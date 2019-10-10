В Новосибирске продают супердешевую страховку каско на машину за 3 тысячи: рассказываем, в чем подвох

Компания «Альфастрахование» начала продавать в Новосибирске самые дешевые, как она утверждает, полисы автострахования каско. Действительно, 2950 рублей за годовую страховку с лимитом выплаты
По условиям программы «КАСКО за 3» купить полис стоимостью 2950 рублей можно на отечественные и иностранные автомобили не старше 10 лет и не дороже 1,5 миллиона рублей. При этом максимальная сумма выплаты за ремонт фиксированная —
Во-первых, риски по угону и полному повреждению (Total) в программу не включены. Во-вторых, страховая возмещает только ущерб при аварии по вине другого водителя и только если личность водителя официально установлена (есть справка из ГИБДД).
Фактически это дешевое каско рассчитано исключительно на ситуацию, когда в вас врежется водитель, у которого нет полиса ОСАГО.
«На сегодняшний день до 20% водителей управляют автомобилем без ОСАГО либо с поддельным полисом. Поэтому каждый из нас может стать участником аварии, в которой у виновника не окажется страховки. В этом случае автовладельцу придется самостоятельно оплачивать ремонт или пытаться получить возмещение с виновника через суд», — говорит директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.
Не будет возмещения ущерба по этой программе в том случае, если вы сами нечаянно поцарапаете свою машину или обнаружите её утром с повреждениями. Впрочем, есть вариант расширить список рисков, но тогда и цена страховки вырастет. «Есть вариант 9950 рублей, там угон и полная гибель добавлена, там может быть третье лицо не установлено. [От всех рисков] полное каско нужно страховать, там точно будет больше
Сколько же стоит реальное полноценное каско у конкурирующих страховых компаний? Цены везде разные, но это в любом случае десятки тысяч рублей.
Сделаем примерные расчеты для массового автомобиля Toyota Corolla 2010 года выпуска стоимостью
«Если полное каско, куда будут входить угон, ущерб и полная гибель автомобиля — на год
Есть возможность уменьшить стоимость полиса добавлением франшизы — это сумма, которую за ремонт платит сам водитель.
Франшиза каско — сумма, на которую уменьшается выплата при наступлении страхового случая. Например, франшиза
К примеру франшиза в
В компании «Согласие» за самую полную страховку попросят
А ваша машина застрахована по каско?
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