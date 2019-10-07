Бугринскому мосту — пять лет. 10 фото, как строили самый красивый (и скандальный) мост Новосибирска

Бугринским новый мост назвали далеко не сразу: в планах его чаще всего называли Оловозаводским — из-за одноимённого завода рядом с ним, а в сознании новосибирцев он всегда был просто «третьим» — у некоторых и до сих пор. Название выбирали с помощью голосования среди горожан — новый мост предлагали назвать Горбатым, Леночкиным, Радужным и даже Городецким, а среди финалистов долгое время фигурировал Олимпийский мост — в честь Олимпиады в Сочи. В итоге остановились на Бугринском — по названию рощи, которую он пересекает

Фото: Александр Ощепков / НГС