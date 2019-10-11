Город в огне: 20 фото, которые доказывают, что осень в Новосибирске — это волшебно

Только осенью можно сделать такие снимки, но даже банальные идеи можно подать красиво. Ловите секрет — солнце на таких снимках должно быть сзади, а листья надо разбрасывать из центра в стороны, а не просто вверх

Осень в Сибири всегда разнообразна: за три коротких месяца новосибирцы умудряются поваляться на пляже, замёрзнуть под дождём, вымазаться в грязи и даже попасть в снежную бурю. Осень всегда встречают с недовольством: её прихода обычно никто не ждёт, а когда это случается — мечтают от неё сбежать. Фотографы НГС прогулялись по осеннему Новосибирску — и показали, за что стоит любить это время года.