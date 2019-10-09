В Новосибирске учительница за ухо вывела первоклашку из класса. Её уволили по «волчьей» статье

Суд Калининского района отказался восстановить на работе учительницу начальных классов средней школы
«Пошутила»
В 2018 году учительнице Елене Симаковой дали первый класс. И почти сразу же, по словам юриста Константина Зиновьева (позже именно он представлял интересы школы в суде), на педагога посыпались жалобы со стороны родителей.
— Говорили, что она как-то не так себя ведёт: плохо даёт знания, не обращает внимания, что школьники не очень хорошо усваивают, и так далее. В основном жаловались родители, у кого это был уже второй или третий ребёнок в школе, то есть им было с чем сравнивать. А потом посыпались уже заявления о переводе детей в другие классы. Инцидент, который стал последней каплей, случился 1 марта этого года, — рассказывает Константин Зиновьев.
Во время урока первоклассник Максим устроил потасовку с соседом по парте из-за игрушки. Учительница, чтобы остановить ссору, вывела мальчика за ухо из класса. Маме расшалившегося первоклассника сообщили об этом по телефону.
— Я ребёнка сразу забрала. Потом забрала документы, и мы перевелись в другую школу. Учительница вообще сказала, что она так пошутила — за ухо потрепала моего сына. Шутка. Мы компрессы неделю делали, ребёнок в школу не ходил. Мы даже судмедэкспертизу провели: ухо опухло и покраснело, болезненно было шапку надевать. Приехали в поликлинику, а нам сказали, что это травма и надо ехать в травматологию, — вспоминает Ирина Дьякова, мама Максима.
После этого мама первоклассника написала на учительницу заявление в полицию.
Что говорит учительница
Учительница Елена Симакова говорит, что всё было совсем иначе: дети её оболгали, а медицинские справки, которые подтверждают наличие травмы, по её мнению, были куплены.
— Просто ситуация была сфабрикована, понимаете... Максим пришёл с уже воспаленным и расцарапанным ухом. Странная вообще какая-то ситуация сложилась, совершенно странная, — говорит учительница.
Что касается учителей и родителей первоклашек, которые единодушно выступили против неё, Елена Симакова уверена: всех настроила директор школы Марина Селянина. Правда, зачем это понадобилось директору, учительница объяснить корреспонденту НГС не смогла.
— Мне просто не давали работать. Вошло в систему издеваться над одним учителем. Директор школы выбрала меня. Она на каждом педсовете гнобила. Я не знаю, из-за чего от меня хотели избавиться, может, какой-то разговор у нас был… Что-то я спросила, может, невпопад попала. Но я знала и чувствовала, что ко мне было негативное, плохое отношение. Меня через день вызывали в кабинет директора, за что-то отчитывали, постоянно ругали, спрашивали какие-то объяснительные… За что? За то, что я есть, — считает Елена Симакова.
Что решил суд
На стороне суда выступила и прокуратура Калининского района. Елена Симакова требовала вернуть её в школу, утверждая, что её уволили во время болезни, нарушив таким образом закон. Этот момент в суде и прояснили: увольнение случилось хоть и в один день, но всё же до обращения к врачу.
— Я думаю, суд расставил все точки над i. Суд состоялся, судья принял своё решение, — коротко заметила в разговоре с корреспондентом НГС директор школы
Ситуацию попытался объяснить юрист образовательного учреждения Константин Зиновьев. Директору школы, по его словам, сейчас достаточно сложно: с одной стороны, суд признал увольнение законным, с другой — на директора кто-то пишет анонимные жалобы в разные инстанции. Установить авторство анонимок невозможно: написаны они от лица общественности, а в качестве обратного адреса указан адрес самой школы. И по этим жалобам в учебном заведении постоянно идут проверки.
Произошедший школьный конфликт Константин Зиновьев считает уникальным:
— То, что учителя встали на защиту директора, это понятно. Меня удивило, что и родители встали на её защиту. Когда в школах что-то происходит, то родители говорят: «Так, директор плохой, идите разбирайтесь со своими подчинёнными». А в этой ситуации родители настолько поняли в чём дело, что сами пошли в суд в качестве свидетелей, указывая на то, какой плохой классный руководитель и какой классный директор. А родителей, извините, заставить невозможно. Потому что там были и те родители, дети которых уже не учились в этой школе. То есть давления на учеников со стороны школы не могло быть.
Константин Зиновьев заметил, что такая статья для преподавателя — «волчий билет»: вряд ли кто-то захочет взять к себе в школу учителя, замеченного в насилии. Елена Симакова тем не менее намерена подавать апелляцию: хочет восстановить справедливость и добиться возвращения в школу, где все настроены против неё, из принципа. Женщина подчеркнула, что она уже 22 года в этой профессии и имеет положительные отзывы о своей работе из других учебных заведений.