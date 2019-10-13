О рыбе — без чешуи! Можно ли похудеть на рыбной диете и умереть, проглотив косточку?

На обеденную рыбку теперь вы будете смотреть по-другому Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Сегодняшнее воскресенье объявляем рыбным днем! Выясняем, что делать с владычицей морскою, если она попала вам на стол. Можно ли похудеть на рыбной диете, умереть от проглоченной косточки и еще семь популярных и не очень мифов о рыбе мы обсудили с гастроэнтерологом-диетологом Галиной Барташевич. Врач вынесла вердикт по каждому пункту, готовы узнать правду? Красная рыба полезнее белой

В каком-то смысле это так. В красной больше полинасыщенных кислот — это Омега-3, 6, 9 — они необходимы организму для защиты сердечной мышцы. Но в то же время у красной рыбы есть и минусы. Первый: она достаточно калорийна, поэтому если будете налегать на форель — наберете лишний вес. Второй минус — не любая красная рыба безвредна. Норвежскую семгу, к примеру, выращивают в специальных рыбных питомниках, где ей в корм добавляют красители. Оттого и мясо у этой рыбы более красное, чем у соседки из свободного плавания. Запомните: на самом деле мясо красной рыбы должно быть оранжевым.



Не всегда рыба, выловленная из открытых вод, полезна и чиста. Все мы знаем истории о затонувших танкерах, да и экологическую обстановку не везде можно назвать идеальной — все эти факторы могут сказаться на том, что в рыбе будет повышенное количество свинца — а это удар по печени и остальному организму. Хотите рыбку съесть и не отравиться? Не выбирайте крупную, а смотрите на мелкую, которая не накопила в себе экологическую грязь.

Белую рыбу бесполезной тоже не назовешь: в ней белок животного происхождения и йод. Поэтому белая рыба должна присутствовать на столе. Недаром в Советском Союзе был рыбный день, когда в обед подавалась пареная, тушеная и запеченная рыба. Жареная — продукт уже не диетический, но если кто-то без него не может, минимизируйте риск для здоровья, снимайте с рыбы корочку. Коагулированный белок, который появляется при жарке, пользы вам не принесет.

Что будет, если есть только рыбу и не есть мясо?

Чистых рыбоедов встретить сложно — невозможно постоянно питаться одним и тем же, через несколько дней приестся даже самая вкусная рыба. Впрочем, если оставить в меню только рыбу, тогда ждите, что будет страдать уровень гемоглобина, а это источник мышц. Мышцы, в свою очередь, — депо железа, поэтому, если чистые вегетарианцы исключают из меню мясные продукты, у них быстро формируется дефицит железа и, как следствие, анемия.



Рыба — переносчик радиации

Чем мельче рыба, тем меньше мусора в ней Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

И это отчасти правда. Утилизация отходов не всегда проводится качественно, в морях тонули корабли, перевозившие радиоактивные вещества, происходили военные события, поэтому радиационный фон не бывает постоянно благоприятным. Другое дело, что перед тем, как попасть вам на стол, рыба проходит ветеринарный контроль, в ходе которого выясняется, откуда она, безопасна ли и есть ли в ней что-то вредное. Так что ответ на данный вопрос такой: переносчиком рыба быть может, но контроль не дремлет. Если есть рыбу каждый день, будешь светиться по ночам Байка пошла из-за того, что рыба — источник фосфора. Данное утверждение — миф, не больше. В рыбе много холестерина, а это вредно

Да, рыбка жирных сортов — источник холестерина, в то же время в ней содержатся полинасыщенные жирные кислоты. Решая для себя вопрос «Есть или не есть?», учитывайте качество и объем рыбной порции, потому что на одной чаше весов у вас кардиозащита (вспоминаем, что полинасыщенные кислоты — это плюс для сердечной мышцы), а на другой — холестериновый удар.



Судьями в этом непростом деле могут стать диетолог и кардиолог, которые объяснят риски и подберут оптимальную порцию рыбы для вашего стола.

Беременным рыбу нельзя

А еще «не кормите рыбой ребенка до года — будет немым» — все это байки, рассказанные какой-то бабушкой и ушедшие в народ. Клинического заключения на данную тему нет. Рыба — полноценный белок, довольно легко усваиваемый и с достаточным количеством микроэлементов. Для беременных и детей в ней больше пользы, чем возможного вреда. Вердикт такой: рыбу есть можно, но в разумных количествах.

Важно помнить, что рыба — это еще и аллерген, поэтому для детей до года, когда идет прикорм, вопрос с рыбным столом пусть лучше решает педиатр.

Рыбной косточкой можно подавиться и умереть



Этот миф не миф: твердая косточка способна натворить дел в пищеводе Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Хорошие кулинары удаляют кости из рыбы, а если кости мелкие, то готовят ее так, что при термообработке кости тают и больше не представляют опасности для пищевода.

Рыбная кость может спровоцировать медиастинит — повреждение пищевода с последующим воспалением, эмфиземой и так далее. Так что да, от рыбной косточки можно умереть, но чтобы этого не случилось, не ешьте в спешке. Рыба требует времени.

