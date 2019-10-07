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Дороги и транспорт
Фоторепортаж

Бугринскому мосту — пять лет. 10 фото, как строили самый красивый (и скандальный) мост Новосибирска

Его хотели назвать Городецким, а на открытие приехал Путин

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Бугринский мост сразу стал одной из главных новосибирских достопримечательностей, а фото с ним есть у каждого

Бугринский мост сразу стал одной из главных новосибирских достопримечательностей, а фото с ним есть у каждого

Ровно пять лет назад в Новосибирске открыли Бугринский мост — самый ожидаемый, самый скандальный и, пожалуй, самый красивый. Еще на этапе строительства вокруг него постоянно возникали конфликты: горожан беспокоил снос десятков домов и названия, которые предлагали эксперты. О его пользе для города спорят до сих пор, а на открытие привезли Владимира Путина. В честь первого юбилея Бугринского моста НГС вспоминает его историю — в десяти фото. 

Строить Бугринский мост начали в феврале 2010 года, но его возведение обсуждали ещё в 1980-е: сначала стройке помешал развал СССР, потом дефолт. К проекту вернулись ближе к концу 2000-х годов. Инициаторы строительства надеялись освободить центр Новосибирска от транзитного транспорта, разгрузить Октябрьский и Димитровский мосты, а заодно проложить новую дорогу от Первомайки и Академгородка к аэропорту «Толмачёво»

Строить Бугринский мост начали в феврале 2010 года, но его возведение обсуждали ещё в 1980-е: сначала стройке помешал развал СССР, потом дефолт. К проекту вернулись ближе к концу 2000-х годов. Инициаторы строительства надеялись освободить центр Новосибирска от транзитного транспорта, разгрузить Октябрьский и Димитровский мосты, а заодно проложить новую дорогу от Первомайки и Академгородка к аэропорту «Толмачёво»

В зону строительства моста попало 10 административных зданий, больше 300 частных домов, а также автозаправка, производственная база, магазины и гаражи. Кроме того, с началом стройки пришлось закрыть пляж «Бугринская роща». Многие владельцы домов, попавших под снос, <a href="https://news.ngs.ru/more/93115/" target="_blank" class="_">отказывались переезжать</a> и даже <a href="https://news.ngs.ru/more/1433468/" target="_blank" class="_">устраивали голодовки</a>

В зону строительства моста попало 10 административных зданий, больше 300 частных домов, а также автозаправка, производственная база, магазины и гаражи. Кроме того, с началом стройки пришлось закрыть пляж «Бугринская роща». Многие владельцы домов, попавших под снос, отказывались переезжать и даже устраивали голодовки

Первые опоры моста появились в марте 2010 года. Спустя год строители закончили монтировать опоры и пролеты, приступив к строительству развязок на Большевистской и путепровода на Ватутина

Первые опоры моста появились в марте 2010 года. Спустя год строители закончили монтировать опоры и пролеты, приступив к строительству развязок на Большевистской и путепровода на Ватутина

В 2013 году произошло сразу два ключевых момента в строительстве моста — пролётные строения наконец соединили оба берега Оби, а после этого здесь начали возводить знаменитую ярко-красную арку, которая преобразила панораму города

В 2013 году произошло сразу два ключевых момента в строительстве моста — пролётные строения наконец соединили оба берега Оби, а после этого здесь начали возводить знаменитую ярко-красную арку, которая преобразила панораму города

Бугринский мост мог бы остаться без арки — первоначально его предлагали сделать вантовым с пилонами. Среди причин, по которым от этого проекта отказались, — дороговизна и недовольство пилотов: самолёты заходят на посадку в Толмачёво вдоль русла Оби, а высокие ванты им бы мешали

Бугринский мост мог бы остаться без арки — первоначально его предлагали сделать вантовым с пилонами. Среди причин, по которым от этого проекта отказались, — дороговизна и недовольство пилотов: самолёты заходят на посадку в Толмачёво вдоль русла Оби, а высокие ванты им бы мешали

Бугринским новый мост назвали далеко не сразу: в планах его чаще всего называли Оловозаводским — из-за одноимённого завода рядом с ним, а в сознании новосибирцев он всегда был просто «третьим» — у некоторых и до сих пор. Название <a href="https://news.ngs.ru/more/1414908/" target="_blank" class="_">выбирали с помощью голосования среди горожан</a> — новый мост предлагали назвать&nbsp;Горбатым, Леночкиным, Радужным и даже Городецким, а среди финалистов долгое время фигурировал Олимпийский мост — в честь Олимпиады в Сочи. В итоге остановились на Бугринском — по названию рощи, которую он пересекает

Бугринским новый мост назвали далеко не сразу: в планах его чаще всего называли Оловозаводским — из-за одноимённого завода рядом с ним, а в сознании новосибирцев он всегда был просто «третьим» — у некоторых и до сих пор. Название выбирали с помощью голосования среди горожан — новый мост предлагали назвать Горбатым, Леночкиным, Радужным и даже Городецким, а среди финалистов долгое время фигурировал Олимпийский мост — в честь Олимпиады в Сочи. В итоге остановились на Бугринском — по названию рощи, которую он пересекает

Весной 2014 года&nbsp;пролёты свода сомкнули на высоте в 72 метра. Так, арка Бугринского моста стала самой высокой в России. Более того, её собирали продольной надвижкой — вверх под углом в 45 градусов. По словам инженеров, до этого таким никто не занимался<br>

Весной 2014 года пролёты свода сомкнули на высоте в 72 метра. Так, арка Бугринского моста стала самой высокой в России. Более того, её собирали продольной надвижкой — вверх под углом в 45 градусов. По словам инженеров, до этого таким никто не занимался

Бугринский мост <a href="https://news.ngs.ru/more/1949991/" target="_blank" class="_">торжественно открыли 8 октября 2014 года</a> — перерезать ленточку приехал президент Владимир Путин, на следующий день после своего дня рождения. Делегация проехала по русловому пролёту, развернулась и поехала в сторону перекрытой улицы Ватутина

Бугринский мост торжественно открыли 8 октября 2014 года — перерезать ленточку приехал президент Владимир Путин, на следующий день после своего дня рождения. Делегация проехала по русловому пролёту, развернулась и поехала в сторону перекрытой улицы Ватутина

Всего на строительство Бугринского моста, включая снос домов, потратили больше 17 миллиардов рублей. Теперь новосибирцы в ожидании уже четвёртого моста. Предполагается, что он будет вантовым и <a href="https://news.ngs.ru/more/51692791/" target="_blank" class="_">соединит центр Новосибирска с площадью Труда на левом берегу</a>. Для него уже <a href="https://news.ngs.ru/articles/65544471/" target="_blank" class="_">начали готовить стройплощадку</a>

Всего на строительство Бугринского моста, включая снос домов, потратили больше 17 миллиардов рублей. Теперь новосибирцы в ожидании уже четвёртого моста. Предполагается, что он будет вантовым и соединит центр Новосибирска с площадью Труда на левом берегу. Для него уже начали готовить стройплощадку

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    КОММЕНТАРИИ (34)

    Гость
    7 окт 2019 в 20:37

    и вправду скандальный, и до сих пор самый обсуждаемый, так как до Сибиряков-Гаардейцев не тянут развязку, и с Кирова и Выборной такой же затык. Конечно, скандальный. Блоки поставили, и делов-то!

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 20:41

    Мост скандальный,но красавец, связавший Первомайцев, Бердчан ит.д с другим берегом.А как раньше добирались туда по пробкам, по 2часа стояли-страшно вспомнить.А сейчас -20 минут по красивейшему месту(видно Обь),правда такое ощущение ,что как на коне скачешь,а не едешь на машине, но все равно здоровское вложение денег.Спасибо,за мост!!

    7 окт 2019 в 20:37

    Строили, строили, да недостроили.
    Сирия, Венесуэлла - Донбасс важнее