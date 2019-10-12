А вам слабо: 5 стариков, которые устали от обещаний властей и сделали всё сами

Они могут не только посыпать песком, но и заделать им ямы на дорогах! Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

Они не любят просить, предпочитая брать дело в свои руки. В ход идет все: пнями эти люди заделывают дорожные ямы, а из металлолома возводят стадионы! Пять ярких примеров, когда упорство и отвага победили всех — в нашей подборке.

Стадион среди леса Не занимаетесь спортом, потому что абонемент в зал не входит в семейный бюджет, а под рукой только школьный стадион, да и тот разбит? Вот вам лайфхак от курганского пенсионера МВД Владимира Табакова: бросаете ныть и начинаете строить свою спортплощадку. Возвести ее он решил ради внуков — надо же детей чем-то занять, когда они приезжают к деду в гости.

Сразу и не скажешь, что все это из металлолома Фото: Александр Васильев / 45.RU

Владимир присмотрел подходящий пустырь, пошел в поселковый совет и сказал, что неплохо было бы поставить на его месте стадион. Там идею поддержали и ответили, что инициатива — дело наказуемое: денег нет, но вы стройте.

Внуки сказали «надо», дедушка ответил «есть» Фото: Владимир Табаков / ok.ru

С этого момента Владимир начал хождение по вторчермету. Где какой железный хлам подкинут — сразу находил ему применение. Вскоре к его затее подключились неравнодушные соседи, и в 2017 году спортплощадку открыли. Без ленточки и громких слов, зато с говорящим названием «Дружба».

Стадион быстро стал любимым местом сельчан Фото: Александр Васильев / 45.RU

По выходным местные жители ходят сюда в три смены: малыши, подростки и взрослые. За несколько лет здесь появилась детская площадка с песочницей, зона отдыха, полоса препятствий — хоть нормы ГТО сдавай, хоть «Октоберфест» устраивай. На площадке всегда есть инвентарь: боксерские перчатки, мячи, гири, гантели. Никто их не охраняет, да никто и не крадет. Как Владимиру Табакову удалось отгрохать стадион и справиться с воровством, знают на 45.RU.

Бабушка против колдобин

Нина Александровна научит тебя Родину латать Фото: Сергей Яковлев, скриншот видео Ивана Алешкова

Когда начнут ремонтировать дорогу в деревне, где живет всего две семьи? Ответ напрашивается сам собой. Но 96-летняя Нина Александровна Пустохина таким вопросом даже не задается: просто берет в руки лопату и идет заделывать ямы. Без специальной жилетки, без знаков, предупреждающих о ремонтных работах, выходит прямо на дорогу (деревня Борки в Архангельской области, где живет бабуля, хоть и маленькая, а машины здесь ездят часто) и давай чинить. Песком, камнями, землей — главное, чтобы ям не было.

Нина Александровна плохо слышит, но дороги чинит отменно

Видео: Иван Алешков / YouTube

Пока на счету бабушки одна отремонтированная дорога, единственная асфальтовая в Борках. Но планы грандиозные — в деревне есть еще много грунтовок, больше похожих на минное поле. На их восстановление местные жители не надеются, остается надежда только на Нину Александровну.

Обращаться к тем, кто напрямую должен заниматься дорожными проблемами, женщина даже не подумала: привыкла все делать сама. Уж если войну пережила, то ямочный ремонт — вообще раз плюнуть.

В деревне у Нины Александровны еще много работы Фото: Котласский район / Vk.com

Почему дорожные работы в деревне ведет бабушка, а не местные власти, и чем живет деревня Борки — читайте в материале 29.RU.

Хорошо сидит: пень вместо ямы

Лайфхак, который не стыдно взять на заметку Фото: Константин Терещенко

А это метод дорожного ремонта из Новосибирска. К сожалению, автор работы пожелал остаться неизвестным. И в чем-то мы его понимаем: залатать яму пнем — да ведь потом от заказов не отобьешься!

Так «заплатка» выглядит зимой Фото: Константин Терещенко

Но на NGS.RU узнали о необычном методе борьбы с выбоинами от фермера Константина Терещенко. По его словам, заплатку из пня умелец сделал на дороге пять лет назад просто потому, что устал все время попадать в одну и ту же колдобину, а заделывать ее никто не собирался. Вот и отпилил кусок березы и вбил его аккуратно в яму. Со временем древесный памятник русской смекалке еще лучше вписался в полотно, а машины только прочнее вдавили чурбан в ухаб — теперь заплатка сидит там как влитая и демонстрирует завидную прочность.



Мост за шесть дней и десять тысяч

Что профессионалы планировали строить месяц, мужики сделали за неделю Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Двадцать жителей села Филькино Свердловской области два года жили на положении робинзонов. Отрезанные водой от большой земли, они на лодках и вброд перебирались через реку Какву в соседние населенные пункты, где располагаются школа, больница и другие важные объекты. А все потому, что единственный мост смыло паводком, а местные власти ограничивались одними только обещаниями строительства полноценной переправы. Называли даже сроки (30 дней) и стоимость (меньше миллиона рублей) строительства.

Строители вдохновились работой деревенских и пригнали технику Видео: Анастасия Пристав

Сельчане плюнули на обещания властей и подрядчиков, закупили доски на десять тысяч рублей и на досуге построили довольно основательное сооружение с перилами и ступенями. Это заняло у них в общей сложности шесть дней. Как только самодельная переправа была готова, объявились и подрядчики. Они десантировались на берегу и в результате долгих бессонных рабочих смен все же построили понтонную переправу. Сдали ее 31 августа, но что-то пошло не так, и 2 сентября ее смыло.

Мост профессиональных строителей продержался чуть больше суток Фото: Анастасия Пристав

И на этом история филькинского моста не закончилась: переправу починили, но из-за холодов она превратилась в горку, и подниматься по ней сложно и в общем-то опасно для жизни. Сквер своими руками

Когда погулял на всю пенсию Фото: Тимофей Калмаков

Хотите, чтобы вашим именем назвали хотя бы сквер? Тогда разбейте его сами! Именно так поступил 79-летний пермяк Владимир Кормщиков. Хотя о славе даже в масштабах родного города он не мечтал, так получилось само. Просто он долгими годами высаживает кусты и деревья на пустыре, который за 18 лет превратился в город-сад.



За создание сквера Владимир Кормщиков взялся 18 лет назад Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU

В аллеи мужчина вкладывает не только любовь, но и всю пенсию. Не хватает денег — сдает металлолом. А еще мечтает найти работу, чтобы с зарплаты поставить памятник ВОВ. Это будет уже третья скульптура на зеленом пятачке. Раньше мужчина установил здесь стелу детям-участникам Великой Отечественной войны и памятник детям, трудящимся в тылу. Сам он называет это место сквером Победы, а местные — сквером Кормщикова.

Стела посвящена детям-участникам Великой Отечественной войны Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU

Если поначалу все смотрели на пенсионера, спасающего бесхозный клочок земли, как на чудака, то со временем стали помогать: приносили кусты, цветы. Сейчас в парке растет 25 берез, 22 сосны, 22 ели, 22 рябины, 600 кустов сирени и 150 кустов роз. У дороги — живая изгородь.

А эту площадку поставить помогла уже администрация Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU