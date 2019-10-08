Разбираемся, как ездить по кольцам в Новосибирске: кто главный и когда виноват тот, что справа

Перестраиваться на круге нужно заранее и при этом уступать дорогу Фото: Густаво Зырянов

Почти два года прошло с того момента, как правительство реформировало правила проезда круговых перекрестков, — приоритет был отдан тем, кто находится на кольце, а знаки кругового движения начали постепенно убирать с городских улиц. Но по-прежнему многие не знают, как правильно съезжать с круга и кому уступать: на кольцах постоянно происходят конфликтные ситуации, водители сигналят друг другу, нередки и аварии. НГС решил составить подробную инструкцию, как вести себя на кольце и не попадать в ДТП.



Наш субботний разбор «Куда ты рулишь?» про Lexus Штельмаха, который ударил девушку на кольце Станиславского, вызвал большой отклик у читателей и показал, что не все водители чётко ориентируются в ПДД. Мнения по поводу вины водителей в этой аварии разделились. Кто-то вообще затруднился ответить, какая из машин имела приоритет. Так как же правильно вести себя на круге, кому уступать, как съезжать? Для начала разберемся с терминами и дорожными знаками. Старый знак «Круговое движение» 4.3 сейчас в Новосибирске уже встречается редко — со всех основных колец его убрали. Если такой знак вы все-таки увидите, то помните, что главный тот, кто движется по кольцу, — если, конечно, не установлены другие знаки приоритета и светофоры.

Слева знак 4.3 «Круговое движение», справа знак 4.1.4 «Движение прямо и направо» Фото: ГИБДД.РУ

Вместо знака 4.3 сейчас перед кольцами ставят знак 4.1.4 «Движение прямо и направо». Но это не значит, что с круга нельзя уехать налево. Просто кольца превратились в перекрестки с двумя пересечениями, и этот знак относится к первому пересечению — как только въезжаете на круг.



— Этот знак «Движение прямо и направо» устанавливается для того, чтобы на встречку не уходили, он действует для первого пересечения, — поясняет руководитель отдела УГИБДД по Новосибирской области Вячеслав Ушаков.

Также по умолчанию этот знак предписывает уходить с кольца (поворачивать направо) только из крайнего правого ряда, заранее перестроившись. А вот если на круге нанесена специальная разметка и (или) развешаны знаки движения по полосам, то уходить с круга можно с нескольких полос, например с двух крайних правых.

Памятка: как съезжать с круга и кому уступать Фото: Дмитрий Гладышев

В Новосибирске есть несколько колец, где полосы на круге чётко определены и разметка частично (при съезде с кольца) нанесена сплошной линией, например на площади Калинина. Это сделано для того, чтобы водители уже не перемещались по полосам и спокойно разъезжались — правые ряды уходят с круга, левые — продолжают ехать по кругу. А как же перестраиваться на кольце? «Уступать надо тому, кто движется, не меняя направления движения по своей полосе. Если ты перестраиваешься влево или вправо, ты должен уступить дорогу и тем, кто справа, и тем, кто слева», — объясняют в ГИБДД.

Площадь Калинина. «Тойота» стремится уйти направо, перестраивается по полосам и не имеет приоритета перед «Ладой» Фото: Густаво Зырянов

Вопреки сложившемуся мнению, на кольце не всегда прав тот, кто справа, поэтому понятие «помехи справа» здесь нужно применять в единственной трактовке. «Нету на круговом движении помехи справа. Только при одновременном перестроении помеха справа, приоритет имеет водитель, находящийся справа», — говорит руководитель «Центра высшего водительского мастерства» Виктор Жигулин.

Площадь Трубникова. «Рено» резко менят направление движения перед «Маздой», в случае ДТП водитель «Рено» был бы виноват Фото: Густаво Зырянов