Прикрылись подсолнухом: 11 сибирячек показали горячие фото в осенней листве, на сеновалах и в полях

В этом году осень в Новосибирске настолько тёплая, что кажется, лето вовсе не заканчивалось Фото: Михаил Решетников

Октябрь выдался жарким — за окном +20, а солнце светит так, словно зимы и не будет. В эти тёплые дни так и хочется махнуть за город на природу — прогуляться по золотому лесу, увидеть бескрайнее море подсолнухов и сделать яркие кадры. Корреспондент НГС.Афиши выбрала самые не по календарю летние фотографии сибирячек — они щеголяют в шортах, продолжают загорать и выглядят просто сногсшибательно.



Так и не поверишь, что снимок сделан 7 октября, а не в июле. Глядя на такие кадры, не верится, что в Сибири полгода зима.

Осень определённо идёт Новосибирску — столько красок в городе не увидишь ни в один другой сезон.

Сентябрь — сезон фотосессий в подсолнухах Фото: Михаил Решетников

Такие фотографии нужно пересматривать в морозы — только взглянул, а на душе уже тепло.

Это уже вторая подряд очень тёплая осень в Новосибирске — год назад можно было устраивать фотосессию в купальнике в сентябре.

Мисс Новосибирск Виктория Сопрун кокетливо позирует в лёгкой шляпке, словно это не центр Сибири, а набережная морского курорта.

А ведь через каких-то три недели мы будем носить тёплые колготки с ботинками и огромные куртки.

Тепло задержится в Новосибирске минимум до выходных — как говорят синоптики, погода в этом году бьёт все рекорды.

Осенние закаты просто созданы для фотосессий — мягкий золотой свет способен превратить большой город в уютное место.

А ещё осень — это время самых красивых и интересных декораций — в городских парках деревья становятся золотыми и багровыми, а в пригороде можно устроить фотосессию на сеновале. И это будет в разы круче, чем в фотостудиях.