Ловят преступников и позируют с президентом: НГС узнал, как изменились королевы красоты 2000-х (спойлер — круто)

Периодически редакция SHE.НГС вспоминает о женщинах, которые представляли Новосибирск на мировых подиумах, сводили с ума мужчин и считались первыми красавицами города в разные времена. Мы уже рассказывали о самых красивых девушках Ново-Николаевска (и первом конкурсе красоты в 1960-х годах) и о моделях, которые блистали совсем недавно — а сейчас с успехом покоряют Россию и заграницу. Сегодня мы собрали победительниц конкурсов красоты разных лет, которые, несмотря на радужные перспективы и множество заманчивых предложений, остались в Новосибирске и устроили личную жизнь в родном городе.
Марина Райкова в 2000 году получила титул «Мисс Новосибирск», после этого еще участвовала в нескольких конкурсах красоты, а потом пропала из гламурной жизни города.
Спустя 17 лет после победы красавица прославилась тем, что в одиночку остановила преступника. Она ехала на автомобиле и увидела парня, который незадолго до встречи забрал у ее подруги мелкую бытовую технику на ремонт и пропал. Она вызвала полицию и смогла задержать преступника до ее приезда (просто схватила его за куртку и не отпускала).
Сейчас известно, что Марина ведет непубличную жизнь, она замужем и воспитывает дочь Диану.
15 лет назад другая новосибирская студентка, Ксения Кустова, проснулась знаменитой после того, как в московском казино «Фантом» страна выбрала победительницу интерактивного конкурса «Мисс Вселенная, Россия – 2004». Это была 18-летняя сибирячка и модель, которая тем самым получила путевку в Эквадор, где и представила Россию в финале конкурса.
Сейчас Ксения живет в Новосибирске, работает в компании РЖД и воспитывает 10-летнего сына.
Эффектная блондинка Юлия Колдина стала обладательницей титула «Миссис Новосибирск – 2007». После успеха в региональном конкурсе она отправилась в Москву на «Миссис Россия – 2007», вошла в десятку и могла остаться в столице.
«Но как раз там поняла, что не могу жить без мужа, а он мне постоянно звонил и говорил, что думает обо мне. Именно в тот момент мы поняли, что совершили большую ошибку. В скором времени после моего возвращения из Москвы мы с мужем снова поженились и обвенчались», — рассказывала Юлия в интервью порталу wday.ru
Юлия сейчас живет в Новосибирске и является почетным работником сферы образования, она замужем, супруги воспитывают троих детей.
Другая эффектная сибирячка, Наталья Деметьева, стала победительницей «Миссис Новосибирск» в 2008 году практически случайно. Тогда она была молодой мамой в декрете и не собиралась примерять корону.
В августе этого года модель получила титул «Миледи Голд», конкурс красоты проходил в лофт-парке «Подземка».
Королева красоты в своем instagram призналась подписчикам, что в этот раз ее смутила необходимость выхода в купальнике.
«Ох уж этот выход в купальниках! Честно, совсем не готова была выходить в нем на публику! Вот на пляже — пожалуйста, без проблем)) Но на сцену... Всячески придумывала отговорки, чтобы поменять образ. Но условия для всех одинаковы! Да и сами девочки меня поддержали. Спасибо им», — делится модель.
Также Наталья руководит базой отдыха в Караканском бору, на которой любит проводить время со своими детьми.
Модель воспитывает трех дочек, в одном из интервью она говорила о том, что это была ее главная и сбывшаяся мечта.