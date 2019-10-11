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Обзор

Понт дороже денег: топ-6 машин, которые пускают пыль в глаза и стоят гораздо дешевле, чем выглядят

Подержанные внедорожники стоят в 5–10 раз дешевле, чем новые аналогичные модели

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Есть такие автомобили, которые всегда воспринимаются очень дорогими и крутыми, несмотря на поколение и год, в котором машина была произведена. В значительной степени это крупные внедорожники, облик которых не так кардинально меняется от генерации к генерации. Поэтому, купив такое авто за миллион, можно выглядеть на десять миллионов — что собственно и делают многие автовладельцы, любящие пускать пыль в глаза. Что это за машины и сколько они стоят в реальности — в обзоре НГС. 

Range Rover (3-е поколение, 2009–2010 г.в.)

Range Rover 3-го поколения можно найти за 1,2 миллиона рублей

Range Rover 3-го поколения можно найти за 1,2 миллиона рублей

Каков практический смысл в покупке британского Range Rover — каждый решает для себя сам, соглашаясь с высокими расходами на обслуживание, налог, топливо и возможные ремонты. Чего точно не отнять у этой машины, так это престижности, английского лоска и одновременно брутальности. Новые Range Rover стоят под 10 миллионов рублей, но машины 2009–2010 года можно найти за 1,2–1,3 миллиона. Это как свежий паркетник Hyundai Creta, но сколько же в англичанине эмоций, пафоса и уважения в глазах окружающих. 

Mercedes-Benz Gelandewagen (2-е поколение, 2001–2004 г.в.)

Mercedes-Benz Gelandewagen 2001 года выпуска выглядит как новый&nbsp;

Mercedes-Benz Gelandewagen 2001 года выпуска выглядит как новый 

Древний Gelandewagen и вовсе выглядит точь в точь как новый за 16 миллионов рублей, различия найдет только искушенный автолюбитель. Этот автомобиль на наших улицах безоговорочно пропускают, даже опасаются его — сказывается бандитская репутация, заработанная моделью еще в 90-е годы и в начале нулевых. Предложений Gelandewagen на вторичке очень много и цены разные за один и тот же год, но можно найти экземпляры 2001–2004 года выпуска за 1,1–1,3 миллиона рублей. Справедливости ради стоит отметить, что в старом «Гелендвагене» есть какой-никакой практический смысл — этот внедорожник с мостами и жесткими блокировками довольно эффективен на бездорожье. И гонять 15-летнюю машину по грязи не так жалко, как новую.

Toyota Land Cruiser 100 (10-е поколение, 2000–2002 г.в.)

Land Cruiser 100 уже стоит меньше миллиона рублей

Land Cruiser 100 уже стоит меньше миллиона рублей

Land Cruiser «сотка» хоть и совсем древний, но всё ещё воспринимается как актуальный и престижный автомобиль — он ведь очень похож на Land Cruiser 200, кузов то по сути один и тот же. «Крузак» в Сибири всегда будет символом достатка и успеха — дорогой, жрущий топливо, но надежный, ликвидный и удобный. Новые Land Cruiser стоят по 6–7 миллионов рублей, а «сотку» начала 2000-х годов можно найти за 800–900 тысяч. И с ней будет куда интересней, чем с банальным новым «Солярисом» за те же деньги. 

Infiniti QX56 (2-е поколение, 2010–2011 г.в.)

Infiniti&nbsp;QX56 поражает размерами и массивностью&nbsp;

Infiniti QX56 поражает размерами и массивностью 

Магия бренда Infiniti и в красивом имени, и в интересном дизайне этих автомобилей, и в сложившейся за годы репутации — Infiniti всегда считались мощными, драйверскими, дорогими машинами. Но они сравнительно быстро дешевели, поэтому найти какой-нибудь «финик-бейсболку» FX35 года так 2003-го можно всего за 500 000 рублей. Ну а громадину Infiniti QX56, от которой непроизвольно хочется шарахаться подальше, вторичка предлагает за 1,4 и даже за 1,2 миллиона рублей — это за 2010–2011 годы выпуска. Есть ли практический смысл перемещать в пространстве все эти тонны железа, заливать бензин ведрами, бояться заехать на серьезное бездорожье? Вряд ли, но зато какие эмоции от этого «слона»!

Cadillac Escalade (3-е поколение, 2008–2010 г.в.)

Огромный Cadillac Escalade стоит как легковушка

Огромный Cadillac Escalade стоит как легковушка

Еще одна громадина, которая одним только своим видом расчищает себе дорогу и воспринимается как дорогущий космолёт. Вряд ли такую машину кто-то «забибикает», подрежет, обидит — лучше держаться подальше на всякий случай. И всю эту мощную и грозную красоту можно приобрести всего за миллион рублей (2008–2010 годы). Хорошее вложение денег в максимальное «количество» автомобиля и производимый им эффект. 

BMW X6 (1-е поколение, 2008–2010 г.в.)

BMW X6 подешевели до миллиона рублей

BMW X6 подешевели до миллиона рублей

Модель BMW X6 эффектна не только за счет баварского происхождения, но и за счет интересного купеобразного кузова. В «икс-шестом» удивительным образом сплелись бандитская репутация марки BMW из 90-х годов и смелый молодежный дизайн купе. Прошло 10 лет с появления модели, но её силуэт, дизайн не сильно то изменились — и свежие, и старые экземпляры воспринимаются как одна стильная и мощная машина. С той лишь разницей, что новые X6 стоят 5–7 миллионов, а подержанные 2008–2009 годов можно найти за 850–950 тысяч рублей.

Какая машина больше всего «пускает пыль в глаза»?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!).

    Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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