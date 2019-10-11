Город в огне: 20 фото, которые доказывают, что осень в Новосибирске — это волшебно

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30 сентября 2019
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13 сентября 2019
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Осень в Сибири всегда разнообразна: за три коротких месяца новосибирцы умудряются поваляться на пляже, замёрзнуть под дождём, вымазаться в грязи и даже попасть в снежную бурю. Осень всегда встречают с недовольством: её прихода обычно никто не ждёт, а когда это случается — мечтают от неё сбежать. Фотографы НГС прогулялись по осеннему Новосибирску — и показали, за что стоит любить это время года.
Это всё фотошоп, куда реальнее снять "город в пыли, город в грязи, в городе нечем дышать, на зубах хрустит песок который их портит и при этом за свой счёт будешь лечить зубы".
Сибирячка
11 окт 2019 в 10:38
Красивые фотографии). Очень люблю осенний Новосибирск.
А всем кто едкие комментарии пишет-особенно, что город серый и т.п - нужно чаще гулять и в своей голове порядок навести. Если ты везде видишь серость, унылость и го...но, то разбираться нужно в своем мироощущении.
Вообще последнее время тенденция у людей - ныть по любому поводу. Отвратительно.