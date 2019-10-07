Кто-кто в организме живет? Угадайте полезные и бесполезные бактерии по фотографиям

В полезных тестах по понедельникам мы проверяли, что вы помните из школьного курса ОБЖ, узнавали, что вам должны в поликлинике бесплатно, и пытались решить школьные задачи. Теперь настало время погрузиться в самые глубины человеческого (и не только) организма и узнать, как выглядят вредные и полезные бактерии. А вы сможете их отличить и по внешнему виду понять, кто есть кто?
Зеленый цвет как будто говорит о пользе этой бактерии. А на самом деле?
Издалека напоминает капусту или даже лазанью с колбасками, но на самом деле?
Очень похоже на морского конька, ну а на деле этот фотогеничный организм...
Пусть вас не сбивает внешнее сходство с мимозой, это тоже бактерия.
Над названием этой бактерии долго не заморачивались — дали имя по внешности.
Эта бактерия попросила поставить черно-белую фотографию.
Некоторые видят здесь кофейные зерна. А вы что видите?
Еще одни любители сепии.
Первая часть названия этой бактерии в переводе означает «гроздь винограда», вторая — «зерно, ягода». Но что мы увидим при ближайшем рассмотрении?
А это что еще за кукурузные палочки?
Справились с этим тестом и хотите еще? Выбирайте любой — все полезные тесты вы найдете здесь. Например, можете проверить, справитесь ли вы с заданиями из начальной школы, сумеете ли переспорить инспектора ДПС и может ли вас обмануть продавец в магазине.