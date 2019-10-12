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А вам слабо: 5 стариков, которые устали от обещаний властей и сделали всё сами

96-летняя бабушка латает дороги, пенсионер строит стадион, а деревенские мужики — мост над рекой

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Они могут не только посыпать песком, но и заделать им ямы на дорогах!

Они могут не только посыпать песком, но и заделать им ямы на дорогах!

Они не любят просить, предпочитая брать дело в свои руки. В ход идет все: пнями эти люди заделывают дорожные ямы, а из металлолома возводят стадионы! Пять ярких примеров, когда упорство и отвага победили всех — в нашей подборке.

Стадион среди леса

Не занимаетесь спортом, потому что абонемент в зал не входит в семейный бюджет, а под рукой только школьный стадион, да и тот разбит? Вот вам лайфхак от курганского пенсионера МВД Владимира Табакова: бросаете ныть и начинаете строить свою спортплощадку. Возвести ее он решил ради внуков — надо же детей чем-то занять, когда они приезжают к деду в гости. 

Сразу и не скажешь, что все это из металлолома

Сразу и не скажешь, что все это из металлолома

Владимир присмотрел подходящий пустырь, пошел в поселковый совет и сказал, что неплохо было бы поставить на его месте стадион. Там идею поддержали и ответили, что инициатива — дело наказуемое: денег нет, но вы стройте.

Внуки сказали&nbsp;«надо», дедушка ответил «есть»

Внуки сказали «надо», дедушка ответил «есть»

С этого момента Владимир начал хождение по вторчермету. Где какой железный хлам подкинут — сразу находил ему применение. Вскоре к его затее подключились неравнодушные соседи, и в 2017 году спортплощадку открыли. Без ленточки и громких слов, зато с говорящим названием «Дружба».

Стадион быстро стал любимым местом сельчан

Стадион быстро стал любимым местом сельчан

По выходным местные жители ходят сюда в три смены: малыши, подростки и взрослые. За несколько лет здесь появилась детская площадка с песочницей, зона отдыха, полоса препятствий — хоть нормы ГТО сдавай, хоть «Октоберфест» устраивай. На площадке всегда есть инвентарь: боксерские перчатки, мячи, гири, гантели. Никто их не охраняет, да никто и не крадет. Как Владимиру Табакову удалось отгрохать стадион и справиться с воровством, знают на 45.RU.

Бабушка против колдобин

Нина Александровна научит тебя Родину латать

Нина Александровна научит тебя Родину латать

Когда начнут ремонтировать дорогу в деревне, где живет всего две семьи? Ответ напрашивается сам собой. Но 96-летняя Нина Александровна Пустохина таким вопросом даже не задается: просто берет в руки лопату и идет заделывать ямы. Без специальной жилетки, без знаков, предупреждающих о ремонтных работах, выходит прямо на дорогу (деревня Борки в Архангельской области, где живет бабуля, хоть и маленькая, а машины здесь ездят часто) и давай чинить. Песком, камнями, землей — главное, чтобы ям не было.

Нина Александровна плохо слышит, но дороги чинит отменно
Видео: Иван Алешков / YouTube

Пока на счету бабушки одна отремонтированная дорога, единственная асфальтовая в Борках. Но планы грандиозные — в деревне есть еще много грунтовок, больше похожих на минное поле. На их восстановление местные жители не надеются, остается надежда только на Нину Александровну.

Обращаться к тем, кто напрямую должен заниматься дорожными проблемами, женщина даже не подумала: привыкла все делать сама. Уж если войну пережила, то ямочный ремонт — вообще раз плюнуть.

В деревне у Нины Александровны еще много работы

В деревне у Нины Александровны еще много работы

Почему дорожные работы в деревне ведет бабушка, а не местные власти, и чем живет деревня Борки — читайте в материале 29.RU.

Хорошо сидит: пень вместо ямы

Лайфхак, который не стыдно взять на заметку

Лайфхак, который не стыдно взять на заметку

А это метод дорожного ремонта из Новосибирска. К сожалению, автор работы пожелал остаться неизвестным. И в чем-то мы его понимаем: залатать яму пнем — да ведь потом от заказов не отобьешься!

Так «заплатка» выглядит зимой

Так «заплатка» выглядит зимой

Но на NGS.RU узнали о необычном методе борьбы с выбоинами от фермера Константина Терещенко. По его словам, заплатку из пня умелец сделал на дороге пять лет назад просто потому, что устал все время попадать в одну и ту же колдобину, а заделывать ее никто не собирался. Вот и отпилил кусок березы и вбил его аккуратно в яму. Со временем древесный памятник русской смекалке еще лучше вписался в полотно, а машины только прочнее вдавили чурбан в ухаб — теперь заплатка сидит там как влитая и демонстрирует завидную прочность.

Мост за шесть дней и десять тысяч

Что профессионалы планировали строить месяц, мужики сделали за неделю

Что профессионалы планировали строить месяц, мужики сделали за неделю

Двадцать жителей села Филькино Свердловской области два года жили на положении робинзонов. Отрезанные водой от большой земли, они на лодках и вброд перебирались через реку Какву в соседние населенные пункты, где располагаются школа, больница и другие важные объекты. А все потому, что единственный мост смыло паводком, а местные власти ограничивались одними только обещаниями строительства полноценной переправы. Называли даже сроки (30 дней) и стоимость (меньше миллиона рублей) строительства.

Строители вдохновились работой деревенских и пригнали технику

Сельчане плюнули на обещания властей и подрядчиков, закупили доски на десять тысяч рублей и на досуге построили довольно основательное сооружение с перилами и ступенями. Это заняло у них в общей сложности шесть дней. Как только самодельная переправа была готова, объявились и подрядчики. Они десантировались на берегу и в результате долгих бессонных рабочих смен все же построили понтонную переправу. Сдали ее 31 августа, но что-то пошло не так, и 2 сентября ее смыло

Мост профессиональных строителей продержался чуть больше суток

Мост профессиональных строителей продержался чуть больше суток

И на этом история филькинского моста не закончилась: переправу починили, но из-за холодов она превратилась в горку, и подниматься по ней сложно и в общем-то опасно для жизни.

Сквер своими руками

Когда погулял на всю пенсию

Когда погулял на всю пенсию

Хотите, чтобы вашим именем назвали хотя бы сквер? Тогда разбейте его сами! Именно так поступил 79-летний пермяк Владимир Кормщиков. Хотя о славе даже в масштабах родного города он не мечтал, так получилось само. Просто он долгими годами высаживает кусты и деревья на пустыре, который за 18 лет превратился в город-сад.

За создание сквера Владимир Кормщиков взялся 18 лет назад

За создание сквера Владимир Кормщиков взялся 18 лет назад

В аллеи мужчина вкладывает не только любовь, но и всю пенсию. Не хватает денег — сдает металлолом. А еще мечтает найти работу, чтобы с зарплаты поставить памятник ВОВ. Это будет уже третья скульптура на зеленом пятачке. Раньше мужчина установил здесь стелу детям-участникам Великой Отечественной войны и памятник детям, трудящимся в тылу. Сам он называет это место сквером Победы, а местные — сквером Кормщикова.

Стела&nbsp;посвящена детям-участникам Великой Отечественной войны

Стела посвящена детям-участникам Великой Отечественной войны

Если поначалу все смотрели на пенсионера, спасающего бесхозный клочок земли, как на чудака, то со временем стали помогать: приносили кусты, цветы. Сейчас в парке растет 25 берез, 22 сосны, 22 ели, 22 рябины, 600 кустов сирени и 150 кустов роз. У дороги — живая изгородь. 

А эту площадку поставить помогла уже администрация

А эту площадку поставить помогла уже администрация

Сквер занимает 5,5 тысячи квадратных метров, и теперь его решила взять на свой баланс районная администрация. Что изменилось из-за этого, знают в 59.RU.

Если вы тоже можете похвастаться упорством и мастерством, пишите нам на почту rednews@iportal.ru, и мы обязательно расскажем вашу историю всем.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    12 окт 2019 в 10:04

    За каждое невыполненное обещание надо садить! Иначе балаболы будут вечно балаболить там

    ннн
    12 окт 2019 в 10:24

    Это что, призыв все делать самим, живя в городе и платя налоги? Мы у себя на переулках Костычева уже два месяца ни от мэрии, ни от горсвета не можем добиться, чтобы на квартале лампочки поменяли о освещение появилось. Ни одна лампочка не горит. Дети и взрослые в кромешной темноте ходят. Нам теперь тоже может быть на столбы самим следует залезть?