«Если женщина плохо выглядит — она ленивая»: сибирячки за 45 с шикарными фигурами — о том, как им это удается

Эти сибирячки отлично выглядят для своего возраста — они рассказали, как им это удается Фото: Елена Штапова, Наталья Прядилова

Принято считать, что стройное подтянутое тело — это история про двадцатилетних, ещё говорят, что генетика или самое популярное — от природы. Но когда вам слегка за 40, бороться с упрямо надвигающимся целлюлитом и скачущей вверх цифрой на весах уже не так просто, но возможно. Одна из героинь материала считает, что выглядеть хорошо женщинам за сорок мешает в первую очередь лень. Корреспондент SHE.НГС поговорила с сибирячками, которые отлично выглядят для своих лет — они рассказали, как им это удается и насколько сложно достаются подтянутые попы и пресс. Главное — соблюдать одно простое правило.



Елена, 45 лет, мастер по ламинированию ресниц



Елена ведет активный образ жизни — катается на роликах, велосипеде, любит ходить пешком Фото: Елена Штапова

«Я веду активный образ жизни, летом катаюсь на роликах, велосипеде, люблю ходить пешком. Зимой катаюсь на коньках, на горных лыжах. Этой зимой буду учиться кататься на сноуборде. Когда у нас в городе открылся новый фитнес-клуб, купила безлимитный абонемент сразу на год, чтобы ходить в удобное время. Тренируюсь без тренера, на тренажёрах делаю упор на ягодичные мышцы, выбрала для себя 4–5 максимально эффективных упражнений по 3 подхода, на руки и пресс делаю подтягивание, иногда отжимание и брусья. Качать пресс на тренажёрах не люблю, но очень хочется, чтобы живот всегда был подтянут, для этого по утрам я делаю упражнение вакуум. Если к вечеру я уставшая — тем более еду в фитнес-клуб, разминаюсь, делаю растяжку и спускаюсь в бассейн, хаммам, джакузи. Тренировки у меня не больше часа, но регулярные, поэтому и результат отличный.

Я получаю много комплиментов в свой адрес, и это всегда так приятно. На пляже, на улице, в торговых центрах подходят люди и спрашивают, чем я занимаюсь и что ем. Часто слышу, что моему телу могут позавидовать двадцатилетние. Практически никто не верит в мой возраст.



Окружающие часто говорят Елене комплименты Фото: Елена Штапова

Питание у меня простое. Люблю каши на молоке, ем мясо нежирное, отварное. Курицу, рыбу, морепродукты, печень говяжью люблю, сало солёное, много овощей, зелени и много фруктов, орехов. Почти круглый год ем киви. Соки и газировки не пью вообще и не люблю их. Из сладкого ем чизкейки. В фастфудах могу поесть пару раз за год. Сахар не ем, солю еду мало, больше специи применяю. Стараюсь питаться сбалансированно. Никогда не переедаю и не наедаюсь перед сном.

Я всегда была стройная и подтянутая, но был период после родов, когда включился режим «мама» и 90 % времени я посвящала ребёнку, вот тогда было не до себя: волосы в хвостик, лишь бы было удобно, ем все подряд, лишь бы успеть поесть, не до маникюра и педикюра. Только года через четыре я заметила, что появились складки на животе и ужасный целлюлит. Помню, тогда пулей побежала в бассейн записываться на аквааэробику, какие-то обертывания с глиной начала делать, бороться с целлюлитом, тут же вспомнила про ногти и косметику. Сейчас я, конечно, стараюсь следить телом, выбираю физические нагрузки, которые мне нравятся. Слежу за кожей — применяю крема, сыворотки, омегу 3 пью ежедневно. Никаких уколов красоты пока не колола, хотя, может, и решусь когда-нибудь».



Марина, 56 лет, фитнес-инструктор



Марина работает фитнес-инструктором уже 26 лет Фото: Марина Тонких

«Поддержание формы для меня — удовольствие, радость и необходимость. Это и хобби, и работа, с 1993 года. Был небольшой перерыв, но сей день я являюсь инструктором групповых и персональных программ. Занимаюсь легко и с удовольствием — люди тянутся ко мне, любят, их много, они заряжаются моей энергией, поэтому я всегда с радостью иду на работу.

Я всегда стараюсь держаться в хорошей форме, но с возрастом делать это сложнее — не распускаться, следить за питанием, это дополнительное усилие. Но когда видишь результат, вдохновляешься и продолжаешь это делать. Невозможно взять и бросить, красота — это важная роль в жизни женщины, если уж взялась, то иди до конца.



Сибирячка советует следит за питанием, но говорит, что иногда позволять себе что-то вкусное даже полезно Фото: Марина Тонких

Ежедневный уход, питание, бывают моменты читмила — без этого никуда, жизнь продолжается. Распускаться — нет, не позволяю. Тренировки всегда, по расписанию, несмотря на колоссальную занятость. Движение — жизнь. Полноценный сон, отдых, питание — и довольно долго еще можно выглядеть прекрасно.

Я каждый день слышу, что выгляжу достойно для своих лет, многие даже пытаются мне подражать, это удивительно. На днях пила кофе, меня попросили отметить магазин и выложить фото в Instagram. Я сделала самую обычную фотографию и получила столько лайков и приятных отзывов. Когда специально стараешься — так не реагируют, как здесь».



Наталья, 45 лет, свой бизнес, блогер



Наталья вместо тяжелых тренировок с железом выбрала для себя йогу Фото: Наталья Прядилова

«В моей жизни всегда присутствует танец. В детстве я занималась русскими народными танцами, а во взрослой жизни, лет в 30 я нашла боди-балет и занималась им несколько лет. Мне нравится осанка, растяжка у станка, это будоражит. Другого спорта у меня не было. В 35 лет я начала набирать вес и поправилась на 10 кг, что мне вообще не свойственно, я всегда была стройной и подтянутой. У меня второй брак — был конфетно-букетный период, мы неправильно питались, ходили во всякие рестораны и кафе, перестали следить за фигурой, оба набрали — стремительно и много. Сейчас я в лучшей форме — однозначно.

Лишний вес плавно перетек во вторую беременность, и после родов я поняла, что необходимо заняться собой, начала правильно питаться. Ни один спорт, ни одна тренировка не даст результат без сбалансированного питания. Голодание и диеты — нет, никогда такого не практиковала. В итоге я очень хорошо похудела, без спорта. Только год назад я купила абонемент в фитнес-зал, хожу не систематически. Не делаю тренировки в вечернее время, занимаюсь только утром — это заряд энергии на весь день, бодрость, вдохновение, после — бассейн, хаммам. Это у меня как утренний ритуал, уже вошло в привычку.



У сибирячки был период, когда она поправилась на 10 кг, но после вторых родов быстро пришла в форму Фото: Наталья Прядилова

Мне не нравится железо, жесткие тренировки для прокачки попы, кроссфит — пробовала, не интересно. Я выбираю элементы, подобные танцу. Занимаюсь йогой, очень помогает при моем быстром ритме жизни, я расслабляюсь и отдыхаю. Попробовала гамаки, на полотнах — очень понравилось, хорошая растяжка, укрепление мышц. Для меня поддержание формы — это здоровье, эстетика, хороший внешний вид и самоощущение. Без изнурения. Мне нравится смотреть и любоваться собой в зеркале.



Наталья говорит, что хорошо выглядеть в своем возрасте женщинам мешает лень Фото: Наталья Прядилова