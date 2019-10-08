К черту тетрадки: 6 мест, где можно отдохнуть дешевле, пока не начались каникулы (Милан за 7 тысяч)

Редакция НГС.Афиша собрала 7 самых выгодных осенних туров Фото: Татьяна Кривенко

Осенью особенно хочется немного продлить себе лето и отправиться куда-нибудь, где песок приятно согревает ноги. Так и подбивает начать собирать чемодан, аккуратно укладывая шорты и шлёпанцы, и не думать больше ни о чём. До начала школьных каникул (26 октября) туры стоят чуть дешевле, чем в период предстоящего ажиотажа. Корреспондент НГС.Афиша выбрала 7 направлений, куда ещё можно слетать бюджетно, пока спрос (а вместе с ним и цены) не вырастили школьники и их родители. По словам менеджера по туризму агентства Pegas Touristic Натальи Карповой, снижение цен на билеты и туры обусловлено тем, что сейчас межсезонье, а в это время стоимость всегда ниже обычного. Когда начнутся осенние каникулы (с 26 октября по 5 ноября) — цены вырастут, а после сразу заканчиваются дожди в Азии, то есть начнётся активный сезон, когда туристы станут бронировать отдых на конец осени, начало зимы и Новый год, тогда цены и начнут расти. «Если сейчас можно на новогодние праздники улететь примерно тысяч за 110–120 на двоих, то ближе к Новому году цена может вырасти процентов на 50», — говорит специалист.

Турция

Если вы не можете ждать и готовы лететь уже завтра в любой регион Турции, сайт «Мой горящий тур» предлагает путёвки от 24 200 рублей на 10 дней. В эту сумму включены перелет, медицинская страховка, трансфер, отдельно оплачивается только топливный сбор. В октябре погода в Турции, например в регионе Кемер, в среднем +25...27 градусов, при этом в прошлом октябре было 17 ясных дней, 11 облачных и всего 3 дня шли дожди (и то это было в конце месяца).

В Турции сейчас как раз конец бархатного сезона Фото: Юлия Шипицина

Для сравнения — тур на 12 дней в ту же Турцию, но с вылетом 16 октября, уже стоит от 34 000 рублей, при этом погода к концу октября, по статистике, может незначительно испортиться — конец сезона все-таки.

Хайнань

В Китае много туристических мест, но за пляжным отдыхом туристы обычно летят в китайские тропики. Отдых на острове Хайнань в отеле GENTL GROWN SANYA SEASHORE 4* с вылетом 17 октября будет стоить 28 000 рублей на 8 дней, при этом тот же отель, но через месяц, на школьные каникулы, обойдется уже в 43 000 рублей. Маргарита пишет, что отдыхала на Хайнане в октябре с семьёй: «Приехали на курорт, и сразу нас встретил небольшой дождик, но вскоре он закончился, и опять засветило солнце. Остановились в городе Санья, который по праву считается развлекательным центром Хайнаня. Помимо расслабляющего отдыха на пляже, мы посещали массу экскурсий. Но всегда старались ходить поодаль от толпы туристов, увидев которых, местные начинают предлагать купить им всякую ерунду. Еще поразило то, что, несмотря на туристический поток, мало кто из местного населения и обслуживающего персонала знает любой другой язык, кроме китайского». Маргарита не единственная, кто отметил эту особенность китайского полуострова — в редком отеле на ресепшене говорят на русском.

На Хайнань можно не оформлять визу, если вы пробудете на острове не более 15 дней Фото: Юлия Шипицина

Карпова Наталья советует обратить внимание на круглогодичный курорт Вьетнама — Нячанг. За счет того, что он окружен горами, там нет штормов и сильных волн, температура в середине октября будет примерно 27 градусов тепла. Стоимость туров из Новосибирска начинается от 35 000 – 38 000 на человека (туда входят перелет, трансфер, страховка, завтраки),

Стоит отдельно отметить, что повседневные расходы в Нячанге будут меньше, чем в Таиланде или на Хайнане — это тоже стоит учесть при выборе тура Фото: booking.com

Несмотря на то что в Таиланде сейчас низкий сезон, сбрасывать со счетов его не стоит. Дожди уже идут на спад, погода в среднем от + 24 до + 30 градусов. Удобно тем, что основная масса туристов уже уехала или еще не приехала и не будет больших очередей и толп людей. Стоимость тура на Пхукет на человека сейчас начинается от 38 000 рублей, в Патайю чуть дешевле — от 28 800 рублей. Из бюджетных отелей Наталья советует обратить внимание на Cosy Beach Hotel — 3 звезды. Из безвизовых европейских стран можно рассмотреть Черногорию, только нужно учитывать, что рейс через Москву, из Новосибирска нет чартерных рейсов. Самое популярное у туристов место в Черногории — Будва. Погода — 23–24 градуса тепла, можно посмотреть старые города. Также эксперт советует вариант с арендой машины — тогда удастся посмотреть почти всю страну, ведь она совсем небольшая. По стоимости стандартный пакет: перелет, трансфер, проживание и завтрак, страховка обойдется от 30 000 рублей на человека.

Черногория прекрасна не только на фото Фото: booking.com

Если у вас есть действующая виза, выгодно слетать можно, например, в Милан. Билет в одну сторону из Новосибирска стоит от 7 тысяч рублей. Кровать в хостеле на одну ночь можно найти от 1500 рублей и выше, одноместный номер с душем в отеле Hotel Alba будет стоить всего 2567 рублей в сутки. Среднесуточная температура в октябре в Милане — 12–17 градусов тепла.

В Милане лучше сделать акцент на пеших прогулках Фото: travelask.ru