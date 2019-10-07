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Полезные тесты по понедельникам
Тест

Кто-кто в организме живет? Угадайте полезные и бесполезные бактерии по фотографиям

Раскроем богатый внутренний мир и посмотрим, что скрывают микроорганизмы! Во-первых, это красиво

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2 016
12 Обсудить
Вы не одиноки, ведь в вас точно есть бактерии,&nbsp;микроскопические грибы и вирусы<br>

Вы не одиноки, ведь в вас точно есть бактерии, микроскопические грибы и вирусы

В полезных тестах по понедельникам мы проверяли, что вы помните из школьного курса ОБЖ, узнавали, что вам должны в поликлинике бесплатно, и пытались решить школьные задачи. Теперь настало время погрузиться в самые глубины человеческого (и не только) организма и узнать, как выглядят вредные и полезные бактерии. А вы сможете их отличить и по внешнему виду понять, кто есть кто?

Зеленый цвет как будто говорит о пользе этой бактерии. А на самом деле?

Зеленый цвет как будто говорит о пользе этой бактерии. А на самом деле?

    Издалека напоминает капусту или даже лазанью с колбасками, но на самом деле?

    Издалека напоминает капусту или даже лазанью с колбасками, но на самом деле?

      Очень похоже на морского конька, ну а на деле этот фотогеничный организм...

      Очень похоже на морского конька, ну а на деле этот фотогеничный организм...

        Пусть вас не сбивает внешнее сходство с мимозой, это тоже бактерия.

        Пусть вас не сбивает внешнее сходство с мимозой, это тоже бактерия.

          Над названием этой бактерии долго не заморачивались — дали имя по внешности.

          Над названием этой бактерии долго не заморачивались — дали имя по внешности.

            Эта бактерия попросила поставить черно-белую фотографию.

            Эта бактерия попросила поставить черно-белую фотографию.

              Некоторые видят здесь кофейные зерна. А вы что видите?

              Некоторые видят здесь кофейные зерна. А вы что видите?

                Еще одни любители сепии.

                Еще одни любители сепии.

                  Первая часть названия этой бактерии в переводе означает «гроздь винограда», вторая — «зерно, ягода». Но что мы увидим при ближайшем рассмотрении?

                  Первая часть названия этой бактерии в переводе означает «гроздь винограда», вторая — «зерно, ягода». Но что мы увидим при ближайшем рассмотрении?

                    А это что еще за кукурузные палочки?

                    А это что еще за кукурузные палочки?

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                      Фото: Depositphotos, «Википедия»

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                        Фото пользователя
                        7 окт 2019 в 09:24

                        7/10. По внешнему виду микробов так легко определить -пользу или вред они приносят.Прям почти ,как и у людей- только правда 70% черт характера считается по внешности :)

                        Точняк
                        7 окт 2019 в 09:31

                        Опять ,,звездочки морские,, эфир забивают. Надо решать проблему.

                        вопрос
                        7 окт 2019 в 09:31

                        Нам чоповцам все ровно.