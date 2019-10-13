«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — чиновник раскорячился на пл. Ленина и плевал на холопов

В новом, 148-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: что творят модные автомобили с номерами ООО, как паркуются женщины у подъезда и стоянка на детской площадке.

— Правительственная «Камри» крайне аккуратно припарковалась на площади Ленина на двух местах, — сообщает нам читатель Никита.

— На Фрунзе, от Мичурина в сторону Красного проспекта. Вместо двух полос оставил одну, — пишет Максим.

— Парковка автомобилей на улице Державина, около школы 54. Пройти с коляской невозможно, обходила по проезжей части. На звук сигнализации никто не вышел, — жалуется Светлана.

— Напротив Новосибирского высшего военного командного училища! Через дорогу, где расположен детский сад. Курсанты училища — люди, в основном, обеспеченные и владеют автотранспортом. Некоторые из них паркуют свои автомобили не просто на газонах, а напротив входа в детский сад. На замечания, сделанные родителями, не реагируют, — рассказывает читатель Сергей.

— Данный автомобиль всегда стоит по адресу Дуси Ковальчук, 248 так, что загораживает проход, либо заезжает на тротуар. Пройти не то что с коляской, даже просто невозможно, водитель женщина оставляет своё авто на проходе каждый день, — переживает читательница Ольга.

— Хамло сказал, что это не детская площадка, потому что нет резинового покрытия, — рассказывает Алексей.

— Этот «горе водитель» с периодичностью перекрывает пешеходный переход на Крылова. Всеобщее осуждение и порицание ему!, — негодует читатель Андрей.

— Парковка перед школой N186, обычная картина. Кто-то здесь явно не прав, — пишет Светлана

— Парковка на газоне, у садика. И плевал я на всех, — возмущается Алёна.

— В Бугринской роще было какое то мероприятие. Все люди — как люди, припарковались у обочины. Эти же..., — не хватает слов у Владимира.



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