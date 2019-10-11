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Обнять и плакать: сентиментальный тест о ваших любимых гаджетах

Даже самые суровые сотрудники редакции не смогли удержаться от слез ностальгии

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«Где тут телеграмму отправить?»

«Где тут телеграмму отправить?»

В апреле 1973 года инженер Мартин Купер позвонил конкурентам и сообщил, что разговаривает с ними по мобильному телефону. Это был первый звонок с сотового, и с тех пор закрутилось такое! А вы знаете, до чего дошли мобильники и их создатели за 46 лет и как менялись гаджеты?

Какая компания дала миру первый мобильный телефон?

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