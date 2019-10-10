С разных планет: эти маленькие сибиряки совсем не похожи на своих мам — это поражает всех

Ирине случается отвечать на неудобные вопросы относительно своего сходства с дочерью Фото: Ирина Целковнова

Так бывает, что вы и ваш ребенок совсем не похожи. Разные как дальние и сомнительные родственники. Даже если не возникает неудобных вопросов, где-то внутри вас гнетет, что эти белокурые кудряшки совсем не про вас, но зато приятно, что он так же, как и вы ставит кружку ручкой строго в правую сторону и так же смеется. Вы не можете сказать, что ваш ребенок — ваша мини-копия, но это настолько неважно, когда после школы он приходит и первым делом бежит обнять вас и рассказать последние новости. Корреспондент НГС.Афиши поговорила с молодыми мамами, чьи дети совсем на них не похожи — сходство есть с папами, бабушками и дедушками, но явно не с ними.



Ирина, 26 лет, лаборант,

Дочь Виктория, 7 лет



Иногда Ирину спрашивают, её ли это дочь Фото: Ирина Целковнова

— Очень часто меня спрашивают, мой ли Вика ребенок, и кто папа. Отвечаю, как есть, иногда отшучиваюсь — говорю, что сама сделала, моя собственная. Мы с дочерью живем вдвоем в России, папа сейчас у себя дома в Нигерии, мы отлично общаемся.

Сама Ирина считает свою дочь очень красивой Фото: Ирина Целковнова

Никогда у меня не возникало чувства ревности, что Вика больше похожа на отца, чем на меня. Ребёнок очень красивый и самобытный, такая какая есть.

На отца Вика похожа не только внешне, но и характером Фото: Ирина Целковнова

Не думаю, что важно быть похожим на родителя, главное, чтобы в черной семье не родился белый ребенок. Про сходство в чертах характера — гены берут своё, она очень вспыльчивая и смелая, в отличие от меня. Ульяна, 32 года, фитнес-тренер

Двое сыновей: Артем, 6 лет и Роман, 3 года

У Ульяны в семье есть шутка, что старший сын — мамин, а младший — папин Фото: Ульяна Капустина

— Часто слышу, что мои дети на меня не похожи — я тёмненькая, а дети и муж светловолосые. С возрастом они всё больше становятся похожими на папу, мы сравниваем детские фото мужа и сыновей — почти не отличить. Со временем у старшего нос становится чуть острее, как у меня, а у младшего глаза и повадки, это мало кому заметно, только тем, кто хорошо нас знает.

Ульяну совсем не расстраивает то, что сыновья на нее не похожи Фото: Ульяна Капустина

Сходство сыновей с отцом вообще меня никак не трогает, не обижает. Я, наоборот, горда, что они папины, я горжусь своим мужем и мне хочется, чтобы они были похожи на него, и внешне, и повадками, это же здорово.

Зато с мамой у мальчиков много схожих черт характера Фото: Ульяна Капустина

Бывает, что ребенок внешне не похож на родителя, но в процессе общения становится понятно, что это сын своего отца, или мамина дочка. У нас есть шутка, что старший сын — вылитая мама, а младший — вылитый папа — по поведению, черты характера сильно схожи. Мы шутим, что мы две команды. Юлия, 31 год, менеджер Дочь Милана, 7 лет

Иногда у Юлии возникает лёгкое чувство ревности из-за того, что ее дочь больше похожа на мужа, чем на нее саму Фото: Юлия Булавская