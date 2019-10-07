«Если женщина плохо выглядит — она ленивая»: сибирячки за 45 с шикарными фигурами — о том, как им это удается

Принято считать, что стройное подтянутое тело — это история про двадцатилетних, ещё говорят, что генетика или самое популярное — от природы. Но когда вам слегка за 40, бороться с упрямо надвигающимся целлюлитом и скачущей вверх цифрой на весах уже не так просто, но возможно. Одна из героинь материала считает, что выглядеть хорошо женщинам за сорок мешает в первую очередь лень. Корреспондент SHE.НГС поговорила с сибирячками, которые отлично выглядят для своих лет — они рассказали, как им это удается и насколько сложно достаются подтянутые попы и пресс. Главное — соблюдать одно простое правило.
Елена, 45 лет, мастер по ламинированию ресниц
«Я веду активный образ жизни, летом катаюсь на роликах, велосипеде, люблю ходить пешком. Зимой катаюсь на коньках, на горных лыжах. Этой зимой буду учиться кататься на сноуборде. Когда у нас в городе открылся новый фитнес-клуб, купила безлимитный абонемент сразу на год, чтобы ходить в удобное время. Тренируюсь без тренера, на тренажёрах делаю упор на ягодичные мышцы, выбрала для себя 4–5 максимально эффективных упражнений по 3 подхода, на руки и пресс делаю подтягивание, иногда отжимание и брусья. Качать пресс на тренажёрах не люблю, но очень хочется, чтобы живот всегда был подтянут, для этого по утрам я делаю упражнение вакуум. Если к вечеру я уставшая — тем более еду в фитнес-клуб, разминаюсь, делаю растяжку и спускаюсь в бассейн, хаммам, джакузи. Тренировки у меня не больше часа, но регулярные, поэтому и результат отличный.
Я получаю много комплиментов в свой адрес, и это всегда так приятно. На пляже, на улице, в торговых центрах подходят люди и спрашивают, чем я занимаюсь и что ем. Часто слышу, что моему телу могут позавидовать двадцатилетние. Практически никто не верит в мой возраст.
Питание у меня простое. Люблю каши на молоке, ем мясо нежирное, отварное. Курицу, рыбу, морепродукты, печень говяжью люблю, сало солёное, много овощей, зелени и много фруктов, орехов. Почти круглый год ем киви. Соки и газировки не пью вообще и не люблю их. Из сладкого ем чизкейки. В фастфудах могу поесть пару раз за год. Сахар не ем, солю еду мало, больше специи применяю. Стараюсь питаться сбалансированно. Никогда не переедаю и не наедаюсь перед сном.
Я всегда была стройная и подтянутая, но был период после родов, когда включился режим «мама» и 90 % времени я посвящала ребёнку, вот тогда было не до себя: волосы в хвостик, лишь бы было удобно, ем все подряд, лишь бы успеть поесть, не до маникюра и педикюра. Только года через четыре я заметила, что появились складки на животе и ужасный целлюлит. Помню, тогда пулей побежала в бассейн записываться на аквааэробику, какие-то обертывания с глиной начала делать, бороться с целлюлитом, тут же вспомнила про ногти и косметику. Сейчас я, конечно, стараюсь следить телом, выбираю физические нагрузки, которые мне нравятся. Слежу за кожей — применяю крема, сыворотки, омегу 3 пью ежедневно. Никаких уколов красоты пока не колола, хотя, может, и решусь когда-нибудь».
Марина, 56 лет, фитнес-инструктор
«Поддержание формы для меня — удовольствие, радость и необходимость. Это и хобби, и работа, с 1993 года. Был небольшой перерыв, но сей день я являюсь инструктором групповых и персональных программ. Занимаюсь легко и с удовольствием — люди тянутся ко мне, любят, их много, они заряжаются моей энергией, поэтому я всегда с радостью иду на работу.
Я всегда стараюсь держаться в хорошей форме, но с возрастом делать это сложнее — не распускаться, следить за питанием, это дополнительное усилие. Но когда видишь результат, вдохновляешься и продолжаешь это делать. Невозможно взять и бросить, красота — это важная роль в жизни женщины, если уж взялась, то иди до конца.
Ежедневный уход, питание, бывают моменты читмила — без этого никуда, жизнь продолжается. Распускаться — нет, не позволяю. Тренировки всегда, по расписанию, несмотря на колоссальную занятость. Движение — жизнь. Полноценный сон, отдых, питание — и довольно долго еще можно выглядеть прекрасно.
Я каждый день слышу, что выгляжу достойно для своих лет, многие даже пытаются мне подражать, это удивительно. На днях пила кофе, меня попросили отметить магазин и выложить фото в Instagram. Я сделала самую обычную фотографию и получила столько лайков и приятных отзывов. Когда специально стараешься — так не реагируют, как здесь».
Наталья, 45 лет, свой бизнес, блогер
«В моей жизни всегда присутствует танец. В детстве я занималась русскими народными танцами, а во взрослой жизни, лет в 30 я нашла боди-балет и занималась им несколько лет. Мне нравится осанка, растяжка у станка, это будоражит. Другого спорта у меня не было. В 35 лет я начала набирать вес и поправилась на 10 кг, что мне вообще не свойственно, я всегда была стройной и подтянутой. У меня второй брак — был конфетно-букетный период, мы неправильно питались, ходили во всякие рестораны и кафе, перестали следить за фигурой, оба набрали — стремительно и много. Сейчас я в лучшей форме — однозначно.
Лишний вес плавно перетек во вторую беременность, и после родов я поняла, что необходимо заняться собой, начала правильно питаться. Ни один спорт, ни одна тренировка не даст результат без сбалансированного питания. Голодание и диеты — нет, никогда такого не практиковала. В итоге я очень хорошо похудела, без спорта. Только год назад я купила абонемент в фитнес-зал, хожу не систематически. Не делаю тренировки в вечернее время, занимаюсь только утром — это заряд энергии на весь день, бодрость, вдохновение, после — бассейн, хаммам. Это у меня как утренний ритуал, уже вошло в привычку.
Мне не нравится железо, жесткие тренировки для прокачки попы, кроссфит — пробовала, не интересно. Я выбираю элементы, подобные танцу. Занимаюсь йогой, очень помогает при моем быстром ритме жизни, я расслабляюсь и отдыхаю. Попробовала гамаки, на полотнах — очень понравилось, хорошая растяжка, укрепление мышц. Для меня поддержание формы — это здоровье, эстетика, хороший внешний вид и самоощущение. Без изнурения. Мне нравится смотреть и любоваться собой в зеркале.
Не буду кривить душой, мне часто говорят, что я отлично выгляжу. Моей старшей дочери 25 лет, и когда мы где-то вместе, все удивляются тому, что я ее мама. Я вижу своих одноклассниц, в основной массе они выглядят не так, как можно было выглядеть. Наверное, это лень. Если женщина плохо выглядит в своем возрасте — она просто ленивая. На сегодняшний день столько всего, даже для занятий дома, видеоуроки, фейс-фитнес — его я тоже практикую, мне нравится».