Обнять и плакать: сентиментальный тест о ваших любимых гаджетах

В апреле 1973 года инженер Мартин Купер позвонил конкурентам и сообщил, что разговаривает с ними по мобильному телефону. Это был первый звонок с сотового, и с тех пор закрутилось такое! А вы знаете, до чего дошли мобильники и их создатели за 46 лет и как менялись гаджеты?

