«Сочный» провал от Тимати: 5 причин, почему у нас скоропостижно закрылась бургерная известного рэпера

В Black Star можно было заказать VIP-бургер с торжественным выносом. Но заведение это не спасло Фото: Стас Соколов

Black Star Burger закрыт, теперь уже официально. С помещения, где он работал, снимают вывеску, а само заведение уже исчезло из базы 2ГИС. Конечно, нельзя исключать теоретической возможности, что эта бургерная откроется где-то в другом месте, но вероятность этого исхода стремится к нулю. Проект, рассчитанный на вау-эффект, лишен смысла, если этого «вау» не происходит. Что же случилось? Нестабильность качества

Мода модой, но в бургерную ходят для того, чтобы есть. Желание запостить фото в Instagram может привести человека в раскрученное место один раз, но если ему там не понравится, то за вторым селфи он уже не придет. А именно с качеством у новосибирского Black Star были очевидные проблемы. Причем они были с самого начала. Мне самому один раз принесли бургер с пережженным бифштексом, а другой — с недожаренным. О вкусах можно спорить, но вкусы эти должны быть одинаковыми постоянно. Иначе это не сеть, а какая-то самодеятельность. И, судя по отзывам на «Флампе», ситуация эта со временем не улучшилась, а только усугубилась. К концу работы заведения средний рейтинг у него опустился ниже трех баллов. Для отдельной точки глобального бренда типа «Макдоналдса» где-то на задворках это ещё терпимо, но для расположенного в самом топовом месте единственного «ресторана» модного проекта — недопустимо. И не нужно тут утешать себя рассуждениями, что оценки в сервисах отзывов ничего не значат. Просто посмотрите на проекты, которые имеют высокий рейтинг, и зайдите туда пару-тройку раз. И всё станет понятно — там полно посетителей.



Рейтинг заведения в последнее время уверенно снижался Фото: скрин сервиса «Фламп»

Слишком большое помещение

На первый взгляд помещение для «Блэк Стара» было выбрано идеально — где ещё должно было открыться подобное заведение, как не на «Мажордочке» (пространство перед «Универсамом»). Но за это пришлось дорого заплатить — в прямом смысле рестораторы говорят, что ставка аренды была на уровне 4 тысяч рублей за квадратный метр. То есть всё помещение арендаторам могло обходится в 800 тысяч рублей каждый месяц. И это не считая электричества, отопления, зарплаты и налогов. Чтобы отбить такие расходы (при ценах в закусочной), кухня должна была работать без передышки. А этого не было, уже к началу лета там стабильно можно было наблюдать пустой зал, в котором были заняты два-три стола. Будь помещение «Блэк Стара» меньше раза в два, баланс, может быть, и сошёлся бы. В том же «МясоRoob» достаточно 5–6 человек, чтобы точка выглядела живой. А здесь такое же количество посетителей вызывало ощущение пустоты. И клиенты просто не могли не чувствовать себя обманутыми. Они же шли в модное место, а сюда, оказывается, никто не ходит.



Чёрные перчатки, которые впервые появились в Black Star Burger, теперь можно встретить во многих заведениях Фото: Стас Соколов

Тимати не приехал Black Star — далеко не единственный проект в сфере общепита, построенный на личности звезды. Чего стоит только история «Планеты Голливуд»: сеть ресторанов была основана в 1991 году Арнольдом Шварценеггером, Брюсом Уиллисом, Сильвестром Сталлоне, Деми Мур и Вупи Голдберг (все находились в зените славы). Закончилось всё серьезными финансовыми проблемами, которые едва не привели к банкротству. Звезда может привести в заведение поклонников, но она же и оттолкнет тех, кому Тимати не слишком симпатичен. Такие люди лучше сходят в (не вызывающий радости, возможно, но нейтральный) «Бургер Кинг», чем будут слушать треки бренда Black Star. И уж тем более трудно продвигать заведение, которое связано со звездой, если эта звезда в нем ни разу так и не появилась. Приезд Тимати на официальное открытие несомненно подстегнул бы интерес к закусочной. Людям вообще нравится эта вот близость к знаменитостям, а в провинции её ценят особенно. Но по каким-то причинам Тимур Юнусов в Новосибирске так и не появился, так что особенно лояльные поклонники могли просто обидеться. А не особенно лояльные — найти себе другие объекты интереса.



После того как поток поклонников схлынул, посетителей в бургерной стало немного Фото: Стас Соколов

Сильные конкуренты

Новосибирский рынок оказался для Black Star Burger просто не по зубам. Здесь не так много приезжих, в заведения ходят примерно одни и те же люди. И этим людям есть из чего выбрать. В городе работает собственный проект «МясоRoob» (он, кстати, довольно успешен на национальном уровне: открыто уже 25 заведений в 17 городах — от Москвы до Петропавловска-Камчатского), отдельные достойные бургерные вроде Burger Records и MooCrew, не говоря уже о массе баров, где бургеры тоже делают на приличном уровне. На этом фоне «сочный мощный» (да ещё и сделанный с косяками) бургер «от Тимати» выглядел довольно блекло. В Москве ситуацию спасали провинциалы, которые в столицу ежедневно приезжают десятками тысяч. А здесь этого ресурса просто не было.

Отсутствие алкоголя в меню Black Star Burger особо подчеркивает свою халяльность (специальным знаком помечено большинство основных блюд). Разумеется, в таком заведении не могло быть пива. Что для значительной части потенциальной клиентуры, скажем так, резко снижает мотивацию. То есть прийти разок-другой «отметиться» — да, но вот чтобы ходить регулярно — нет. Для этого есть «Бургер Кинг» и KFC. Не говоря уже о нормальных барах и бургерных получше.

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