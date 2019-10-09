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Осень
Фоторепортаж

Прикрылись подсолнухом: 11 сибирячек показали горячие фото в осенней листве, на сеновалах и в полях

В Новосибирске рекордно тёплый октябрь — шорты и купальники ещё рано убирать в шкаф

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В этом году осень в Новосибирске настолько тёплая, что кажется, лето вовсе не заканчивалось&nbsp;

В этом году осень в Новосибирске настолько тёплая, что кажется, лето вовсе не заканчивалось 

Октябрь выдался жарким — за окном +20, а солнце светит так, словно зимы и не будет. В эти тёплые дни так и хочется махнуть за город на природу — прогуляться по золотому лесу, увидеть бескрайнее море подсолнухов и сделать яркие кадры. Корреспондент НГС.Афиши выбрала самые не по календарю летние фотографии сибирячек — они щеголяют в шортах, продолжают загорать и выглядят просто сногсшибательно.

Так и не поверишь, что снимок сделан 7 октября, а не в июле. Глядя на такие кадры, не верится, что в Сибири полгода зима.

Осень определённо идёт Новосибирску — столько красок в городе не увидишь ни в один другой сезон.

Сентябрь&nbsp;— сезон фотосессий в подсолнухах

Сентябрь — сезон фотосессий в подсолнухах

Такие фотографии нужно пересматривать в морозы — только взглянул, а на душе уже тепло.

Это уже вторая подряд очень тёплая осень в Новосибирске — год назад можно было устраивать фотосессию в купальнике в сентябре.

Мисс Новосибирск Виктория Сопрун кокетливо позирует в лёгкой шляпке, словно это не центр Сибири, а набережная морского курорта.

А ведь через каких-то три недели мы будем носить тёплые колготки с ботинками и огромные куртки.

Тепло задержится в Новосибирске минимум до выходных — как говорят синоптики, погода в этом году бьёт все рекорды.

Осенние закаты просто созданы для фотосессий — мягкий золотой свет способен превратить большой город в уютное место.

А ещё осень — это время самых красивых и интересных декораций — в городских парках деревья становятся золотыми и багровыми, а в пригороде можно устроить фотосессию на сеновале. И это будет в разы круче, чем в фотостудиях.

Фотосессии на природе могут быть не только романтичными — на фоне золотой и оранжевой листвы можно почувствовать себя настоящей амазонкой.

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    КОММЕНТАРИИ (43)

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    9 окт 2019 в 13:08

    Самая красивая девушка- в черной одежде на фоне красной листвы. Остальные полуголые женщины с откляченными попами- ничего оригинального и красивого. Первое фото женщины в розовом купальнике- вообще жуть. Неужели женскую красоту свели исключительно к обнаженке, толстенным губам и откляченным ягодицам?!

    я не робот
    9 окт 2019 в 13:03

    Очень понравился ум всех девушек на фото. Чем больше ума, тем гениальнее фото.

    арубба
    9 окт 2019 в 13:25

    Парни, признайтесь, фото, где у девушки видно тату, заводят гораздо-гораздо сильнее! )

    Красоток без тату - таких зажатых и невыразительно обычных, как все - просто жаль.