Бугринскому мосту — пять лет. 10 фото, как строили самый красивый (и скандальный) мост Новосибирска

В мобильной версии НГС теперь есть кнопка «Все новости», которая открывает список публикаций в хронологическом порядке. Она для тех, кому хочется читать все материалы по времени их публикации. Кнопка всплывает внизу экрана, когда вы листаете главную страницу сайта вверх.
30 сентября 2019
Разбан: новая функция для комментаторов НГС
Скрыли комментатора под публикацией, а теперь хотите его вернуть? Мы добавили новую функцию: «разбанить» пользователя, от которого вы отписались, можно у себя в профиле во вкладке «Скрытые комментаторы».
13 сентября 2019
Есть вопросы о трудовых правах?
Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!
Ровно пять лет назад в Новосибирске открыли Бугринский мост — самый ожидаемый, самый скандальный и, пожалуй, самый красивый. Еще на этапе строительства вокруг него постоянно возникали конфликты: горожан беспокоил снос десятков домов и названия, которые предлагали эксперты. О его пользе для города спорят до сих пор, а на открытие привезли Владимира Путина. В честь первого юбилея Бугринского моста НГС вспоминает его историю — в десяти фото.
Мост скандальный,но красавец, связавший Первомайцев, Бердчан ит.д с другим берегом.А как раньше добирались туда по пробкам, по 2часа стояли-страшно вспомнить.А сейчас -20 минут по красивейшему месту(видно Обь),правда такое ощущение ,что как на коне скачешь,а не едешь на машине, но все равно здоровское вложение денег.Спасибо,за мост!!