«УАЗ, что ты делаешь?»: русский УАЗик получил импортный автомат — что он творит в пробках и грязи

«УАЗ-Патриот» 2019 года выпуска Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске появились новые изделия отечественного УАЗа — внедорожники «Патриот» с автоматической коробкой передач. И это, конечно, для УАЗика практически рывок в космос — никогда еще на этих машинах не было автоматов. Езда на новой машине уже не напоминает «борьбу за жизнь», пересадка импортной автоматической коробки прошла очень даже успешно — мотор с ней ладит, переключения плавные, рывков нет. Подробнее о модернизированном «Патриоте» — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

«Патриот» получил гидромеханическую коробку передач Punch Powertrain Фото: Ольга Бурлакова

Новый «УАЗ-Патриот» (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») получил бельгийскую автоматическую гидромеханическую коробку передач Punch Powertrain — в ней 6 ступеней, и она проверена временем и многими популярными моделями. Коробку делают на заводе во Франции — УАЗ этим гордится и всячески подчеркивает.

Коробку поставили на «Патриот» малой кровью Фото: Ольга Бурлакова

Коробку поставили на «Патриот» малой кровью: в конструкции практически ничего не меняли, разве что модернизировали систему охлаждения — автомат потребовал более эффективного отвода тепла. Заодно увеличилась эффективность печки в салоне — на 20%, как говорят в дилерском центре.

С автоматом стало не только проще, но и «дороже» Фото: Ольга Бурлакова

Как едет «Патриот» с механической коробкой передач, можно почитать в нашем ноябрьском тесте, а как едет с автоматом — прямо сейчас. Забегая вперед, скажу: с автоматом стало не только проще, но и «дороже», солидней.

Педальный узел в машинах с АКП зачем-то сместили влево Фото: Ольга Бурлакова

Но сначала об эргономических нюансах. Педальный узел в машинах с АКП зачем-то сместили влево, и если педаль газа еще как-то комфортно осязается правой ногой, то педаль тормоза требует серьезных гимнастических способностей от голеностопного сустава. Со временем привыкаешь.

Руль невозможно наклонить пониже на комфортный уровень Фото: Ольга Бурлакова

Привыкаешь даже к никудышной регулировке руля по наклону — впрочем, автомат тут ни причем, так было и на прежних «Патриотах». Руль невозможно наклонить пониже на комфортный уровень, так он и торчит вверх, как на старых грузовиках.

Кресла получили измененную подушку сиденья Фото: Ольга Бурлакова

Зато кресла получили измененную подушку сиденья — она увеличена и вполне удобна. Здесь у нас в максимальной комплектации кожаная обивка — выглядит сносно, но долго прогревается однодиапазонным подогревом сидений.

2,7-литровый двигатель развивает 150 сил Фото: Ольга Бурлакова

Заводим 2,7-литровый 150-сильный двигатель и наслаждаемся уменьшенными вибрациями и отсутствием дрожащей «кочерги»-рукоятки механики. Селектор АКП оформлен красиво и современно — скромный алюминий по периметру, кожаная ручка.

Автомат, безусловно, пожирает мощность Фото: Ольга Бурлакова

Автомат, безусловно, пожирает мощность — это чувствуется по повышенным оборотам мотора и его надрывному гулу даже на начальном разгоне. Но зато какова связка «мотор-коробка», какие легкие и понятные реакции на педаль газа!

Нет «ватности» ни в начале хода педали, ни в глубине хода Фото: Ольга Бурлакова

Нет «ватности» ни в начале хода педали, ни в глубине хода — отклик быстрый и линейный. Легкое продавливание — переключение автомата вниз на ступень, — более сильное — на две ступени вниз, и хороший подхват двигателя.

Коробка не досаждает ни рывками, ни толчками Фото: Ольга Бурлакова

Коробка не досаждает ни рывками, ни даже легкими толчками. Переключения вверх не запаздывают, при торможении пинков тоже нет. А если автомат привыкнет к вашему стилю езды — а он тут адаптивный, — то о его существовании вообще можно забыть.

Задний мост с блокировкой дифференциала Фото: Ольга Бурлакова

Комплектации «Патриота» с автоматом достаточно дорогие, функционал расширенный. Задний мост с блокировкой дифференциала, есть понижающая передача — всё это управляется электронным способом, шайбой и кнопками.

УАЗ комплектуется шинами Pirelli Фото: Ольга Бурлакова

Удивительно, но с завода УАЗ комплектуется приличными шинами — не какими-нибудь там отечественными, а иностранными Pirelli.

Шоссейный вариант покрышек «Патриоту» не совсем идет Фото: Ольга Бурлакова

Правда шоссейный вариант покрышек «Патриоту» не совсем идет — с такими колесами внедорожник может начать шлифовать в жидкой грязи, при этом машина еще не сидит на брюхе, запас по дорожному просвету есть.

Поведение автомата на бездорожье не сильно отличается от механики Фото: Ольга Бурлакова

Поведение автомата на бездорожье, в общем-то, не сильно отличается от механики, но при использовании понижающей передачи обнаруживаются кое-какие нюансы.

Внезапный провал тяги в попытке выбраться из грязи Фото: Ольга Бурлакова

Внезапный провал тяги в попытке выбраться из грязи на самом интересном месте — когда машина уже набрала ход и вот-вот, казалось бы, должна выскочить из плена.

Самый простой «Патриот» с АКП стоит 1 034 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова