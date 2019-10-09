В Новосибирске учительница за ухо вывела первоклашку из класса. Её уволили по «волчьей» статье

Ирина Дьякова не хочет возвращать сына в прежнюю школу Фото: из архива Ирины Дьяковой; 2gis

Суд Калининского района отказался восстановить на работе учительницу начальных классов средней школы № 151 Новосибирска, уволенную по «волчьей» для преподавателей статье Трудового кодекса: за физическое или психологическое насилие. Она во время урока за ухо вывела из класса расшалившегося первоклассника. Какие аргументы педагог привела в свое оправдание и почему руководство школы так строго наказало её — корреспондент НГС пообщался со всеми сторонами конфликта и выяснил, что же на самом деле произошло в тот день.



«Пошутила» В 2018 году учительнице Елене Симаковой дали первый класс. И почти сразу же, по словам юриста Константина Зиновьева (позже именно он представлял интересы школы в суде), на педагога посыпались жалобы со стороны родителей. — Говорили, что она как-то не так себя ведёт: плохо даёт знания, не обращает внимания, что школьники не очень хорошо усваивают, и так далее. В основном жаловались родители, у кого это был уже второй или третий ребёнок в школе, то есть им было с чем сравнивать. А потом посыпались уже заявления о переводе детей в другие классы. Инцидент, который стал последней каплей, случился 1 марта этого года, — рассказывает Константин Зиновьев.

Во время урока первоклассник Максим устроил потасовку с соседом по парте из-за игрушки. Учительница, чтобы остановить ссору, вывела мальчика за ухо из класса. Маме расшалившегося первоклассника сообщили об этом по телефону.

— Я ребёнка сразу забрала. Потом забрала документы, и мы перевелись в другую школу. Учительница вообще сказала, что она так пошутила — за ухо потрепала моего сына. Шутка. Мы компрессы неделю делали, ребёнок в школу не ходил. Мы даже судмедэкспертизу провели: ухо опухло и покраснело, болезненно было шапку надевать. Приехали в поликлинику, а нам сказали, что это травма и надо ехать в травматологию, — вспоминает Ирина Дьякова, мама Максима.



После этого мама первоклассника написала на учительницу заявление в полицию.

Справа — ухо первоклассника Максима после того, как учительница вывела его из класса Фото: Ирина Дьякова

Что говорит учительница Учительница Елена Симакова говорит, что всё было совсем иначе: дети её оболгали, а медицинские справки, которые подтверждают наличие травмы, по её мнению, были куплены.

— Просто ситуация была сфабрикована, понимаете... Максим пришёл с уже воспаленным и расцарапанным ухом. Странная вообще какая-то ситуация сложилась, совершенно странная, — говорит учительница. Что касается учителей и родителей первоклашек, которые единодушно выступили против неё, Елена Симакова уверена: всех настроила директор школы Марина Селянина. Правда, зачем это понадобилось директору, учительница объяснить корреспонденту НГС не смогла.

— Мне просто не давали работать. Вошло в систему издеваться над одним учителем. Директор школы выбрала меня. Она на каждом педсовете гнобила. Я не знаю, из-за чего от меня хотели избавиться, может, какой-то разговор у нас был… Что-то я спросила, может, невпопад попала. Но я знала и чувствовала, что ко мне было негативное, плохое отношение. Меня через день вызывали в кабинет директора, за что-то отчитывали, постоянно ругали, спрашивали какие-то объяснительные… За что? За то, что я есть, — считает Елена Симакова.



Что решил суд На стороне суда выступила и прокуратура Калининского района. Елена Симакова требовала вернуть её в школу, утверждая, что её уволили во время болезни, нарушив таким образом закон. Этот момент в суде и прояснили: увольнение случилось хоть и в один день, но всё же до обращения к врачу.

— Я думаю, суд расставил все точки над i. Суд состоялся, судья принял своё решение, — коротко заметила в разговоре с корреспондентом НГС директор школы № 151 Марина Селянина. Обвинения учительницы в свой адрес она комментировать не стала.

Ситуацию попытался объяснить юрист образовательного учреждения Константин Зиновьев. Директору школы, по его словам, сейчас достаточно сложно: с одной стороны, суд признал увольнение законным, с другой — на директора кто-то пишет анонимные жалобы в разные инстанции. Установить авторство анонимок невозможно: написаны они от лица общественности, а в качестве обратного адреса указан адрес самой школы. И по этим жалобам в учебном заведении постоянно идут проверки.

