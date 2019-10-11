Смертельные чашечки: акушер-гинеколог о том, может ли ношение бюстгальтера вызвать рак груди

Чтобы понять, так ли страшен лифчик, как его малюют, нужно изучить последние исследования о причинах возникновения рака груди Фото: иллюстрация в журнале Life Magazine, 1949 год, shein.com

Сейчас сложно представить себе женщину, у которой нет бюстгальтера, а еще пару сотен лет назад эта деталь была недоступна для слабого пола. Чтобы понять, есть польза или существенный вред от ежедневного ношения этого предмета гардероба и докопаться до сути популярного женского страха («от сдавливания может случиться рак груди»), редакция SHE.НГС обратилась за помощью к кандидату медицинских наук, акушеру-гинекологу Анне Усовой. Даже за последние 100 лет женский бюстгальтер пережил настоящую революцию от конусовидной до круглой чашечки, а на смену плотным корсетам пришли невесомые кружевные бра. Очевидно, что вся эволюция этой части одежды была нацелена в первую очередь на увеличение привлекательности груди.



Рекламная кампания женского белья в 60-е годы

Фото: wlooks.ru



Бюстгальтер и был задуман не для удобства, а для красоты. После того как отгремела мода 90-х и начала нулевых на массивные пуш-апы, женщины вернулись к естественным силуэтам нижнего белья. В последние годы появился тренд на полный отказ от этого предмета гардероба. Это движение возникло в поддержку гипотезы о вреде ношения бюстгальтера и его возможной связи с возникновением рака молочной железы. В 2015 году специалисты Национального университета онкологии в США (NCI) опубликовали результаты масштабного исследования с участием 5000 женщин о том, что ношение бюстгальтеров повышает риск заболеть раком молочной железы в 21 раз. Авторы исследования объясняли это тем, что во время ношения бюстгальтера грудная клетка и лимфатические узлы, по которым из ткани железы выводятся поврежденные клетки и токсины, сдавливаются. В результате лимфатический дренаж и равномерный доступ крови к тканям нарушаются. В противовес данному факту есть исследователи, которые утверждают, что ни один из аспектов ношения бюстгальтера не был связан с увеличением риска какого-либо подтипа рака молочной железы. Ношение бюстгальтера не увеличивает риск рака молочной железы у женщин в постменопаузе. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Есть научные работы о вероятности развития рака при ношении смартфона рядом с молочной железой.

В настоящее время доказано, что использование дезодорантов с алюминием, ношение (плотных) бюстгальтеров, наличие грудных имплантов, стрессы и аборты в прошлом не имеют доказательной базы в пользу развития рака молочной железы. И лично я не могу связать возникновение рака с ношением бюстгальтера. Рак молочной железы — это злокачественная опухоль. Среди причин возникновения наиболее значимым является наследственность — 5–10% случаев связаны с мутациями в генах, наиболее изученные и значимые из которых — BRCA1 и BRCA2. При их обнаружении риск составляет около 50%. Сегодня можно пройти обследования, чтобы выявить мутации в этих генах. Женщины европеоидной расы наиболее склонны к этому заболеванию. Среди прочих факторов риска и некоторые доброкачественные заболевания молочных желез, и раннее начало менструаций (до 12 лет), и поздняя менопауза (позднее 55 лет). Доказано, что уровень женских половых гормонов эстрогенов и рак молочной железы тесно связаны: чем дольше эстрогены воздействуют на ткань молочной железы и чем выше уровень этих гормонов в крови, тем выше риск рака груди. Более того, эстрогены способны ускорять рост уже появившихся раковых клеток.

Модели бюстгальтеров в Советском Союзе

Фото: wlooks.ru

Подавляющее большинство случаев рака груди регистрируется среди женщин, но у мужчин это заболевание тоже случается, но ведь мужчины не носят бюстгальтер. В своей практике я ежедневно сталкиваюсь с осмотром молочных желез, поскольку это регламентировано приказом, и единственное замечание, которое может услышать пациентка от меня, — про подбор правильного удобного бюстгальтера.

Он должен быть подобран исходя из размера груди, не быть слишком свободным или тесным. Существуют научные работы, показывающие, что современная система размеров груди совершенно некорректна. Все женщины разные Фото: corsete.ru

Например, французский ученый ЖанДени Руйон исследовал женщин от 18 до 30 лет. Учитывая, что большинство француженок астеничные, они легко обходились без бюстгальтера.

Чего нельзя сказать про грудь от третьего размера: без поддержки у такого бюста может появиться естественный птоз (обвисание). Особенно если у женщины избыточный вес или она уже рожала: связки Купера изменились, в груди больше жировой ткани, а не железистой. В таком случае для поддержания формы и положения груди бюстгальтер нужен обязательно. Есть еще одно правило — чем больше размер груди, тем более широкими должны быть бретельки. Бюстгальтер не должен давить и оставлять сильных следов на коже, ведь основная его функция — просто поддерживать грудь, помогать держать осанку и не препятствовать нормальному кровообращению и лимфооттоку.

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