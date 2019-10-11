20 тысяч в месяц — это минимум: считаем, сколько сибиряки тратят на дополнительные занятия для детей

Дополнительные занятия для детей в Новосибирске найти несложно. За несколько тысяч в месяц можно научить ребёнка всему — от моделирования до программирования Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Первый, «разминочный», месяц нового учебного года закончился, и родители начали заполнять свободное время детей дополнительными занятиями, присматриваясь к танцам, рисованию, музыке, футболу, хоккею, робототехнике — благо в Новосибирске детей вне школы могут научить даже 3D-печати. НГС узнал, какие суммы выкладывают родители на всестороннее развитие детей.

Бесплатные занятия Многие ещё с советских времён привыкли к тому, что кружки должны быть бесплатными. И такие традиции в школах есть и до сих пор. Бесплатно в Новосибирске отдать ребёнка можно в музыкальные и художественные школы, спортивные секции, клубы для детей. Деньги понадобятся разве что на краски, экипировку и музыкальные инструменты.

Правда, чтобы попасть в школу искусств бесплатно, придётся выдержать конкурс. Вступительный экзамен по вокалу, например, состоит из песни, стихотворения и пары заданий, с помощью которых проверяют музыкальный слух, чувство ритма, память. В художках при поступлении просят показать несколько рисунков на А3 или А4 в разных техниках. Подобный отбор проходят и в спортивных секциях — сдают нормативы. Во многих школах есть требования к возрасту — как правило, они рассчитаны на детей школьного возраста. Тем, кому удалось попасть на бюджет, всё же придётся платить за дополнительные часы, а также за выезды на соревнования и участие в конкурсах. Клубы для детей и подростков есть в каждом районе Новосибирска, и они предлагают много интересных и бесплатных занятий для детей — от плавания до автогородков. Полный список таких организаций есть на сайте департамента образования мэрии (слева выборка по районам). Платные услуги в школах Платные услуги есть почти во всех школах искусств и спортивных школах города — для тех, кто не прошёл на бюджет. Цены на занятия — средние по рынку. Например, самое дорогое обучение в одной из новосибирских ДШИ — изобразительное искусство — стоит 3,2 тысяч рублей в месяц. Это не считая затрат на ватманы, краски, кисти и прочий необходимый инвентарь для занятий. Чуть меньше в среднем в городе стоит месяц занятий по вокалу, хореографии и игре на флейте, саксофоне и скрипке. Есть школы искусств, которые за год обещают подготовить ребёнка к поступлению на бюджет — выложить придётся около 2,5 тысяч рублей в месяц.

Платные секции в спортшколах стоят по-разному, но в среднем — около 3 тысяч в месяц. Так, художественная гимнастика в одной из спортивных школ города в месяц стоит 3 тысячи, карате, рукопашный бой, акробатика и гимнастика — 3,5 тысяч, а футбол — 4,3 тысячи. Почти везде за эти деньги предлагают восемь занятий, то есть по два в неделю. Платные секции работают и при школах. Например, фехтование в одной из гимназий Октябрьского района стоит 2 тысячи рублей в месяц. А программирование в одной из гимназий Центрального района — 3 тысячи, но всего за 4 занятия. Так что уровень цен здесь почти не отличается от расценок в профильных школах. Коммерческие центры Большой популярностью у новосибирцев пользуются коммерческие школы и детские центры — в них можно подобрать занятия на любой вкус и в любое время. Распиаренные курсы ментальной арифметики, на которые берут детей с 5 до 16 лет, стоят около 5 тысяч в месяц (включая необходимые учебники и программы для работы в интернете), учёба в школе дизайна — 3 тысячи рублей в месяц, скалолазание в одном из центров города стоит 2,5 тысяч, кружок по мультипликации — 4 тысячи в месяц, скорочтению — 4,5 тысяч.