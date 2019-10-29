Три симптома, которые надо знать. Нейрохирург — о том, почему возникает инсульт и как его распознать

Хирург Федерального центра нейрохирургии Владимир Гужин назвал три простых правила, которые помогут даже непрофессионалам заподозрить инсульт Фото: ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» / НГС

Каждый год 29 октября во всем мире отмечается день борьбы с инсультом. Болезни кровообращения — самая распространённая причина смерти новосибирцев. Инсульт — лишь одно из заболеваний, но он наступает резко, а на спасение человека есть буквально несколько часов. Что может стать причиной инсульта и как распознать его симптомы, пока не стало поздно — об этом мы поговорили с Владимиром Гужиным, врачом новосибирского федерального центра нейрохирургии. Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульты делятся на две разновидности — ишемический и геморрагический.

Чем геморрагический инсульт отличается от ишемического Геморрагический инсульт, или кровоизлияние в мозг, приводит к смерти в 40% случаев. Симптомы: жар, головная боль, нарушение зрения — можно даже не успеть заметить. Инсульт развивается быстро, обычно в дневное время суток. Причиной может быть как банальное перенапряжение, так и гипертония, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания, а в молодом возрасте — употребление кокаина. Ишемический инсульт, или инфаркт мозга — самый распространенный. Чтобы его распознать, достаточно запомнить слово «асимметрия», так как поражается участок мозга, отвечающий за двигательную функцию правой или левой части организма. Человек не может поднять одновременно обе руки или ноги, улыбается одним уголком рта. Кроме того, у него может быть спутанная речь или он вообще теряет возможность реагировать на обращения к нему. Три способа быстро распознать инсульт



Фото: Анна Рыбакова (инфографика)

Нужно попросить человека улыбнуться. При инсульте улыбка может быть кривая, уголок губ с одной стороны может быть направлен вниз, а не вверх, а лицо будет перекошено. Заговорить. Попросите произнести простое предложение, например: «За окном светит солнце». При инсульте часто, но не всегда нарушается произношение и глотание. Поднять обе руки. Если руки поднимаются не одинаково — это может быть признаком инсульта. Или попросить пострадавшего вытянуть руки вперед ладонями вверх и закрыть глаза. Если одна из них начинает непроизвольно «уезжать» вбок и вниз — это признак инсульта. Важно: все перечисленные симптомы возникают внезапно и остро.

Инсульт происходит очень стремительно, но именно от времени госпитализации зависит, сможет ли человек говорить и самостоятельно ходить Фото: Александр Ощепков / НГС

Первая помощь при инсульте Сохраняйте картинку, но надеемся, что она вам никогда не пригодится.

Фото: Анна Рыбакова (инфографика)

Последствия инсульта

Профилактика инсульта заключается в здоровом образе жизни и лечении имеющихся заболеваний в тесном сотрудничестве с участковым терапевтом. Важно доставить больного в течение трех часов с момента начала заболевания в так называемое «терапевтическое окно». Это позволит в кратчайший период начать лечение и сохранить большее количество нервных клеток.

Единого срока восстановления после кровоизлияния не существует. Время реабилитации зависит от размеров и локализации зоны поражения, вида инсульта, а также времени, которое прошло с момента появления болезни до оказания специализированной помощи.

После инсульта с минимальным неврологическим дефицитом у пациентов может быть легкий паралич лица, конечностей, возможны нарушение зрения или координации, человек может испытывать головокружение. Частичное восстановление происходит через 1–2 месяца, полное возможно через 2–3 месяца, но многое зависит от реабилитационного потенциала пациента.



При инсульте с выраженным неврологическим дефицитом у больного наблюдается грубый паралич лица, конечностей, серьезные нарушения координации. Возможность самообслуживания появляется у больного только через 6 месяцев, а полное восстановление занимает годы.

Увы, тяжелые гемморагические и ишемические инсульты приводят к инвалидизации больного из-за паралича и других дефектов. В таких случаях частичное восстановление возможно только через 1–2 года. При грубом неврологическом дефиците полное восстановление невозможно из-за омертвения важных скоплений нейронов мозга, функции которых не могут взять на себя соседние клетки.

Инсульт в молодом возрасте Инсульт давно не болезнь пожилых людей, ему подвержены и совсем молодые люди. В этом году новосибирские нейрохирурги два раза прооперировали 17-летнюю Снежану Мороз, которая пережила инсульт из-за врождённой аномалии сосудов. Девочка попала в больницу накануне экзаменов в 10-м классе. Прошлым летом НГС рассказал историю 27-летнего Дмитрия Марущака — молодой спортсмен пережил инсульт прямо на работе, его нашли в припадке в спорткомплексе. Дмитрий оказался парализован, и семья до сих пор пытается поставить его на ноги.