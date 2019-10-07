Кто-кто в организме живет? Угадайте полезные и бесполезные бактерии по фотографиям

В полезных тестах по понедельникам мы проверяли, что вы помните из школьного курса ОБЖ, узнавали, что вам должны в поликлинике бесплатно, и пытались решить школьные задачи. Теперь настало время погрузиться в самые глубины человеческого (и не только) организма и узнать, как выглядят вредные и полезные бактерии. А вы сможете их отличить и по внешнему виду понять, кто есть кто?