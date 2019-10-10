«Шесть минут на туалет»: 10 откровенных историй новосибирцев о слежке на работе

Некоторые работодатели даже не предупреждают своих сотрудников, что в офисе ведется слежка Фото: Татьяна Фатеева / НГС

После публикации о том, какие способы слежки применяют работодатели ради информационной безопасности компании, читатели НГС поделились своими историями о тотальном контроле со стороны начальства. Публикуем 10 анонимных историй новосибирцев.

Мнения авторов историй могут не совпадать с мнением редакции. Далее — от первого лица.

«Смотрели переписку в мессенджерах» — Работала как-то в компании, которая не занималась финансами. Но слежка была тотальной. Отслеживались все действия на экране компьютера. В основном переписки — по Skype, WhatsApp. В компании не поощрялась дружба между сотрудниками. Даже был нанят специальный сотрудник для этого. На другой работе просто велась запись экрана, не более. Это никак не напрягало и не мешало, так как в подразделении велись розничные продажи. Запись экрана компьютера часто помогала при разборе жалоб от клиентов.

«В туалете — не больше 6 минут» — У меня есть два опыта. Первый — во время работы в телекомпании. После смены руководства начали следить за всеми сотрудниками. Кто сколько обедает (не более 48 минут), кто сколько времени проводит в туалете (не более 6 минут)... Там структура в принципе такая — здоровенный медиахолдинг, но руководство внедряло какие-то свои технологии. Специальный человек ходил и следил, сколько времени ты проводишь на обеде и сколько в туалете. Это продлилось месяц. Второй опыт — когда я работал в журнале, которого сейчас уже не существует. В какой-то момент я получил зарплату не 25 тысяч, а 20. Спросил у главного редактора, почему так. Она ответила: «У тебя рабочий день с 9:00 до 18:00, а ты позволяешь себе задерживаться на обед, ходить на разные мероприятия, после которых пишешь пять строк. И я решила всё это время повысчитывать из твоей зарплаты. Минус 5 тысяч — это штраф». Мне удалось вернуть эти деньги, но в итоге сама ситуация стала причиной увольнения через месяц. Такого, чтобы следили где и сколько минут я отсутствую, я нигде не встречал.

Иногда сотрудники и не подозревают, что камеры пишут и видео, и звук Фото: Александр Ощепков / НГС

«Каждый сотрудник сам планирует своё время»

— У нас всё проще: можно сидеть хоть в «Одноклассниках», хоть в «контактиках». Есть объём работ и должен быть результат к определённому сроку. Отмазки не принимаются. Каждый сотрудник сам планирует своё время. Хочет — может полдня просидеть за чтением анекдотов, а потом задерживаться и делать то, что должен сдать завтра, поэтому никто особо не отвлекается, а занимается непосредственными обязанностями. «Кто-то стуканул, и пришлось менять чашку» — Работал пресс-секретарём крупного автомобильного холдинга. Там практиковались жёсткий контроль всех приходов-уходов с работы, контроль всей деловой переписки в интернете, проверка на лояльность к продаваемым маркам машин... Например, у меня на мобильнике стоял входящий рингтон моей мечты — Lexus RX350. Как-то я сидел в кабинете на первом этаже, а директор якобы услышал коварный рингтон конкурента (мы торговали другими машинами) и через секретаршу мне было велено немедленно установить другой рингтон — из числа любых, но из портфеля брендов нашего холдинга. А ещё я пил из брендированной чашки BMW, подаренной на тест-драйве BMW 5 от компании-дилера — так, блин, опять кто-то стуканул, и пришлось менять чашку на другую с логотипом Mitsubishi.



«В первую очередь нужно контролировать IT-отдел» — Несколько лет работал системным администратором в учреждении госаппарата и могу сказать, что за сотрудниками там никто особо не следил. Конечно же, мы могли посмотреть, кто и на какие сайты ходил (через прокси-сервер), кто и что удалял из общей папки на сервере или в базе данных, могли запустить запись экрана пользователя, но делалось это лишь в самых крайних случаях. А вот у меня как у сисадмина доступ был полный, абсолютный, ко всему. Я мог легко посмотреть содержимое компьютеров пользователей и, конечно, увидеть всё, что есть в их личных папках на сервере. Так что в первую очередь нужно контролировать IT-отдел. Но это сложно. Даже довольно крупное учреждение госаппарата (более 500 рабочих мест и около 20 серверов) не могло позволить себе иметь такой штат сотрудников, чтобы разделить доступ без ущерба для функциональности. А сисадмин — тот, кто зачастую имеет доступ куда угодно и может почти всё. Ярчайший пример — Эдвард Сноуден.

Храните ли вы личные данные на рабочих компьютерах? Фото: Ольга Бурлакова / НГС



«WeChat для сплетен»



— На моей предыдущей работе были карточки учёта времени, а также камеры на кухне и в переговорках, которые писали и видео, и звук. Даже в комнате для телефонных звонков писался весь звук. Рядовые сотрудники об этом не знали, а мне рассказали офис-менеджеры. Мне не очень комфортно было, но я быстро привыкла: важные вопросы обсуждала вне здания. Плюс в соцсетях, которые есть на компьютере, лучше не писать про работу. Мы с подругой использовали для сплетен китайским WeChat.

«Думали, что они шпионы» — В офисе ставили программу Team viewer, чтобы с компов работодателей можно было следить за тем, что я делаю. И совсем давно была ситуация: я работала маркетологом, приехала в ТЦ, где проходила рекламная акция, а руководители (это были муж и жена) прятались за колоннами и потом предъявляли мне, что мои промоутеры выбросили всю раздатку в урны по всему ТЦ и не работали. Думали, наверное, что они шпионы, когда прятались за колоннами. «Он сделал это не втихушку» — Моя подруга работала в одной небольшой коммерческой фирме, которая занималась автоматизированием больших машин, которые работают на карьерах. Так вот работодатель считал, что он идеален, а работники ничего не делают и тратят время на соцсети, забывая при этом, например, в срок платить зарплату. И он решил «проблему», установив без их согласия программу по отслеживанию деятельности каждого на компьютере. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что он сделал это не втихушку, то есть сотрудники об этом нововведении знали.

Сотрудники, знающие о слежке, обсуждают что-то важное вне офиса или же используют WeChat на телефоне Фото: Татьяна Фатеева / НГС