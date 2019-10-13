Биография Сталина на тумбочке. Что читают вице-мэр, боксёр, актриса, директор музея и глава 2ГИС

Известные новосибирцы дали советы, что стоит почитать Фото: коллаж НГС

Зачем вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова перечитывает «Преступление и наказание»? Какая книга заставила актрису Дарью Емельянову вспомнить, как они с бабушкой в детстве ходили доить корову? Что боксер Михаил Алоян нашел в биографии Сталина? Какую книгу основателю 2ГИС Александру Сысоеву посоветовал коллега-консультант? И какую книгу считает чудом директор краеведческого музея Андрей Шаповалов? По просьбе НГС пять известных новосибирцев рассказали о книгах, которые сейчас читают или только закончили.

«В детстве это было "молодой человек убил старушку"»

Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска



Анна Терешкова перечитывает русскую классику Фото: НГС

— Меня потянуло к Достоевскому, на отдыхе перечитала «Преступление и наказание». В последнее время мне захотелось заново прочитать ту классику, к которой мы в школе были не готовы. Посмотрела постановку Афанасьева «Горе от ума», послушала прекрасный русский текст и поняла, что я совсем по-другому услышала это произведение, чем в детстве. Поэтому и решила перечитать книги, которые в школьном возрасте не запали в душу. Это абсолютно другие оттенки. В детстве ты больше обращаешь внимание на содержание, какие события происходят, а с возрастом смотришь на слог, текст, изыски русского языка. В детстве это было «молодой человек убил старушку», не были понятны мотивы, учителям приходилось объяснять, почему так случилось. Сегодня уже анализируешь, накладываешь на свою жизнь, понимаешь, что люди не всесильные, в каких-то моментах даже оправдываешь и осознаёшь, что в человеке есть всё. «Я две ночи не могла оторваться»



Дарья Емельянова, актриса театра «Красный факел»



Благодаря произведению Наринэ Абгарян актриса Дарья Емельянова вспомнила, как проводила лето у бабушки Фото: театр «Красный факел»

— До сих пор под приятным впечатлением от книги Наринэ Абгарян «Люди, которые всегда со мной». Там описаны страшные события — война между Арменией и Азербайджаном, ситуация в Нагорном Карабахе, как люди это переживали, как, несмотря ни на что, оставались людьми и оберегали своих близких, да и не только их, находили в себе силы прощать противоположную сторону. Колоссальное впечатление, я две ночи не могла оторваться. Ходила днём как сова, но читала ночами, когда ребёнок засыпал. Сделаю все дела, поглажу сыну рубашки в школу — и за книгу. Эта книга как медитация для меня. Я вспомнила детство, лето у бабушки — до 5 лет я каждое лето проводила все три месяца с ней в посёлке Пахтан Нижегородской области. Сейчас ни дедушки, ни бабушки нет в живых. В Пахтане я не была лет 15 — там нет ни нашего дома, ни тех самых коров, мои друзья выросли, кого-то тоже уже нет в живых из-за разных жизненных ситуаций. Но я, закрыв глаза, вновь пробежала все эти улицы, бабушкин дом, скрипучие половицы, вспомнила, как бабушка жарила грибы вместе с картошкой, как мы утром ходили доить корову, а потом провожали — было очень рано, я хотела спать. Даже вспомнила, что по дороге на луг к пастуху, там, где заканчивался асфальт, начинались опилки — мои туфельки проваливались в них, но я всё равно упорно шла. Эта книга пробудила во мне всё самое доброе и светлое. Наверное, я впервые отчётливо захотела вернуться в тот период жизни, хотя стараюсь ни о чём никогда не жалеть. Хотелось бы пожелать моему сыну пережить те же самые эмоции, которые были у меня в детстве. Мне и бабушкой захотелось стать такой, про которую бы потом вспоминали мои внуки.

Я люблю читать, всегда есть возможность. Если кто-то говорит обратное, то это неправда. Если ты хочешь, то находишь время для любого занятия. Я не регулярный чтец, но если книга захватывает меня, то читаю всю ночь. Если это какая-то обучающая литература, даже если я её не хочу читать, то ставлю план и посвящаю каждый день час-полтора. «Книги для меня как замена соцсетям»

Михаил Алоян, боксёр, олимпийский призёр



Боксёр Михаил Алоян признался, что любит историю и перечитывает биографии политиков Фото: НГС

— Сейчас я читаю биографию Иосифа Виссарионовича Сталина, он же Джугашвили. Автор Лев Троцкий, его однопартиец. Я увлекаюсь историей. Книга попала ко мне неслучайно, я целенаправленно её купил. Мне было интересно, какого мнения этот человек о Сталине, ведь Троцкий сам по себе очень известная фигура в истории нашей страны. Хотелось понять, относится ли он предвзято к биографии Сталина или всё-таки рассказывает её без всяких искажений, хладнокровно ли он про него говорит. Мне кажется, некая личная предвзятость есть.

Обычно я делаю так: сперва беру одну биографию, а потом читаю биографию того же человека, но другого автора, и сравниваю их. Это первая биография Сталина, которую я читаю, пока ещё думаю, какой автор будет следующим. Хочется ещё прочитать о Ленине, причём не о тех пиковых годах его политической деятельности, а именно о жизни.



Сколько времени трачу на одну книгу? По-разному. Биографию боксёра Сергея Ковалёва прочитал буквально за 2–3 дня. Наверное, потому что тема очень близка мне, — там 400 страниц, читал даже в самолёте, по дороге домой с очередных сборов. А есть книги, как та же биография Сталина, которую я читаю месяц. Не всегда получается уделить время этому занятию, но стараюсь сохранять стабильность — читать хотя бы 30–40 минут. Для себя я открыл книги как замену соцсетям, чтобы меньше времени проводить в них. Перед биографией Сталина я прочитал роман Джоджо Мойес «До встречи с тобой», который до этого читала моя жена. По сюжету человек с инвалидностью влюбляется в девушку. Мне очень понравилось, хотя обычно я читаю только про историю. Было интересно наблюдать, как менялся герой, как к нему относилась девушка.

С этой книги я начал понимать важность отношения к людям с различными заболеваниями, зачем обязательно должны быть во всех зданиях пандусы. Михаил Алоян

Там описан весь внутренний мир инвалида — такого же человека как и мы, просто с некоторыми ограничениями по здоровью. Проникаешься уважением к людям.

Чаще всего книги я выбираю сам в магазинах, изучаю рецензию, оглавление, могу первые страницы прочитать — пока ни разу не прогадал, всё нравилось.

«Слушаю книги в приложении» Александр Сысоев, основатель 2ГИС



Александра Сысоева интересуют книги про историю известных во всём мире компаний Фото: НГС

— Недавно я прочитал Харари «Краткая история будущего». Эту книгу мне порекомендовал консультант, с которым мы работали. Быстро прочитал, было интересно, понравился необычный взгляд на вещи. У меня не получается часто читать, но я слушаю книги в приложении. Послушал про компании Pixar, Nike... Из прочтённого недавно — Бен Хоровиц «Легко не будет». Послушал ещё Пелевина, восполнил пробел в образовании — это «Generation П», и ещё «iPhuck 10». Мне не очень нравится этот автор, но слушаю, потому что интересно. Говорят, его новая книга совсем другая и точно мне зайдёт.

Слушаю книги в машине, когда езжу по городу или домой. Когда нужно куда-то быстро добраться — не слушаю, чтобы не отвлекаться, но для стояния в пробках — это очень хорошо. Когда ты можешь не торопиться, то отдаёшься потоку и спокойно едешь. «То, что я сейчас читаю, никому не интересно»

Андрей Шаповалов, директор краеведческого музея



Андрей Шаповалов считает, что электронные книги удобнее бумажных — там можно выбрать любой размер шрифта, а в одном устройстве хранится целая библиотека Фото: НГС

— То, что я сейчас читаю, никому не интересно — это средневековый детектив Кристофера Дж. Сэнсома «Соверен». Это довольно известный английский серийный детектив про время после падения Кромвеля (Томас Кромвель, первый советник Генриха VIII, прадед Оливера Кромвеля. — Прим. ред.). Читаю на английском языке, чтобы его не терять. Мне нравится история, всевозможные её повороты, кажется, что я уже многое знаю про средневековую Англию, а тут больше узнаю каких-то персонажей. Чтение — это моё развлечение.

