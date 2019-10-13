О рыбе — без чешуи! Можно ли похудеть на рыбной диете и умереть, проглотив косточку?

Сегодняшнее воскресенье объявляем рыбным днем! Выясняем, что делать с владычицей морскою, если она попала вам на стол. Можно ли похудеть на рыбной диете, умереть от проглоченной косточки и еще семь популярных и не очень мифов о рыбе мы обсудили с гастроэнтерологом-диетологом Галиной Барташевич. Врач вынесла вердикт по каждому пункту, готовы узнать правду?
Красная рыба полезнее белой
В каком-то смысле это так. В красной больше полинасыщенных кислот — это Омега-3, 6, 9 — они необходимы организму для защиты сердечной мышцы. Но в то же время у красной рыбы есть и минусы. Первый: она достаточно калорийна, поэтому если будете налегать на форель — наберете лишний вес. Второй минус — не любая красная рыба безвредна. Норвежскую семгу, к примеру, выращивают в специальных рыбных питомниках, где ей в корм добавляют красители. Оттого и мясо у этой рыбы более красное, чем у соседки из свободного плавания. Запомните: на самом деле мясо красной рыбы должно быть оранжевым.
Не всегда рыба, выловленная из открытых вод, полезна и чиста. Все мы знаем истории о затонувших танкерах, да и экологическую обстановку не везде можно назвать идеальной — все эти факторы могут сказаться на том, что в рыбе будет повышенное количество свинца — а это удар по печени и остальному организму. Хотите рыбку съесть и не отравиться? Не выбирайте крупную, а смотрите на мелкую, которая не накопила в себе экологическую грязь.
Белую рыбу бесполезной тоже не назовешь: в ней белок животного происхождения и йод. Поэтому белая рыба должна присутствовать на столе. Недаром в Советском Союзе был рыбный день, когда в обед подавалась пареная, тушеная и запеченная рыба. Жареная — продукт уже не диетический, но если кто-то без него не может, минимизируйте риск для здоровья, снимайте с рыбы корочку. Коагулированный белок, который появляется при жарке, пользы вам не принесет.
Что будет, если есть только рыбу и не есть мясо?
Чистых рыбоедов встретить сложно — невозможно постоянно питаться одним и тем же, через несколько дней приестся даже самая вкусная рыба. Впрочем, если оставить в меню только рыбу, тогда ждите, что будет страдать уровень гемоглобина, а это источник мышц. Мышцы, в свою очередь, — депо железа, поэтому, если чистые вегетарианцы исключают из меню мясные продукты, у них быстро формируется дефицит железа и, как следствие, анемия.
Рыба — переносчик радиации
И это отчасти правда. Утилизация отходов не всегда проводится качественно, в морях тонули корабли, перевозившие радиоактивные вещества, происходили военные события, поэтому радиационный фон не бывает постоянно благоприятным.
Другое дело, что перед тем, как попасть вам на стол, рыба проходит ветеринарный контроль, в ходе которого выясняется, откуда она, безопасна ли и есть ли в ней что-то вредное. Так что ответ на данный вопрос такой: переносчиком рыба быть может, но контроль не дремлет.
Если есть рыбу каждый день, будешь светиться по ночам
Байка пошла из-за того, что рыба — источник фосфора. Данное утверждение — миф, не больше.
В рыбе много холестерина, а это вредно
Да, рыбка жирных сортов — источник холестерина, в то же время в ней содержатся полинасыщенные жирные кислоты. Решая для себя вопрос «Есть или не есть?», учитывайте качество и объем рыбной порции, потому что на одной чаше весов у вас кардиозащита (вспоминаем, что полинасыщенные кислоты — это плюс для сердечной мышцы), а на другой — холестериновый удар.
Судьями в этом непростом деле могут стать диетолог и кардиолог, которые объяснят риски и подберут оптимальную порцию рыбы для вашего стола.
Беременным рыбу нельзя
А еще «не кормите рыбой ребенка до года — будет немым» — все это байки, рассказанные какой-то бабушкой и ушедшие в народ. Клинического заключения на данную тему нет. Рыба — полноценный белок, довольно легко усваиваемый и с достаточным количеством микроэлементов. Для беременных и детей в ней больше пользы, чем возможного вреда. Вердикт такой: рыбу есть можно, но в разумных количествах.
Важно помнить, что рыба — это еще и аллерген, поэтому для детей до года, когда идет прикорм, вопрос с рыбным столом пусть лучше решает педиатр.
Рыбной косточкой можно подавиться и умереть
Хорошие кулинары удаляют кости из рыбы, а если кости мелкие, то готовят ее так, что при термообработке кости тают и больше не представляют опасности для пищевода.
Рыбная кость может спровоцировать медиастинит — повреждение пищевода с последующим воспалением, эмфиземой и так далее. Так что да, от рыбной косточки можно умереть, но чтобы этого не случилось, не ешьте в спешке. Рыба требует времени.
Рыбий жир продлевает жизнь
Да, опять же благодаря полинасыщенным кислотам и микроэлементам, включая йод. Рыбий жир полезен для детей, но нельзя говорить о том, что теперь каждое утро надо начинать с ложки жира — это неприятно и, в общем-то, не всем нужно. А кому нужно — решат педиатры на основании анализов и данных об уровне витамина D в организме. Они же определят препараты и дозы.
Если хочешь похудеть, нужно есть рыбу
По сравнению с мясом рыба — менее калорийный продукт и усваивается легче. Хотите худеть? Смело добавляйте рыбу в меню, но не нужно усердствовать, следите за объемом порций. В идеальном соотношении должно быть 30% рыбы и 70% мяса — белка животного происхождения (нежирная свинина, говядина, курица и индейка).
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