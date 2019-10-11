Рубрики
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 64.74
eur 71.30

Темы

СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 64.74
eur 71.30

Все новости

Все новости
Осень
Фоторепортаж

Город в огне: 20 фото, которые доказывают, что осень в Новосибирске — это волшебно

Романтичные прогулки, селфи на фоне позолоченных деревьяев и любопытные белки в парках

Поделиться

1 791
17 Обсудить
Только осенью можно сделать такие снимки, но даже банальные идеи можно подать красиво. Ловите секрет — солнце на таких снимках должно быть сзади, а листья надо разбрасывать из центра в стороны, а не просто вверх

Только осенью можно сделать такие снимки, но даже банальные идеи можно подать красиво. Ловите секрет — солнце на таких снимках должно быть сзади, а листья надо разбрасывать из центра в стороны, а не просто вверх

Осень в Сибири всегда разнообразна: за три коротких месяца новосибирцы умудряются поваляться на пляже, замёрзнуть под дождём, вымазаться в грязи и даже попасть в снежную бурю. Осень всегда встречают с недовольством: её прихода обычно никто не ждёт, а когда это случается — мечтают от неё сбежать. Фотографы НГС прогулялись по осеннему Новосибирску — и показали, за что стоит любить это время года. 

Осень превращает привычную дорогу на работу в сказочные тропинки

Осень превращает привычную дорогу на работу в сказочные тропинки

Деревья у оперного театра раскрасились, кажется, во все оттенки осени

Деревья у оперного театра раскрасились, кажется, во все оттенки осени

В такую пору сложно найти профиль в Instagram без медово-жёлтых листьев. Мы, кстати, узнали&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/65428921/" target="_blank" class="_">5 самых красивых мест в Новосибирске</a>&nbsp;для осенних селфи

В такую пору сложно найти профиль в Instagram без медово-жёлтых листьев. Мы, кстати, узнали 5 самых красивых мест в Новосибирске для осенних селфи

Позолоченный город и второе бабье лето заставили новосибирцев выйти на улицу. Особенно хорошо было в прошлые выходные:&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/66260863/" target="_blank" class="_">смотрите 12 кадров из городских парков</a>

Позолоченный город и второе бабье лето заставили новосибирцев выйти на улицу. Особенно хорошо было в прошлые выходные: смотрите 12 кадров из городских парков

К счастью, зима в Новосибирск пока не торопится: синоптики говорят, что эта неделя будет чуть прохладнее, зато солнечной

К счастью, зима в Новосибирск пока не торопится: синоптики говорят, что эта неделя будет чуть прохладнее, зато солнечной

В осенних красках город кажется совсем другим, а через пару недель его снова будет не узнать

В осенних красках город кажется совсем другим, а через пару недель его снова будет не узнать

У каждого свои планы на эту осень — кто-то успел закачать новые сериалы, а некоторые решили насладиться природой по полной

У каждого свои планы на эту осень — кто-то успел закачать новые сериалы, а некоторые решили насладиться природой по полной

Новосибирским белочкам, кстати, осень тоже на радость, но и про то, что зима близко, они не забывают — у некоторых уже <a href="https://ngs.ru/more/66258991/" target="_blank" class="_">появились серые хвостики</a>

Новосибирским белочкам, кстати, осень тоже на радость, но и про то, что зима близко, они не забывают — у некоторых уже появились серые хвостики

В такое время года всё кажется необычайно романтичным — даже простая прогулка за руку

В такое время года всё кажется необычайно романтичным — даже простая прогулка за руку

В некоторых уголках города золота становится слишком много — и выглядит это волшебно

В некоторых уголках города золота становится слишком много — и выглядит это волшебно

Осенний город многим кажется депрессивным...

Осенний город многим кажется депрессивным...

... но ведь это смотря как посмотреть.&nbsp;

... но ведь это смотря как посмотреть. 

Яркое солнце, шорох листьев под ногами, горячий какао в руках и прогулка по городским тротуарам — лучшей осени в Новосибирске не придумаешь

Яркое солнце, шорох листьев под ногами, горячий какао в руках и прогулка по городским тротуарам — лучшей осени в Новосибирске не придумаешь

Кажется, для этой парочки эта осень стала особенной

Кажется, для этой парочки эта осень стала особенной

На октябрьский Новосибирск словно наложили тёплый фильтр

На октябрьский Новосибирск словно наложили тёплый фильтр

Самое страшное осенью — это не приближение зимы, а пропустить всю красоту, сидя дома или на работе...&nbsp;

Самое страшное осенью — это не приближение зимы, а пропустить всю красоту, сидя дома или на работе... 

... не увидеть <a href="https://ngs.ru/more/66260320/" target="_blank" class="_">розового осеннего заката</a>...

... не увидеть розового осеннего заката...

... и, конечно, забыть дома уютный свитер, понадеявшись на +20 на термометре

... и, конечно, забыть дома уютный свитер, понадеявшись на +20 на термометре

В общем, каждое время года прекрасно по-своему, но надо помнить, что осень ещё и главный символ лучших перемен

В общем, каждое время года прекрасно по-своему, но надо помнить, что осень ещё и главный символ лучших перемен

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

осеньподборкапейзаж

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (17)

    Макросс
    11 окт 2019 в 10:24

    Это всё фотошоп, куда реальнее снять "город в пыли, город в грязи, в городе нечем дышать, на зубах хрустит песок который их портит и при этом за свой счёт будешь лечить зубы".

    Сибирячка
    11 окт 2019 в 10:38

    Красивые фотографии). Очень люблю осенний Новосибирск.
    А всем кто едкие комментарии пишет-особенно, что город серый и т.п - нужно чаще гулять и в своей голове порядок навести. Если ты везде видишь серость, унылость и го...но, то разбираться нужно в своем мироощущении.
    Вообще последнее время тенденция у людей - ныть по любому поводу. Отвратительно.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 10:31

    Красотища какая, золотище. Обожаю такую осень!!! Подольше бы так было - сухо и тепло