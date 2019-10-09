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Тест-драйв

«УАЗ, что ты делаешь?»: русский УАЗик получил импортный автомат — что он творит в пробках и грязи

Тест-драйв: «УАЗ-Патриот» с автоматом хорош на трассе и чудит на бездорожье

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«УАЗ-Патриот» 2019 года выпуска

«УАЗ-Патриот» 2019 года выпуска

В Новосибирске появились новые изделия отечественного УАЗа — внедорожники «Патриот» с автоматической коробкой передач. И это, конечно, для УАЗика практически рывок в космос — никогда еще на этих машинах не было автоматов. Езда на новой машине уже не напоминает «борьбу за жизнь», пересадка импортной автоматической коробки прошла очень даже успешно — мотор с ней ладит, переключения плавные, рывков нет. Подробнее о модернизированном «Патриоте» — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко. 

«Патриот» получил гидромеханическую коробку передач Punch Powertrain

«Патриот» получил гидромеханическую коробку передач Punch Powertrain

Новый «УАЗ-Патриот» (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») получил бельгийскую автоматическую гидромеханическую коробку передач Punch Powertrain — в ней 6 ступеней, и она проверена временем и многими популярными моделями. Коробку делают на заводе во Франции — УАЗ этим гордится и всячески подчеркивает. 

Коробку поставили на «Патриот» малой кровью

Коробку поставили на «Патриот» малой кровью

Коробку поставили на «Патриот» малой кровью: в конструкции практически ничего не меняли, разве что модернизировали систему охлаждения — автомат потребовал более эффективного отвода тепла. Заодно увеличилась эффективность печки в салоне — на 20%, как говорят в дилерском центре. 

С автоматом стало не только проще, но и «дороже»

С автоматом стало не только проще, но и «дороже»

Как едет «Патриот» с механической коробкой передач, можно почитать в нашем ноябрьском тесте, а как едет с автоматом — прямо сейчас. Забегая вперед, скажу: с автоматом стало не только проще, но и «дороже», солидней.

Педальный узел в машинах с АКП зачем-то сместили влево

Педальный узел в машинах с АКП зачем-то сместили влево

Но сначала об эргономических нюансах. Педальный узел в машинах с АКП зачем-то сместили влево, и если педаль газа еще как-то комфортно осязается правой ногой, то педаль тормоза требует серьезных гимнастических способностей от голеностопного сустава. Со временем привыкаешь.

Руль невозможно наклонить пониже на комфортный уровень

Руль невозможно наклонить пониже на комфортный уровень

Привыкаешь даже к никудышной регулировке руля по наклону — впрочем, автомат тут ни причем, так было и на прежних «Патриотах». Руль невозможно наклонить пониже на комфортный уровень, так он и торчит вверх, как на старых грузовиках. 

Кресла получили измененную подушку сиденья

Кресла получили измененную подушку сиденья

Зато кресла получили измененную подушку сиденья — она увеличена и вполне удобна. Здесь у нас в максимальной комплектации кожаная обивка — выглядит сносно, но долго прогревается однодиапазонным подогревом сидений.

2,7-литровый двигатель развивает 150 сил

2,7-литровый двигатель развивает 150 сил

Заводим 2,7-литровый 150-сильный двигатель и наслаждаемся уменьшенными вибрациями и отсутствием дрожащей «кочерги»-рукоятки механики. Селектор АКП оформлен красиво и современно — скромный алюминий по периметру, кожаная ручка. 

Автомат, безусловно, пожирает мощность

Автомат, безусловно, пожирает мощность

Автомат, безусловно, пожирает мощность — это чувствуется по повышенным оборотам мотора и его надрывному гулу даже на начальном разгоне. Но зато какова связка «мотор-коробка», какие легкие и понятные реакции на педаль газа!

Нет «ватности» ни в начале хода педали, ни в глубине хода

Нет «ватности» ни в начале хода педали, ни в глубине хода

Нет «ватности» ни в начале хода педали, ни в глубине хода — отклик быстрый и линейный. Легкое продавливание — переключение автомата вниз на ступень, — более сильное — на две ступени вниз, и хороший подхват двигателя. 

Коробка не досаждает ни рывками, ни толчками

Коробка не досаждает ни рывками, ни толчками

Коробка не досаждает ни рывками, ни даже легкими толчками. Переключения вверх не запаздывают, при торможении пинков тоже нет. А если автомат привыкнет к вашему стилю езды — а он тут адаптивный, — то о его существовании вообще можно забыть.

Задний мост с блокировкой дифференциала

Задний мост с блокировкой дифференциала

Комплектации «Патриота» с автоматом достаточно дорогие, функционал расширенный. Задний мост с блокировкой дифференциала, есть понижающая передача — всё это управляется электронным способом, шайбой и кнопками. 

УАЗ комплектуется шинами Pirelli

УАЗ комплектуется шинами Pirelli

Удивительно, но с завода УАЗ комплектуется приличными шинами — не какими-нибудь там отечественными, а иностранными Pirelli. 

Шоссейный вариант покрышек «Патриоту» не совсем идет

Шоссейный вариант покрышек «Патриоту» не совсем идет

Правда шоссейный вариант покрышек «Патриоту» не совсем идет — с такими колесами внедорожник может начать шлифовать в жидкой грязи, при этом машина еще не сидит на брюхе, запас по дорожному просвету есть. 

Поведение автомата на бездорожье не сильно отличается от механики

Поведение автомата на бездорожье не сильно отличается от механики

Поведение автомата на бездорожье, в общем-то, не сильно отличается от механики, но при использовании понижающей передачи обнаруживаются кое-какие нюансы. 

Внезапный провал тяги в попытке выбраться из грязи

Внезапный провал тяги в попытке выбраться из грязи

Внезапный провал тяги в попытке выбраться из грязи на самом интересном месте — когда машина уже набрала ход и вот-вот, казалось бы, должна выскочить из плена. 

Самый простой «Патриот» с АКП стоит 1 034 000&nbsp;рублей

Самый простой «Патриот» с АКП стоит 1 034 000 рублей

Какая наценка за автомат? В среднем около 100 тысяч рублей. Самый простой «Патриот» с АКП стоит 1 034 000 рублей. Наша комплектация с кожаным салоном, подогревом руля и всех сидений, электрообогревом лобовика и мульимедийкой обойдется в 1 298 000 рублей.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!)

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    9 окт 2019 в 08:13

    Автор, опубликуй фото хотя бы одного покупателя УАЗа за 1,3 млн руб.
    Оч хочется посмотреть на него!

    2121
    9 окт 2019 в 08:26

    Вы, что, смеетесь. 1,3 ляма за немеренно жрущий и ржавеющий патриот. Да за эти деньги можно взять Прадика года этак 2005-2006 и гонять еще лет десять, а затем продать за 700т. или даже за 800.

    ЯПОНОФИЛ
    9 окт 2019 в 08:27

    "Езда на новой машине уже не напоминает «борьбу за жизнь»" что-то изменилось? Обрывы тормозных шлангов и другие воспламенения под капотом при пробеге до 15 000 км закончились? Ведро в мешке, кому-то везет, кому-то нет. У кого-то сыпется, а другие боятся в этом признаться. Удобство? Один проем двери водителя-то еще удовольствие вылазить - садиться. Хвалит тот, кто Прадика-Паджерика или подобного не видел.