«Самки делают свой выбор»: реакция сибиряков на колонку о том, что в России «не от кого рожать» (10 жарких мнений)

Для Новосибирска тема безучастных отцов оказалась очень актуальной Фото: pixabay.com

Колонка Ольги Куликовой о том, что в России не от кого рожать, и что мужчины-альфасамцы становятся посредственными отцами (или вообще никакими) вызвала жаркие споры — меньше чем за сутки ее мнение набрало 638 комментариев от возмущенных сибиряков и поддерживающих Ольгу сибирячек. Горожане разделились на два фронта — одни считают, что женщины сами придумывают проблемы и тем самым разваливают семью, другие уверены — главное зло кроется в выборе «крутых парней в молодости». Мы прочитали все комментарии и выбрали 10 самых интересных мнений читателей.

Когда девушкам 16–20 лет — они любят подинамить и «кинуть» ухажера «Интересное кино. Когда девушкам 16–20 лет, они все принцессы — любят подинамить, "кинуть" ухажера, заводить толпу поклонников и оставаться недоступной, или же в самый ответственный момент вдруг заявить: "Ты че, мы же с тобой просто друзья". Но проходит каких-то 10–20 лет и ситуация вдруг меняется — оказывается, что мужиков-то нормальных вокруг нет, одни козлы и алкаши, рожать не от кого, а все хорошие мужчины, которых сущие единицы, уже давно разобраны. И начинают писать блоги — как тяжело жить. Ну да. Как аукнется, так и откликнется», — отвечает Ольге читатель под ником «Анонимно из Канады».

Зря женщины в молодости динамят достойных ухажеров?

Женщины сами предпочитают отвязных — какая 20-летка напрыгнет на неуверенного ботана

«Я работаю в вузе, и как не странно, но популярные мальчики точно такие, как 29 лет назад — отвязные, любящие тусить и не париться. Вы сами их предпочитаете, вот они в ваших детях и почкуются. Какая 20-летка напрыгнет на неуверенного ботана, хоть он трижды заботливый. Так что это нытьё не более чем инфантильность. А зашитые в вас инстинкты толкают к самцам, ну так он свою функцию выполнил, на ваше счастье, а природе плевать», — пишет Жека.

Инстинкты толкают женщин в обьятия к безотвественным тусовщикам?

Подморозили гипофиз — нужна ушанка Самый заминусованный комментарий принадлежит сибирячке по имени Лидия. «Суть в том, что за половые гормоны отвечает гипофиз, который находится на лбу. Когда все мужчины раньше носили зимой меховые ушанки — формовки, он грамотно развивался, половая система крепла и мужских гормонов было много, как и у женщин женских. Сейчас уже 25–20 лет мужчины студят гипофиз, ноги в кроссовках — вот и результат. Вся Россия ходила в ушанках. Верните их и гормоны сделают своё дело. Будет дольше продолжительность полового акта и желание защитить потомство. Перемороженный за все зимы гипофиз строит слабую половую систему и гормоны».



Вернуть ушанки, разморозить гипофиз и секс станет дольше?

Не вкладывай в жену больше, чем готов потерять «Каким бы хорошим мужчина не был, женщина все равно бомбанет и развалит семью. Это практически аксиома. С заботливым мужчиной это случится еще быстрее, чем с альфачем-подонком. Мужчина, запомни это раз и навсегда — от того, каков ты на самом деле, ничего не зависит, все зависит от того, как тебя оценила женщина. А повод поставить тебе "неуд" за немужское поведение она всегда найдет и обязательно профрустрирует, и следом, утратив любовь, развалит семью. Так что не вкладывай в нее больше, чем готов потерять», — считает сибиряк с ником АК.



Женщина все равно развалит семью?

Ничего не треснет? «То есть, баба и так целый день сидит в декрете, а мужик должен после работы ещё впахивать за неё? Ничего не треснет? Ладно в выходной помочь, но совесть надо иметь, и в будний день не трогать», — рассуждает гость.

Отстать в будни от работающего отца?

Безучастных отцов плохо воспитали их нерадивые матери «В беседе друзей о выборе себе второй половины, об одобрении этого выбора родителями, женщина говорит: "Вот у меня сын, я столько в него вкладываю, конечно, я буду выбирать, кого он приведет". Мужчина отвечает: "Но ведь это же ты воспитывала сына, значит он не может сделать неправильный выбор". Мораль в следующем — мужчины, которых осуждают за брошенных детей, за нежелание иметь детей, и за прочее аморальное поведение в семейной жизни — так и в таких условиях были воспитаны, и в ваших силах вложить в своих детей иное отношение», — делится своим мнением Гость.



Матери перелюбили или наоборот недолюбили плохих семьянинов?

Древний инстинкт тянет к подонкам «Инстинкт велит женщине первого ребенка рожать от альфача. Это древний инстинкт, самки делают свой выбор в пользу таких качеств, которые миллионы лет обеспечивали выживание: злоба, сила, агрессия, доминантность. По этой причине первый брак у женщины, как правило, "по любви": вот он, мой альфач, люблю его, хочу от него детей. Но в ее планах случилась ошибка. Альфач для семьи, как правило, непригоден. Это часто психопат, социопат, алкаш, тунеядец, потенциальный зэк или уже сидевший зэк. Ясно, что вкладываться в отношения и заботиться о ней и о детях в его планы не входит. Диван, телек и пиво — вот его увлечения. Женщина быстро понимает, что ошиблась и разводится. Далее ее путь — на НГС.Знакомства, искать нового мужа и нового папу.



Во втором браке она ищет "бету" — заботливого, мягкого, доброго мужчину (такой мужчина легко попадается на крючек сексуальной провокации и попадает в ловушку, в женщинах он вообще не разбирается) — и функционирует женщина в таком браке только по программе бытовой проституции. Хотите — обижайтесь сколько угодно: это образец репродуктивной программы у бонобо и других высших приматов», — высказывает свою точку зрения пользователь АК.



Как вам такая классификация? Все мы немного приматы...

Всё-таки бабы — странные существа «Сначала сами хотят альфача и бегают за ним, а потом ноют, что тот их не уважает и в итоге сбежал куда-то вдаль. Потом и появляются всякие унылые митинги типа "Против домашнего насилия". Вот взяла бы омёжку офисного, который её любил бы и ценил, и не было бы ничего», — пишет Виталик 123.



Лучше сотрудник офиса в руках, чем альфач в небе?

Звезда или кот? Читатель, который называет себя «Па панятиям», привел интересную классификацию. Как ее расшифровали в редакции НГС — автор хотел иллюстрировать запросы женщин в разные периоды жизни.

«10 лет — принц с замком

15 лет — рок-звезда

20 лет — красивый умный богатый парень

25 лет — умный богатый мужчина

30 лет — хозяйственный мужик

35 лет — мужик

40 лет — кот».



В 30 лет сибирячки уже ждут просто хозяйственного мужчину?

Есть хорошие отцы и их немало «Просто автор не умеет их готовить, ей бы уже готовенького найти, да? А делается это просто: сначала оставляешь папу с ребенком на час, потом пару часов, потом полдня. Главное при этом не забыть отключить телефон. Жестоко, но действенно. И со временем в мужчине проснется желание переживать опыт родительства, быть важным человеком для своего ребенка», — предлагает действенный способ делегирования сибирячка Kseona.