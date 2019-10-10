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В Новосибирске продают супердешевую страховку каско на машину за 3 тысячи: рассказываем, в чем подвох

Дешевое каско — если угнали или сам поцарапал, то не считается

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Чтобы купить страховку за 3 тысячи, нужна машина не старше 10 лет&nbsp;

Чтобы купить страховку за 3 тысячи, нужна машина не старше 10 лет 

Компания «Альфастрахование» начала продавать в Новосибирске самые дешевые, как она утверждает, полисы автострахования каско. Действительно, 2950 рублей за годовую страховку с лимитом выплаты 600 000 рублей кажутся сущими копейками по сравнению с ценами на каско, к которым все привыкли: 30, 50, а то и все 100 тысяч рублей. НГС решил разобраться, в чем подвох, и нашёл его. А заодно проверил цены у конкурентов на полную каско без подвохов.

По условиям программы «КАСКО за 3» купить полис стоимостью 2950 рублей можно на отечественные и иностранные автомобили не старше 10 лет и не дороже 1,5 миллиона рублей. При этом максимальная сумма выплаты за ремонт фиксированная — 600 000 рублей. Количество водителей, их стаж, возраст — всё это не имеет значения и на цену полиса не влияет. За что такие подарки?

Во-первых, риски по угону и полному повреждению (Total) в программу не включены. Во-вторых, страховая возмещает только ущерб при аварии по вине другого водителя и только если личность водителя официально установлена (есть справка из ГИБДД). 

Фактически это дешевое каско рассчитано исключительно на ситуацию, когда в вас врежется водитель, у которого нет полиса ОСАГО. 

«На сегодняшний день до 20% водителей управляют автомобилем без ОСАГО либо с поддельным полисом. Поэтому каждый из нас может стать участником аварии, в которой у виновника не окажется страховки. В этом случае автовладельцу придется самостоятельно оплачивать ремонт или пытаться получить возмещение с виновника через суд», — говорит директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев. 

Страховка за 3 тысячи рублей имеет множество ограничений

Страховка за 3 тысячи рублей имеет множество ограничений

Не будет возмещения ущерба по этой программе в том случае, если вы сами нечаянно поцарапаете свою машину или обнаружите её утром с повреждениями. Впрочем, есть вариант расширить список рисков, но тогда и цена страховки вырастет. «Есть вариант 9950 рублей, там угон и полная гибель добавлена, там может быть третье лицо не установлено. [От всех рисков] полное каско нужно страховать, там точно будет больше 30 000 рублей», — объясняют в отделе продаж офиса «АльфаСтрахование» на улице Орджоникидзе. 

Сколько же стоит реальное полноценное каско у конкурирующих страховых компаний? Цены везде разные, но это в любом случае десятки тысяч рублей.

Сделаем примерные расчеты для массового автомобиля Toyota Corolla 2010 года выпуска стоимостью 600 000 рублей с опытным водителем (большой стаж) за рулем. 

«Если полное каско, куда будут входить угон, ущерб и полная гибель автомобиля — на год 92 641 рубль. Если только угон и полная гибель, тогда выйдет 19 125 рублей», — рассказывают в отделе продаж компании «Ингосстрах». Страховая сумма при этом — 590 000 рублей.

Есть возможность уменьшить стоимость полиса добавлением франшизы — это сумма, которую за ремонт платит сам водитель. 

Франшиза каско — сумма, на которую уменьшается выплата при наступлении страхового случая. Например, франшиза 10 000 рублей: это значит, что при ущербе в 100 000 рублей страховая компания заплатит за ремонт 90 000 рублей, а 10 000 рублей должен доплатить водитель.

К примеру франшиза в 20 000 рублей снижает стоимость полного каско «Ингосстраха» до 79 428 рублей. А если выбрать гигантскую франшизу в 70 000 рублей, то полис обойдется в 36 935 рублей. 

В компании «Согласие» за самую полную страховку попросят 71 693 рубля (на эту же машину со страховой суммой 600 тысяч). С франшизой в 20 тысяч полис дешевеет до 44 900 рублей. А за ограниченный список рисков «угон + полная гибель» нужно будет заплатить 13 821 рубль. 

А ваша машина застрахована по каско?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!).

    Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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      КОММЕНТАРИИ (7)

      Васян
      10 окт 2019 в 08:32

      Сегодня по городу дешевле на такси передвигаться.
      Но покупать 10 летнюю Короллу за 600тр?
      Кто их берет?
      Новый Солярис 700тр

      Фото пользователя
      10 окт 2019 в 08:28

      Хорошая статья,все разъяснено до мелочей, но не забыта и реклама Альфастрахов.В статье прозвучало, что миниКаско -это удачное подспорье для водителей, ездящих без полиса ОСАГО.Типа «дёшево и сердито», но у таких водителей тип мышления не искоренить, плюс -лишние деньги не появятся из воздуха, тем более недёшево обходится обслуживание машины, поэтому они не будут покупать и эту страховку..И рассчитывать на этот сегмент водителей мне кажется убыточно, хотя страховая найдёт, в любом случае ,где навариться..

      Вот повезло!
      10 окт 2019 в 08:10

      Какие ещё КАСКО нашим нищим автоведроводителям, которые половину своей скудной ЗП тратят на обслуживание и ремонт своего ржавого ведра?? У каждого третьего владельца поганого корыта даже ОСАГО то нет!! Тут хотя бы ОСАГО обязать всех брать - уже был бы прогресс!