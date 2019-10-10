«Плачешь и снова красишься»: история молодой мамы, которая сбежала со свадьбы с тираном и потеряла 10 миллионов

История Лизы началась с того, что она сбежала с собственной свадьбы Фото: Елизавета Гладышева

Жизнь Лизы Гладышевой чем-то напоминает сериал — драма с неоднозначным сюжетом, крутыми поворотами и открытым финалом. Сибирячке 28 лет, она не замужем, воспитывает четырехлетнюю дочь — в свою биографию девушка смело может внести несколько интересных фактов: сбежала с собственной свадьбы, потеряла 10 миллионов рублей и, главное, три раза из-за мужчин в её жизни случался полнейший крах. Специально для SHE.НГС молодая мама подробно рассказала свою историю — здесь однозначно есть над чем поразмыслить.



Все закрутилось в городе Чите. Тогда еще 18-летняя Лиза начала встречаться с местным крутым парнем и, как это бывает в юном возрасте, беспросветно влюбилась. Отношения были серьезные — Лиза получила предложение руки и сердца, что совсем не понравилось её родителям. Ей самой на тот момент казалось, что это любовь на всю жизнь.



Первый молодой человек Лизы был очень требовательным и властным — именно поэтому она приняла решение уйти Фото: Елизавета Гладышева

Возлюбленный Лизы был тираничным — у девушки практически не осталось подруг: — Я никуда не ходила, и не дай бог официанту в кафе мне улыбнуться. На тот момент я не обращала внимания, считала, что это круто — у меня такой сильный и властный мужчина, — вспоминает героиня истории.

Однажды они пошли гулять и как будто случайно пришли прямо к загсу — Лиза, естественно, ничего не знала и была в восторге от переизбытка эмоций.



— Он мне тогда говорит: «Я взял твой паспорт, ты не заметила. Сейчас мы распишемся». Я сначала была в какой-то феерии, думала, что мечта сбылась, и я пошла на этот шаг, — рассказывает Лиза. Но когда она услышала речь свадебного регистратора, то поняла, что если сейчас выйдет замуж, то окажется запертой дома.



Когда Лиза переехала в Новосибирск, то почти сразу же встретила своего второго мужа Фото: Елизавета Гладышева

— Я тогда поняла, что буду сидеть, прикованная к батарее, буду учиться готовить и в итоге ничего не увижу. И я просто сбежала. Я не знала, что будет с моей жизнью, я боялась. У меня не было на тот момент ничего и никого — ни друзей, ни связей. При этом всем я его любила, но решение уйти было осознанным, — вспоминает девушка.

Лиза не придумала ничего лучше, как сбежать в другой город и начать жить заново, а вдогонку ей сыпались проклятия от почти бывшего мужа. Новосибирск принял ее хорошо — Елизавета поступила в университет и училась на юриста. Примерно через год она встретила своего будущего мужа. Он красиво ухаживал, был галантным — полная противоположность предыдущего парня.

— Мы начали встречаться, и через 2 месяца он сделал мне предложение, на эмоциях я согласилась. Родители в очередной раз были против, но мы все равно поженились, родилась дочь, — делится Лиза с SHE.



В отличие от мамы, Надя не очень любит фотографироваться Фото: Елизавета Гладышева

Муж Лизы трудился на заводе, хотел открыть свой бизнес, а она после университета пошла работать в арбитражный суд. Но начались проблемы, и снова случился разлад.

— Между нами не было коннекта и не было секса, это определило мой выход из этих отношений. На тот момент дочери было 1,5 года, — вспоминает свой второй развод Лиза.

Тогда она с дочерью Надей переехала к родителям — жила с мамой, папой, братом, сестрой и маленькой собакой. — Я потеряла все во второй раз, — вспоминает Лиза.

Будучи в браке, Елизавета основала клуб для молодых мам, куда они могли приходить провести время, пообщаться, получить помощь и поддержку. В клубе было много проектов и разработок, инвестором бизнеса стала свекровь — она вложила туда 10 миллионов рублей.

— Когда я ушла от мужа, они все забрали, все мои наработки. Я хотела развивать этот проект, взять на себя все обязательства, оплачивать аренду — столько сил было вложено. Но мне сказали — или семейный бизнес, или ничего, — рассказывает сибирячка.



Проект для мам был очень важен для Лизы — сейчас, по ее словам, им никто не занимается Фото: Елизавета Гладышева

К тому времени девушка уже успела уволиться из суда. После развода на ней остались инвестиционные долги, не было ни своего жилья, ни машины, в суд на зарплату в 12 тысяч рублей Лиза возвращаться не хотела, а зарабатывать деньги, как выяснилось, не умела.



— Я начала думать, что у меня выходит лучше всего, и друзья подсказали мне заняться SMM. Я взяла несколько проектов, и процесс пошел удачно. Но мне быстро это надоело, и я начала думать, что делать дальше, — делится трудностями построения карьеры Лиза.

Почти сразу же после ухода от мужа она снова влюбилась в женатого мужчину. Именно он помог девушке воплотить идею ее проекта в жизнь, только в несколько иной форме:

— К тому моменту я уже паковала франшизу по клубу мам, но мне не хватало цифр, показателей. И он предложил мне запустить проект. Вложения были небольшие, и процесс развития проекта не заставил себя ждать — франшиза быстро разлетелась по 13 городам, — рассказывает молодая мама. Но и эти отношения не имели успеха, и пара быстро рассталась.Мужчина забрал франшизу себе, и Лиза вновь осталась ни с чем.



Сибирячка продвигала виртуальный проект для помощи женщинам Фото: Елизавета Гладышева

— Юридически мне помогли, я вышла из этой ситуации без долгов, но состояние мое оставляло желать лучшего — я находилась в глубокой психологической яме, — вспоминает она. — Мужчина может быть в разводе, у него может быть 10 любовниц, долги, но он вывезет. Когда женщина терпит личностный крах, переживает развод, узнает, что ей изменяет муж, она не вывозит, вести бизнес в таком состоянии сложно, особенно без поддержки, логично, что мой бизнес провалился. Мне подруги говорили: «Соберись, у тебя же Надя», — но я была в такой яме, что просто хотелось свернуться в комочек, — делится Лиза с НГС.



Сложности надолго выбили Лизу из колеи, но она не сдалась Фото: Елизавета Гладышева

Молодая мама говорит, что спустя время боль уходит, а в таких ситуациях самое главное — это заняться собой.

— Есть такое слово — «надо». Собралась, накрасилась, записалась в спортзал — плачешь и бежишь на дорожке, плачешь и снова красишься, спать ложишься — тоже плачешь, но не забываешь ухаживать за собой, красивой надо быть обязательно. Очень важно общение и не сидеть дома — я на последние деньги ходила пить кофе, — рассказывает девушка о своих методах выхода из депрессии.

