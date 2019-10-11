Экскурсия в башню, артхаусное кино и «Мокрые кроссы»: 11 самых крутых событий наступающих выходных

Выходные хороши тем, что можно принять абсолютно любое положение тела в пространстве, которое вам удобно Фото: vpobede.ru, kinopoisk.ru

В эти еще солнечные выходные можно интересно провести время не только в парках, скверах или где-то на берегу. Хотя в Первомайский сквер заглянуть однозначно стоит — там соберутся хвостато-лохматые подопечные из городского приюта, чтобы порадовать вас и порадоваться самим. Долгожданный день Х наступил — приехал Тима Белорусских — петь про «Мокрые кроссы» и «Витаминку» можно начать уже сейчас, чтобы лучше подготовиться к субботе. Кроме того, в кафе «Агарта» пройдет концерт альтернативной музыки — съедутся музыканты из разных городов. В кино происходит столько всего, что разбегаются глаза — два фестиваля сразу проходят в кинотеатре «Победа» (артхаус и документальное кино — и как тут выбрать?). В массовый кинопрокат вышел боевик с Уиллом Смитом, произошла очередная утечка зомби-вируса, двое влюбленных разлюбили друг друга из-за дождя, а бывшая кинозвезда пытается вычислить интригана из всех посетителей её звездного дома.



Концерт Тимы Белорусских — автора хитов «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка» уже в эту субботу. Музыкант выступит на сцене «Экспоцентра». В прошлом году Тима пел в лофт-парке «Подземка», а в этом, видимо, тот зал уже не вмещает всех желающих послушать популярного исполнителя и потанцевать, кстати, тоже.



Репортаж с концерта появится на НГС.Афиша вскоре после завершения шоу Фото: vk.com/tima_nsk_expo

Где: Экспоцентр

Когда: 12 октября

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: от 1700 рублей до 3000 рублей Экскурсия по Главному вокзалу пройдет в эту субботу. У вас будет возможность побывать практически во всех залах вокзала — посетить зимний сад, в котором поддерживается тропический микроклимат; посмотреть башню над вокзалом, где расположена гостиница, из которой открывается вид на панораму путей и поворот Транссиба на восток.

Где: сбор в переходе метро «Площадь Гарина-Михайловского», выход к вокзалу, около таблички «Место сбора экскурсии» Когда: 12 октября

Во сколько: 13:00

Сколько стоит: 350 рублей Фестиваль альтернативной музыки «Большие города» — межрегиональная сборка музыкантов из четырёх сибирских городов: Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Томска. Отличный вариант прийти вечером с друзьями в бар, послушать живую музыку и приятно провести время.



Фото: vk.com/bigcitiesfest

Где: ресто-клаб «Агарта»

Когда: 12 октября

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 400 рублей Акция «Тест драйв» с подопечными «Первого городского приюта» — это возможность погулять и пообщаться с собаками, у которых нет хозяина, — общение с человеком им так необходимо. Со всеми животными можно будет сфотографироваться и приобрести памятный сувенир — собранные средства пойдут в фонд помощи приюту.



Фото: vk.com/zoozashita_ru

Где: Первомайский сквер

Когда: 13 октября

Во сколько: с 12:00 до 17:00

Сколько стоит: вход свободный Кинотеатр «Победа» предлагает вам присоединиться к ежегодной международной акции День европейского артхаусного кино — старт в полночь. Смотрим три фильма, объединенные в один сеанс, на языке оригинала — «Тони Эрдманн» Марен Аде, «Соблазн» Жюстин Трие, «Он и она» Николя Бедоса.

Фото: vpobede.ru

Где: кинотеатр «Победа»

Когда: в ночь с 12 на 13 октября

Во сколько: 00:00

Сколько стоит: 350 рублей Фестиваль документального кино Beat Weekend, который проходит, опять же, в кинотеатре «Победа». Каждый день до 12 декабря вы сможете наслаждаться документальными фильмами о музыкальных трипах в горячие точки, показами от опусов о клубной жизни до политических вечеринок. Помимо кино зрителей Beat Weekend ждут встречи с городскими культурными героями и дискуссии, приуроченные к фильмам.

Фото: vpobede.ru

Где: кинотеатр «Победа»

Когда и во сколько: уточнять в расписании кинотеатра

Сколько стоит: 350 рублей К выходным дням вышло 15 киноновинок — рассказываем про 5 самых ожидаемых зрителями. Фантастический боевик с Уиллом Смитом «Гемини» — Генри Броган, киллер, который становится мишенью таинственного оперативника. Он будто бы знает каждый его шаг наперед.

12+

Фото: kinopoisk.ru

Неплохой актёрский состав в фильме «Дождливый день в Нью-Йорке» — Эль Фанинг, Джуд Лоу, Селена Гомес и Тимоти Шаламе. Это история о любви, где он из состоятельной семьи и живет на Манхеттене, а она из небольшого городка в Аризоне. Он мечтает показать своей любимой город и судьба дает ему такой шанс — её отправляют взять интервью у известного режиссёра. Однако дождливый день изменит их жизни навсегда — он встретит давнюю подругу, а ее затянет в мир звёздной богемы. Детям до 13 лет просмотр нежелателен



Фото: kinopoisk.ru

«Маленькие чудовища» — кино про зомби. Учительница начальных классов везет группу детей за город на экскурсию, как раз в этот день на местности происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы спастись и не травмировать детскую психику, женщина убеждает детей в том, что всё происходит не по настоящему, это просто игра.

18+

Фото: kinopoisk.ru

Криминальная комедия «Вечер с Беверли Лафф Линн» — у красавицы Лулу Дэнжер есть скучная работа и муж-тиран. Вредная еда, телевизор погромче и помада поярче — её отдушина. Однажды она увидела рекламу нового шоу, в котором узнала человека из своего прошлого. Лулу готова бросить все, чтобы провести с ним хотя бы одну ночь. Используя случайного незнакомца с пистолетом, она сбегает из дома навстречу судьбе. 18+

Фото: kinopoisk.ru

«Короли интриги» — жанр определяют как комедия и детектив. Всеми забытая кинозвезда золотой эпохи ведет затворнический образ жизни в старинном особняке в пригороде Буэнос-Айреса. Вместе с ней живут свидетели ее увядшей славы — актёр, сценарист и режиссер. Отношения этой экстравагантной компании балансируют между обожанием и неприязнью. Однажды в их доме появляются нежданные гости — молодая пара, положившая глаз на звездное поместье. Они притворяются поклонниками Мары и убеждают актрису продать дом.

16+