И плевал я на всех, — возмущается Алёна.

Массовая парковка на газоне

Массовая парковка на газоне

— В Бугринской роще было какое то мероприятие. Все люди — как люди, припарковались у обочины. Эти же..., — не хватает слов у Владимира.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!).

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (46)

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 09:13

    Не проходите мимо -увидели -плюйте смачно на машину , порчи нет никакой имущества , просто плюйте !!!

    Хмырь
    13 окт 2019 в 09:20

    Как, ну как можно назвать газоном кусок пустыря перед НВВКУ? Там вообще ни тривинки нет.

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 09:03

    Смысл в это рубрике какой? Я тоже могу массу фоток запостить.