«Рухнут зарплаты, сократятся рабочие места»: бизнесмены Новосибирска — о последствиях повышения ЕНВД

В 2020 году малый бизнес и так ожидают всевозможные увеличения налогов и других выплат Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Минэкономразвития предложило повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД) на 4,9% в 2020 году. Что скрывается за этой цифрой, как это отразится на малом бизнесе Новосибирска и почувствуют ли на себе налоговые изменения простые горожане. Журналист НГС поговорил с предпринимателями и экспертами. Что случилось? Дискуссии вокруг ЕНВД бурлят давно: кто-то выступает за его продление до 2024 года, а кто-то хочет, чтобы в 2021 году его отменили, потому что такой спецрежим уплаты налогов часто называют брешью в налоговом кодексе, который позволяет крупным организациям уходить от выплат. Минэкономразвития предложило повысить ЕНВД, патент и торговый сбор на 4,9% в следующем году при росте на 2,5% в 2019 году. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

— Это не какой-то удар по предпринимательству, а здоровая реакция на так называемую налоговую оптимизацию субъектов изначально не малого бизнеса, которые массово раздробили свои организации для формального соответствия условиям ЕНВД — до 100 занятых, что позволяло в отдельных случаях создавать группы компаний с продажами в 1,7 миллиарда рублей в год с эффективной ставкой налога в 0,1% оборота, — считает Анатолий Плеслов, доцент кафедры региональной экономики и управления НГУЭУ. Другое мнение у Натальи Мошаровой, управляющего партнёра юридического агентства «Лекс». Она считает, что удар по предпринимательству всё же есть, и напоминает, как много изменений грядёт для малого бизнеса в 2020 году. Повышение налогов на зарплату из-за увеличения федерального и регионального МРОТ, повышение акцизов на подакцизные товары на 10% и так далее.

Розничная торговля, по мнению экспертов, и так не очень доходна. Особенно в селах. С увеличением затрат она может совсем исчезнуть Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Нас ждет сокращение рабочих мест и повышение цен»

— Очевидно, что государство продолжает «закручивать гайки» малому бизнесу, которому и без того сложно. Мотивация государства непонятна, можно только предположить, что ему не интересен малый бизнес в целом как предпринимательский сектор. Налоговая нагрузка на малый бизнес уже является критичной, многие малые компании уже прекратили свою деятельность, не выдержав государственного гнёта, — рассуждает Наталья Мошарова.

По прогнозу эксперта, который она основывает на опыте последних трёх лет, после повышения ЕНВД закроются ещё больше компаний. За счёт этого уменьшится и количество рабочих мест, и уровень доходов населения. — Однозначно увеличение налоговой нагрузки повлечёт рост цен, что за собой потянет снижение покупательской способности людей. Последствия понятны. Нужно ли это повышение? Государству зачем-то нужно. Никому больше не нужно, и предпринимательское сообщество уже об этом заявило, — говорит Наталья Мошарова. Как это отразится на малом бизнесе? Директор агентства недвижимости «Родня» Елена Неклюдова говорит, что любой предприниматель, основывая бизнес, планирует развивать и укрупнять его — такая позиция помогает пережить первые, самые сложные, годы становления бизнеса.

Сами предприниматели прогнозируют сокращение рабочих мест и рост цен Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— К сожалению, изменения, о которых мы говорим, не лучшим образом сказываются на настрое не только собственников малого бизнеса, но и на отношении к предпринимательской деятельности, и развитии малого бизнеса в будущем. Дополнительная налоговая нагрузка, какими причинами она ни была вызвана, не способствует повышению предпринимательской активности, — говорит Елена Неклюдова.



«Мне придется ужимать ассортимент» Ирина Морозова, которая уже 27 лет занимается розничной торговлей в районном центре Новосибирской области, говорит о более печальных последствиях для малого бизнеса. В её случае, если произойдёт такое повышение налогов, придётся ужимать ассортимент и уменьшать торговую площадь. — Из-за этого постепенно сократится и так не очень большой поток покупателей, что не позволит вытянуть все расходы. Небольшая доходность бизнеса сегодня превратится в убыток после такого увеличения. Сдать в аренду освободившуюся площадь некому. Поэтому средств к существованию лишатся не только люди, которым я сегодня даю работу, но и моя семья. Трудоустроиться в нашем посёлке некуда, искать работу за его пределами очень фантастическая мысль. Сейчас даже не могу понять, что возможно сделать в складывающейся ситуации. Полный тупик и крах жизни в почти 50 лет, — поясняет предприниматель. К чему это приведёт? По её мнению, какие-то предприниматели будут уходить в тень, чтобы прожить, некоторые будут пытаться выжить, переходя на какие-то другие режимы, но пока непонятно на какие.

Бизнес будет оптимизировать траты, предполагают его представители Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Конкурировать с сетями в селе и сегодня почти невозможно, а если доходов не останется совсем, то потеряю всякий смысл что-либо делать. Добросовестным предпринимателям придётся закрываться. На мой взгляд, возможность введения других альтернативных способов, позволяющих выжить, абсурдна. Если существующий режим налогообложения не устраивает законотворцев, значит, следующий будет намного хуже, — замечает Ирина Морозова.

Она напоминает, что доходность в рознице и сейчас не позволит платить больше, потому что неоткуда уже выжимать. Нанимать специалиста, который будет администрировать новый налог, если он будет требовать специального ведения, тоже не представляется возможным. — Считаю, что в сегодняшних экономических условиях, эти предложения направлены против мелкого предпринимательства и приведут к его полному вымиранию. Тысячи людей окажутся без работы, особенно проживающие в отдалённых от крупных городов районах, — описывает перспективы Ирина Морозова.

Кроме того, подобные изменения, считают бизнесмены, приведут к сокращению доходов населения Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Елена Неклюдова говорит о том, что предпринимателям придётся искать выходы из сложившейся ситуации: сократятся рабочие места, ряд компаний откажется от увеличения заработных плат и выдачи премиальных бонусов, вырастут цены на товары и услуги компаний, которых коснуться изменения. Дополнительно собранные государством денежные средства в итоге выльются в рост цен для конечного потребителя и снижение уровня дохода граждан, уверена она.

