Пересечение улиц Северная и Светлановская, соединенное с выездом от гипермаркета Metro Cash&Carry. Перекресток регулируется светофором. Для машин, движущихся по Северной, горит зеленый свет, на перекресток выезжает черный BMW X5 с намерением повернуть налево, на стоянку Metro. На записи видеорегистора видно, как начинает переключаться светофор: мигает желтый и в то же мгновение на перекресток вылетает белый Subaru Forester. Водитель BMW вероятно его не видит и поворачивает - происходит столкновение, смотрите видео.

В новом материале проекта «Куда ты рулишь?» — столкновение на улице Северной возле гипермаркета Metro Cash&Carry. Типичная городская ситуация: один пролетает на переключающийся светофор, другой поворачивает на перекрестке налево не глядя - так и встретились черный BMW X5 и белый Subaru Forester. Кто виноват и как можно развернуть эту ситуацию - обсудим с экспертом в сфере безопасности дорожного движения.

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 4 октября в 14.37 в районе дома 11 по улице Северная произошло столкновение BMW и Subaru с материальным ущербом, без пострадавших.

По видео трудно понять точно, на какой сигнал светофора проехал Subaru по Северной, но в момент его появления на перекрестке происходит переключение желтого на зеленый для машин со Светлановской.

— Тут на усмотрение ГИБДД. Черный BMW нарушил, он не пропустил автомобиль, движущийся во встречном направлении при повороте налево. Он был обязан пропустить Subaru, который завершает маневр. Белый автомобиль на желтый въехал, но здесь двояко можно повернуть, — говорит руководитель «Центра высшего водительского мастерства» Виктор Жигулин.

Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.



Поворот на перекрестке налево - одна из самых коварных дорожных ситуаций и лучше не торопиться, бдительно смотреть на встречный поток. Вдруг кто-то захочет проскочить на красный или на желтый на высокой скорости. Тем же водителям, которые едут по перекрестку прямо, следует всегда помнить, что обязательно найдется торопыга, который захочет побыстрее свернуть налево - поэтому лучше притормаживать и держаться по возможности правее.