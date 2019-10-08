На того напала: 10 скрытых причин, почему у вас не получается секс с новым партнером (и он сбегает)

Этот материал для тех, кто часто гадает, что же пошло не так Фото: pixabay.com

В жизни каждой женщины или мужчины рано или поздно случается новый партнер, это произойдет не со всеми — но с высокой долей вероятности с каждым из нас. И хоть мы давно не на вечеринке после выпускного, в тот самый момент даже самых взрослых и продвинутых одолевают сомнения. Особенно если новый мужчина (или женщина) нам даже слишком приглянулся. Врач-сексолог Ольга Перова рассказала SHE.НГС о распространенных ошибках, которые могут совершить оба партнера во время первой близости, чтобы отпугнуть от себя объект симпатии раз и навсегда.

«Первый секс — это первая встреча мужчины и женщины на интимном уровне. Нужно помнить, что новый партнер тоже пришел со своими предпочтениями и уникальным опытом», — рассказывает Ольга.

Самая распространенная ошибка — начинать интимное знакомство с экспериментов. Вспомнить и отработать новые позы, а также спешить показать весь арсенал своих умений и навыков Фото: pixabay.com

Лучший способ испортить первый секс и не допустить его повторения — попытаться сразить партнера наповал своей сексуальной опытностью. Часто именно эта ошибка наталкивает новоиспеченного любовника на мысль о том, откуда столь богатый опыт у партнерши и где она научилась таким премудростям.

Опасно, по словам специалиста, сравнивать партнера с бывшими — для этого как минимум вам придется сначала представить эти красочные образы в своей голове. Это может испортить весь момент Фото: pixabay.com

Не стоит давать оценку размерам и формам (даже положительную), скорости происходящего и темпераменту партнера. Многие замечание могут казаться вам безобидными и даже приятными, но, не зная прошлого вашего избранника, вы можете наступить на больную и давно пульсирующую мозоль, даже не подозревая об этом.

«Первый раз может не быть и скорее всего не будет идеальным, чаще это связано с ожиданиями, которые один человек возлагает на другого. В основном примеряя всё на свой имеющийся опыт», — объясняет Ольга Фото: pixabay.com

Даже если у мужчины сразу не получилось — нужно вести себя деликатно. Не оценивать, не вздыхать разочарованно, не закатывать глаза, не возводить это в ряд трагедии. После неудачи желательно не переставать общаться с партнером, подбодрить его (здесь тоже важно не перестараться). Можно попытаться отвлечь его от того процесса, который ему не удался.

Если после неудачного эпизода между партнерами не возникнет чувство недосказанности — степень доверия в такой паре возрастет. Но тут важно не затягивать и пробовать второй раз. Но ни в коем случае не с целью проверки «получится или нет», а с целью доставить удовольствие себе и партнеру Фото: pixabay.com

По наблюдениям Ольги, женщины часто сталкиваются с чувством опустошения после смены партнера. «Это может обозначать либо то, что секс случился слишком рано, либо отношения в паре не до конца прояснены и этот конкретный мужчина много чего обещал и не выполнил, а женщина зависала в режиме ожидания и сконцентрирована на своих неоправданных надеждах», — считает специалист.

Также сексолог призывает помнить о количестве парфюма. В этом деле перестараться также плохо, как и совсем не подготовиться совсем Фото: pixabay.com

Ольга объясняет, что контрацепция не всегда (и не только) мужское дело. Женщина для подстраховки должна иметь с собой несколько презервативов, чтобы не омрачать вечер неприятным отказом. В последнее время очень актуально до близости обменяться справками об отсутствии инфекций, которые передаются половым путем, и ВИЧ. В этом нет ничего зазорного — это показатель доверия и бережного отношения друг к другу.

А вот если такое предложение вызывает резко негативную реакцию — это повод задуматься Фото: pixabay.com

Также популярная ошибка — пытаться настроить себя и партнера на нужный лад алкоголем, здесь можно не рассчитать дозу и смазать ощущения или не добраться до самого процесса получения этих ощущений, а сразу перейти к задушевным разговорам (или того хуже — песням).

Даже если вы давно не подростки, эксперт советует прийти к сексу с новым партнером постепенно. Можно начать с массажа, ласк и каких-то более необязывающих контактов Фото: pixabay.com