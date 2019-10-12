Перестрелка на Хилокском, обыски в крематории и запрет парковок на Красном — главное за неделю

Сразу два громких события произошли в Новосибирске за неделю. Сперва на Хилокском рынке конфликт перерос в перестрелку. Из-за драки полиция уже трижды проверила документы у иностранцев, некоторых пришлось депортировать на родину. Следом силовики устроили новые обыски: теперь они нагрянули к представителям ритуального бизнеса. Коротко об этих и других важных новостях — в еженедельном обзоре НГС.
- Хилокский рынок стал центром разборок: 7 октября там подожгли автомобиль Infiniti, после чего началась массовая драка и перестрелка — на рынок пришлось выезжать ОМОНу. По словам очевидца, толпа из 10–15 разъярённых людей дважды пыталась перевернуть Infiniti, но та оказалась слишком тяжёлой.
В ходе перестрелки пострадали 5 человек, двух из них госпитализировали. На следующий день силовики устроили проверку документов у приезжих работников, а после — выдворили 11 иностранцев из России. Следом министерство иностранных дел Кыргызской Республики отправило дипломатов на место потасовки. В пятницу полиция снова пришла на Хилокский рынок — у иностранных граждан проверяли отпечатки пальцев. Корреспондент НГС пообщался с сотрудниками рынка: 90-е отсюда никуда не уходили, бандитские группировки собирают дань с водителей и торговцев — тех, кто отказывается платить, ждет наказание.
- Сперва полиция арестовала директора новосибирской компании «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина, в СИЗО он проведёт два месяца. Гендиректор ритуальной компании «Некрополь» и сын основателя новосибирского крематория Борис Якушин высказался, что дело против Калюжина — это передел рынка. На следующий день силовики нагрянули в крематорий с обысками — они пытались вскрыть пожарную дверь в бухгалтерии ломом и болгаркой.
- Учительница средней школы
№ 151Новосибирска за ухо вывела первоклашку из класса и потеряла работу. Ухо ученика сильно распухло, его мама написала заявление в полицию, а администрация школы уволила педагога по «волчьей» статье — даже Калининский районный суд отказался восстановить её на работу. Корреспондент НГС пообщался со всеми сторонами конфликта и выяснил, что же на самом деле произошло в тот день.
- Власти Новосибирска решили отказаться от бесплатных парковок на Красном проспекте — вместо них от площади Свердлова до площади Калинина обустроят 431 платное стояночное место.
- В конце сентября НГС опубликовал исследование, где сравнил предвыборные обещания Анатолия Локтя в 2014 году с тем, как изменился город за 5 лет, пока он был мэром. Многое из обещанного так и осталось невыполненным — сейчас чиновники мэрии назвали 9 причин, которые помешали Анатолию Локтю выполнить свои предвыборные обязательства.
- В доме Янки Дягилевой поселилась большая цыганская семья — в квартиру их пустил новый хозяин, новосибирская компания «Главное звено». Квартира Янки не признана памятником — горожане спорят, есть ли в этом доме хоть какая-то культурная ценность и нужно ли там делать музей звезды сибирского рока. НГС побывал в гостях у новых жильцов дома на Ядринцевской — они опасаются, что в соседнюю квартиру заселятся бомжи и случайно сожгут весь дом.
- Власти вновь отменили конкурс на строительство станции метро «Спортивная» — закупку несколько раз переносили из-за проблем с финансированием. Чиновники объяснили, что сейчас необходимо скорректировать аукционную документацию.
- Стаффордширского терьера, хозяина которого избили 8 октября на улице Мира, вернули домой. К молодому человеку, со слов его сестры Маргариты, подошли на улице неизвестные, попросили погладить пса, а потом внезапно начали душить собаку. Хозяин заступился за своего питомца, но его избили, а пса посадили в машину такси и скрылись. Сейчас от семьи требуют забрать заявление из полиции, иначе грозят последствиями.
- С новосибирским писателем Виталием Сероклиновым произошла забавная история. Он помог школьнице написать сочинение на олимпиаде по литературе по своему рассказу, но проверяющие педагоги решили, что ученица не раскрыла тему, и оценили работу невысоко. По мнению учителей, автор рассказа думал совершенно о другом, — писатель очень удивился, что кто-то знает о его мыслях больше, чем он сам.
- Новосибирский фотограф снял две необычные серии: он сделал снимки полуобнажённых моделей, которые позируют с оружием, — одна из фотосессий прошла в закрытой военной части.