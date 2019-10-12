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Проблема

«Куда ты рулишь?»: BMW X5 подбил «Форестер» на светофоре возле «Метро» - почему ему можно (видео)

Subaru Forester пролетал перекресток, но BMW X5 попался на пути

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В момент столкновения горит зеленый свет для Светлановской

В момент столкновения горит зеленый свет для Светлановской

В новом материале проекта «Куда ты рулишь?» — столкновение на улице Северной возле гипермаркета Metro Cash&Carry. Типичная городская ситуация: один пролетает на переключающийся светофор, другой поворачивает на перекрестке налево не глядя - так и встретились черный BMW X5 и белый Subaru Forester. Кто виноват и как можно развернуть эту ситуацию - обсудим с экспертом в сфере безопасности дорожного движения.

Пересечение улиц Северная и Светлановская, соединенное с выездом от гипермаркета Metro Cash&Carry. Перекресток регулируется светофором. Для машин, движущихся по Северной, горит зеленый свет, на перекресток выезжает черный BMW X5 с намерением повернуть налево, на стоянку Metro. На записи видеорегистора видно, как начинает переключаться светофор: мигает желтый и в то же мгновение на перекресток вылетает белый Subaru Forester. Водитель BMW вероятно его не видит и поворачивает - происходит столкновение, смотрите видео. 

Видео АСТ-54

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 4 октября в 14.37 в районе дома 11 по улице Северная произошло столкновение BMW и Subaru с материальным ущербом, без пострадавших. 

По видео трудно понять точно, на какой сигнал светофора проехал Subaru по Северной, но в момент его появления на перекрестке происходит переключение желтого на зеленый для машин со Светлановской. 

— Тут на усмотрение ГИБДД. Черный BMW нарушил, он не пропустил автомобиль, движущийся во встречном направлении при повороте налево. Он был обязан пропустить Subaru, который завершает маневр. Белый автомобиль на желтый въехал, но здесь двояко можно повернуть, — говорит руководитель «Центра высшего водительского мастерства» Виктор Жигулин.

Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.

Поворот на перекрестке налево - одна из самых коварных дорожных ситуаций и лучше не торопиться, бдительно смотреть на встречный поток. Вдруг кто-то захочет проскочить на красный или на желтый на высокой скорости. Тем же водителям, которые едут по перекрестку прямо, следует всегда помнить, что обязательно найдется торопыга, который захочет побыстрее свернуть налево - поэтому лучше притормаживать и держаться по возможности правее. 

Кто виноват?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!).

    Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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      КОММЕНТАРИИ (15)

      старая добрая девятка
      12 окт 2019 в 09:23

      всем, кто будет оправдывать того летуна на форике ( к стати прикольная машинка ).

      Желаю встречи в подобной ситуации с таким же летуном.

      Может тогда, оказавшись на месте того кто в чёрной машинке , по другому взгляните на мир, на культуру, на трактовки ПДД и под каким соусом всё преподносить ...

      Домососедка
      12 окт 2019 в 10:05

      Субару выехала на жёлтый сигнал светофора. Он запрещает движение, перед ним есть зелёный мигающий. Субару нарушила, значит никакого преимущества у него не было. Виноват водитель Субару.

      12 окт 2019 в 09:32

      Летун на форестере прав.Хотя тоже должен на перекрестке смотреть внимательно