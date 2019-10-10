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Он и она
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С разных планет: эти маленькие сибиряки совсем не похожи на своих мам — это поражает всех

Иногда в семьях возникают конфликты и ревность по этому поводу — но в таких различиях есть свои плюсы

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Ирине случается отвечать на неудобные вопросы относительно своего сходства с дочерью

Ирине случается отвечать на неудобные вопросы относительно своего сходства с дочерью

Так бывает, что вы и ваш ребенок совсем не похожи. Разные как дальние и сомнительные родственники. Даже если не возникает неудобных вопросов, где-то внутри вас гнетет, что эти белокурые кудряшки совсем не про вас, но зато приятно, что он так же, как и вы ставит кружку ручкой строго в правую сторону и так же смеется. Вы не можете сказать, что ваш ребенок — ваша мини-копия, но это настолько неважно, когда после школы он приходит и первым делом бежит обнять вас и рассказать последние новости. Корреспондент НГС.Афиши поговорила с молодыми мамами, чьи дети совсем на них не похожи — сходство есть с папами, бабушками и дедушками, но явно не с ними. 

Ирина, 26 лет, лаборант,
Дочь Виктория, 7 лет

Иногда Ирину спрашивают, её ли это дочь&nbsp;

Иногда Ирину спрашивают, её ли это дочь 

— Очень часто меня спрашивают, мой ли Вика ребенок, и кто папа. Отвечаю, как есть, иногда отшучиваюсь — говорю, что сама сделала, моя собственная. Мы с дочерью живем вдвоем в России, папа сейчас у себя дома в Нигерии, мы отлично общаемся. 

Сама Ирина считает свою дочь очень красивой

Сама Ирина считает свою дочь очень красивой

Никогда у меня не возникало чувства ревности, что Вика больше похожа на отца, чем на меня. Ребёнок очень красивый и самобытный, такая какая есть. 

На отца Вика похожа не только внешне, но и характером

На отца Вика похожа не только внешне, но и характером

Не думаю, что важно быть похожим на родителя, главное, чтобы в черной семье не родился белый ребенок. Про сходство в чертах характера — гены берут своё, она очень вспыльчивая и смелая, в отличие от меня.

Ульяна, 32 года, фитнес-тренер
Двое сыновей: Артем, 6 лет и Роман, 3 года

У Ульяны в семье есть шутка, что старший сын — мамин, а младший — папин&nbsp;

У Ульяны в семье есть шутка, что старший сын — мамин, а младший — папин 

— Часто слышу, что мои дети на меня не похожи — я тёмненькая, а дети и муж светловолосые. С возрастом они всё больше становятся похожими на папу, мы сравниваем детские фото мужа и сыновей — почти не отличить. Со временем у старшего нос становится чуть острее, как у меня, а у младшего глаза и повадки, это мало кому заметно, только тем, кто хорошо нас знает. 

Ульяну совсем не расстраивает то, что сыновья на нее не похожи

Ульяну совсем не расстраивает то, что сыновья на нее не похожи

Сходство сыновей с отцом вообще меня никак не трогает, не обижает. Я, наоборот, горда, что они папины, я горжусь своим мужем и мне хочется, чтобы они были похожи на него, и внешне, и повадками, это же здорово. 

Зато с мамой у мальчиков много схожих черт характера&nbsp;

Зато с мамой у мальчиков много схожих черт характера 

Бывает, что ребенок внешне не похож на родителя, но в процессе общения становится понятно, что это сын своего отца, или мамина дочка. У нас есть шутка, что старший сын — вылитая мама, а младший — вылитый папа — по поведению, черты характера сильно схожи. Мы шутим, что мы две команды. 

Юлия, 31 год, менеджер

Дочь Милана, 7 лет

Иногда у Юлии возникает лёгкое чувство ревности из-за того, что ее дочь больше похожа на мужа, чем на нее саму

Иногда у Юлии возникает лёгкое чувство ревности из-за того, что ее дочь больше похожа на мужа, чем на нее саму

— Я часто слышу то, что моя дочь больше похожа на папу, чем на меня, я и сама вижу, что у нас не много сходства. И бывает, да, что у меня возникает лёгкое чувство ревности на этом фоне. Я считаю так: не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь, помоги ему стать собой, а не тобой. В процессе взросления у дочери проявляются черты характера, которые присущи мне, но иногда можно совсем не узнать характер своего ребёнка под влиянием различных факторов. 

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Не удивительно
    10 окт 2019 в 10:46

    Папа нигириец, мама русская.И если ребенок похож на папу, то ничего странного.
    Смешней было бы если папа русский, мама русская, а ребенок негр.И сосед, который приехал из Африки и он темнокожий, совсем здесь не причем.
    Анекдот на эту тему:
    Жена родила негра, муж обьясняет отцу-
    Папа да это потому, что когда я вез жену в роддом, нам по дороге попался негр, вот он и сглазил жену.
    Отец- мать, я когда тебя в роддом вез, нам по дороге баран не попадался?

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 10:40

    Две последние дамы несколько «не в тему в данном репортаже», потому как крашенные волосы при светлых глазах и коже - это не «темненькая»:)) У второй героини старший сын вообще на неё похож, как мне показалось. А вот девочка-мулатка действительно контрастно выглядит на фоне матери, но очень симпатичная, солнечная:))

    Мнение
    10 окт 2019 в 10:36

    У нас на работе одна молодая женщина, такая роскошная русская красавица, родила от любовника-узбека. Женатого, кстати. Внешне мальчик совершенно не русский. У него проблемы уже в детском саду. Так что вот прежде чем рожать от узбека или нигерийца, подумайте о детях.