«На меня повесили чужой долг». Учимся проверять свою кредитную историю (9 простых шагов)

Некоторые сибиряки случайно узнают, что на их имя кто-то взял кредит Фото: Ольга Бурлакова / НГС

После истории сибирячки, которая случайно узнала, что мошенники взяли на неё два кредита по поддельному паспорту, в редакцию НГС обратились и другие пострадавшие. На кого-то уже взяли кредит, а кому-то повезло и службы безопасности банков успели предотвратить сделку. НГС узнал, как проверить, есть ли на вас кредиты, о существовании которых вы не знаете. Что такое кредитная история и где она хранится Основной способ узнать о кредитах и займах, оформленных на вас, — запросить кредитную историю. В ней указано, в каких банках, микрофинансовых организациях или кредитных потребительских кооперативах вы оформляли кредиты или займы, а также прописана сумма долга, размер процентов, дата оформления договора и штрафные пени. По словам замначальника Сибирского ГУ Банка России Сергея Жаботинского, в первую очередь нужно выяснить, в каком именно бюро хранится ваша кредитная история. Это можно сделать с помощью портала «Госуслуги» или на сайте Банка России.

Как запросить этот документ?

Можно запросить кредитную историю в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте НБКИ, там же авторизоваться на сайте «Госуслуг» для подтверждения личности и получить свой кредитный отчёт. Это платно? По закону два раза в год каждое бюро кредитных историй обязано предоставить этот документ бесплатно. Есть ли в кредитных бюро информация о кредитах, взятых мошенниками? — Действительно, бывают случаи, когда в бюро кредитных историй попадает информация о кредитах, которые заёмщик якобы брал и не вернул. Здесь, скорее всего, идёт речь о кредитном мошенничестве. При этом самыми распространёнными случаями кредитного мошенничества являются попытки преступников брать ссуды на украденный/потерянный паспорт человека, — рассказал корреспонденту НГС директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Банки сейчас активно собирают биометрические данные клиентов, чтобы лучше их идентифицировать, но насколько надёжно они хранятся — не известно Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Что делать, если мошенники взяли на вас кредит?

Если паспорт был украден или потерян, то в первую очередь понадобятся справки из полиции, подтверждающие этот факт. Поэтому если вы потеряли документы, в тот же день необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Вы когда-нибудь теряли паспорт?

А если паспорт не терялся? Значит, мошенники взяли или пытались взять кредит по поддельным паспортам. — Здесь уже речь идёт не только о кредитном мошенничестве, но и о таком серьёзном уголовном преступлении, как подделка документов. Поэтому мы советуем гражданам в случае утери документов или высокой вероятности того, что к ним имели доступ третьи лица, в первые месяцы после этого события тщательно контролировать свою кредитную историю, ставить её, так сказать, на мониторинг. И даже если, по мнению гражданина, такой риск минимален, всё равно имеет смысл два-три раза в год получать свою кредитную историю и изучать список тех кредиторов, кто запрашивал кредитный отчёт, — рекомендует Алексей Волков.

Эксперты советуют быть осторожными в предоставлении своих паспортных данных интернет-магазинам, опросникам и так далее Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Куда ещё обратиться, кроме полиции и кредитных бюро?

— Если выяснится, что на ваше имя оформили кредит или займ мошенники, то нужно немедленно обратиться в финансовую организацию, которая его выдала, а также в правоохранительные органы, — говорит Сергей Жаботинский. Как убрать чужой кредит из своей истории?

Не соответствующие действительности факты в кредитной истории можно и нужно оспаривать. Для этого необходимо связаться с НБКИ или с кредитором, который внёс такую запись. — После получения заявления гражданина на оспаривание какой-либо записи в кредитной истории бюро должно провести дополнительную проверку данной информации, запросив её у кредитора. Кредитор в свою очередь обязан в течение 14 дней со дня получения запроса бюро кредитных историй, а в некоторых случаях и раньше, представить либо информацию, подтверждающую достоверность ранее переданных сведений, оспариваемых заёмщиком, либо исправить его кредитную историю. Направив при этом в бюро кредитных историй соответствующие достоверные сведения, — объясняет Алексей Волков. Как избежать утечки своих паспортных данных? Эксперт департамента информационной безопасности группы компаний Softline Илья Тихонов говорит, что полностью обезопасить себя от таких случаев довольно сложно и что случаи продажи баз данных через сети DarkNet и TOR нередки.

— Информация попадает в базы как из рук хакеров, которые взламывают плохо защищённые системы, так и от недобросовестных сотрудников, которые случайно или умышленно передают информацию злоумышленникам. Причём второй вариант утечек распространён даже больше, так как крупный бизнес чаще всего ответственно подходит к вопросам хранения информации и выполнения требований законодательства, — уверяет Илья Тихонов. Он рекомендует не оставлять сведения о себе в открытых источниках — интернет-магазинах, онлайн-опросниках, интернет-розыгрышах, — а кредиты брать только в банках, имеющих лицензию Центробанка. — Чтобы защититься от подобных мошеннических схем в будущем, необходимо тщательно беречь паспорт и его данные. Не нужно оставлять документ в залог или позволять копировать его без повода. Также нельзя отправлять сканы страниц паспорта посторонним лицам и сообщать его данные по телефону или в социальных сетях неизвестным людям. Например, злоумышленники в телефонном разговоре могут попросить их для оформления какой-либо «денежной компенсации», — советует Сергей Жаботинский.

Вы когда-нибудь предоставляли сканы паспорта посторонним лицам?