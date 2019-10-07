Группа разбора: мгновенная расплата за непропуск пожарной — ищем, кто виноват

Эта авария случилась в конце сентября в Златоусте: пожарная машина ехала на срочный вызов, поэтому пыталась проскочить перекрёсток на красный. Водитель Lada Granta выехал под неё и скончался от тяжёлого удара в левый борт машины. Родственники боятся, что дело спустят на тормозах. Есть ли вина водителя пожарной машины в этой ДТП?
ЧП Златоуст / vk.com
Спецмашины имеют дополнительные степени свободы относительно прочих автомобилей. Первая — это возможность при включённом проблесковом маячке отступать от ряда правил, например, нарушать лимиты скорости, обгонять там, где это запрещено, и проезжать на красный свет.
Вторая степень свободы появляется при включении ещё и звукового сигнала — сирены. В этом случае спецмашины получают приоритет над другими участниками движения. То есть с маячками спецмашина может проехать пустынный перекрёсток на красный свет, но чтобы ей уступали дорогу, обязательно нужна сирена.
В правилах также есть важная оговорка, что воспользоваться преимуществом водители спецмашин могут только убедившись, что им уступают. Другими словами, слепой таран машин на перекрёстке считается нарушением, да и противоречит здравому смыслу.
Если сирена всё же не работала, водителя пожарной машины с большой вероятностью признают виновным. А если она работала?
— В этом случае ключевой момент в том, что водитель спецтехники получает преимущество лишь тогда, когда ему это преимущество предоставляют все участники дорожного движения, — комментирует Лев Воропаев. — Этот вопрос обычно решают эксперты и суды в процессе.
По мнению юриста, манера езды водителя пожарной вызывает вопросы:
— Перед тем как въехать в «Гранту», водитель пожарной машины чуть не снёс другой автомобиль. В первом приближении можно говорить, что он всё-таки не убедился в том, что ему предоставляют преимущество. Но ещё раз повторю — на этот вопрос должен ответить эксперт.
Родственница погибшего Светлана считает, что обзор ему закрыли другие автомобили. Действительно, в момент его проезда через перекрёсток параллельно ехали встречная и попутная машины.
По делу назначены экспертизы, включая медицинскую и автотехническую. Последняя изучит вопрос, убедился ли водитель пожарной в том, что ему предоставляют преимущество.
Помимо юридических аспектов есть и специфика российского правосудия. Родственники погибшего опасаются, что дело замнут, поскольку в небольшом городе Златоусте «каждый друг другу брат и сват».
— После аварии пропали все: ни полиция не давала никакой информации, ни ГИБДД. Не последовало никаких извинений от МЧС. Делают вид, что ничего не произошло, а у Дениса остались шестилетний сын и годовалая дочка, — рассказали родственники.
Если предположить, что пожарная машина всё же ехала с включённой сиреной, виноват ли её водитель в этом происшествии?
Представители МЧС региона комментировать действия водителя пожарной отказались, заявив, что это не их компетенция. Они уточнили лишь, что все водители спецмашин проходят инструктаж, в том числе им объясняют правила проезда перекрёстков в режиме служебного задания.
Автомобиль скорой помощи сбивает пожилую женщину на переходе: водителя признали виновным
Подобные инциденты не редкость: на видео выше автомобиль реанимации сбил на пешеходном переходе женщину, хотя было очевидно, что преимущества она не предоставляет. Женщина получила травмы, а водителя признали виновным и приговорили к одному году ограничения свободы.
Наказание для автомобилистов за непропуск спецмашин серьёзно усилилось в 2019 году: штраф по статье 12.17 КоАП теперь составляет 3–5 тысяч рублей (было 500 рублей), а срок лишения прав — до 3–12 месяцев (было 1–3 месяца). Если действия водителя привели к критичной задержке спецтранспорта, грозит уже уголовная ответственность: если из-за промедления тяжело пострадали люди, срок лишения свободы достигает 2 лет, если погибли — 4 года.
При этом правила не требуют при пропуске спецтехники нарушать правила. На видео выше молодой автомобилист среагировал на звук сирены и выехал за стоп-линию на красный, но обязанности делать это у него не было. В любом случае, услышав звук сирены, нужно быть предельно аккуратным: наказанием за непропуск спецмашины может быть не только штраф.
В предыдущих выпусках проекта «Группа разбора» мы выясняли, кто виноват в тёмной (в буквальном смысле) аварии и оправдывает ли водителя того факт, что сбитый им мотоциклист гнал слишком быстро.