Греют и не старят: 10 вязаных вещей, в которых вы не смотритесь так, будто вас одевала бабушка

Последний раз по своей воле вы надевали капор в яслях. Настала пора повторить! Фото: any_yoyo / Instagram.com, liloq_ / Instagram.com, styleoncue / Instagram.com

С приходом осени хочется взять и завязать с модой: когда морозы подбираются к коже, тут уже не до рваных джинсов — под них как минимум хочется надеть колготки. Да и выходить из дома без лишнего слоя одежды кажется необдуманным решением. В компании стилиста Анастасии Гомзиковой мы устроили разбор самой мягкой и теплой части гардероба — вязаных вещей — и нашли десять предметов, в которых вам будет тепло, а окружающие будут видеть в вас икону стиля.

Шапка бини

В холода шапка — незаменимая часть гардероба. Чтобы в ней было не только тепло, но и стильно, обратите внимание на дизайн: в тренде шапки бини — с подгибами и «воздухом» над головой. Стилист советует выбирать модели без декора — сегодня броши, стразы и прочая вышивка для украшения уже не актуальны.



Вязаный берет

Французский шарм никак не уйдет из российской моды: лёгкой, нежной и очень женственной можно быть, даже когда под ногами грязь, а в небе — 50 оттенков серого. Одна из вариаций берета — как раз вязаный: тепло и удобно. А еще берет всегда можно связать самой.

Капор

В модной коллекции этой осени появился капор — да-да, тот самый вязаный чепчик-шапка, закрывающий сразу все: голову, шею, плечи. По доброй воле вы надевали его разве что в яслях, настало время повторить это снова. Шерстяная косынка

Не все осмелятся завернуть в такое голову, а зря! Косынки, в том числе вязаные, — тренд сезона. Главный критерий модной косынки — минимализм: никаких сложных цветов, узоров и украшений. Кроме того, косынка может служить не только головным убором, но и шарфом.

Кардиган «как у мамы»

Кардиганы сейчас опять на пике, но не все. Хлипкие, тонкие модели с круглым вырезом отправляйте в шкаф, а из дальнего угла вытаскивайте те, что носили бабушки и мамы, — объемные, с V-образным вырезом и пуговицами. Кардиган может быть как удлиненным, так и укороченным. Прекрасно сочетается с юбками, платьями и брюками.

Свитер, в который влезет вся семья

Свитера всегда актуальны, но вопрос — какие? В этом сезоне главное правило — не в обтяжку! Современный свитер любит свободу. Если вам приглянулась в магазине модель, но на вас она сидит в облипочку — смело берите на один, а то и два размера больше!

Вязаная юбка

Вязаная трикотажная юбка точно согреет холодной осенью. Актуальные модели — прямая, карандаш, трапеция, на запах, с пуговицами, плиссе. Длина — миди и макси.

Стилист советует никогда не смотреть на вещь отдельно, а сразу представлять, с чем вы будете ее носить: не зацикливайтесь на одном фасоне, может, у вас получится интересно обыграть свой гардероб?

Тёплое платье

Вязаное платье — это стильно, удобно, тепло. Увидите в магазине, выбирайте любое: в моде прямые, широкие модели и с резинкой внизу. Все зависит от самого образа, его назначения и вашей внешности. Единственное но: избегайте сочетания «коротко + в обтяжку». Если хотите платье покороче — берите модель свитер, а если хотите по фигуре — ориентируйтесь на длину миди.



Брючный костюм

Брючный вязаный костюм уже стал классикой городского стиля: красиво и удобно, а самое главное — не нужно ломать голову, что с чем надеть, ведь в этой комбинации все уже готово.

Костюм с юбкой