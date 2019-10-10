В Новосибирске продают супердешевую страховку каско на машину за 3 тысячи: рассказываем, в чем подвох

Чтобы купить страховку за 3 тысячи, нужна машина не старше 10 лет Фото: Александр Ощепков

Компания «Альфастрахование» начала продавать в Новосибирске самые дешевые, как она утверждает, полисы автострахования каско. Действительно, 2950 рублей за годовую страховку с лимитом выплаты 600 000 рублей кажутся сущими копейками по сравнению с ценами на каско, к которым все привыкли: 30, 50, а то и все 100 тысяч рублей. НГС решил разобраться, в чем подвох, и нашёл его. А заодно проверил цены у конкурентов на полную каско без подвохов. По условиям программы «КАСКО за 3» купить полис стоимостью 2950 рублей можно на отечественные и иностранные автомобили не старше 10 лет и не дороже 1,5 миллиона рублей. При этом максимальная сумма выплаты за ремонт фиксированная — 600 000 рублей. Количество водителей, их стаж, возраст — всё это не имеет значения и на цену полиса не влияет. За что такие подарки?

Во-первых, риски по угону и полному повреждению (Total) в программу не включены. Во-вторых, страховая возмещает только ущерб при аварии по вине другого водителя и только если личность водителя официально установлена (есть справка из ГИБДД). Фактически это дешевое каско рассчитано исключительно на ситуацию, когда в вас врежется водитель, у которого нет полиса ОСАГО. «На сегодняшний день до 20% водителей управляют автомобилем без ОСАГО либо с поддельным полисом. Поэтому каждый из нас может стать участником аварии, в которой у виновника не окажется страховки. В этом случае автовладельцу придется самостоятельно оплачивать ремонт или пытаться получить возмещение с виновника через суд», — говорит директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

Страховка за 3 тысячи рублей имеет множество ограничений Фото: РИА Новости

Не будет возмещения ущерба по этой программе в том случае, если вы сами нечаянно поцарапаете свою машину или обнаружите её утром с повреждениями. Впрочем, есть вариант расширить список рисков, но тогда и цена страховки вырастет. «Есть вариант 9950 рублей, там угон и полная гибель добавлена, там может быть третье лицо не установлено. [От всех рисков] полное каско нужно страховать, там точно будет больше 30 000 рублей», — объясняют в отделе продаж офиса «АльфаСтрахование» на улице Орджоникидзе.

Сколько же стоит реальное полноценное каско у конкурирующих страховых компаний? Цены везде разные, но это в любом случае десятки тысяч рублей. Сделаем примерные расчеты для массового автомобиля Toyota Corolla 2010 года выпуска стоимостью 600 000 рублей с опытным водителем (большой стаж) за рулем. «Если полное каско, куда будут входить угон, ущерб и полная гибель автомобиля — на год 92 641 рубль. Если только угон и полная гибель, тогда выйдет 19 125 рублей», — рассказывают в отделе продаж компании «Ингосстрах». Страховая сумма при этом — 590 000 рублей. Есть возможность уменьшить стоимость полиса добавлением франшизы — это сумма, которую за ремонт платит сам водитель. Франшиза каско — сумма, на которую уменьшается выплата при наступлении страхового случая. Например, франшиза 10 000 рублей: это значит, что при ущербе в 100 000 рублей страховая компания заплатит за ремонт 90 000 рублей, а 10 000 рублей должен доплатить водитель. К примеру франшиза в 20 000 рублей снижает стоимость полного каско «Ингосстраха» до 79 428 рублей. А если выбрать гигантскую франшизу в 70 000 рублей, то полис обойдется в 36 935 рублей.

В компании «Согласие» за самую полную страховку попросят 71 693 рубля (на эту же машину со страховой суммой 600 тысяч). С франшизой в 20 тысяч полис дешевеет до 44 900 рублей. А за ограниченный список рисков «угон + полная гибель» нужно будет заплатить 13 821 рубль.

А ваша машина застрахована по каско?