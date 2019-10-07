Группа разбора: мгновенная расплата за непропуск пожарной — ищем, кто виноват

Эта авария случилась в конце сентября в Златоусте: пожарная машина ехала на срочный вызов, поэтому пыталась проскочить перекрёсток на красный. Водитель Lada Granta выехал под неё и скончался от тяжёлого удара в левый борт машины. Родственники боятся, что дело спустят на тормозах. Есть ли вина водителя пожарной машины в этой ДТП?

Спецмашины имеют дополнительные степени свободы относительно прочих автомобилей. Первая — это возможность при включённом проблесковом маячке отступать от ряда правил, например, нарушать лимиты скорости, обгонять там, где это запрещено, и проезжать на красный свет.

Вторая степень свободы появляется при включении ещё и звукового сигнала — сирены. В этом случае спецмашины получают приоритет над другими участниками движения. То есть с маячками спецмашина может проехать пустынный перекрёсток на красный свет, но чтобы ей уступали дорогу, обязательно нужна сирена.



В правилах также есть важная оговорка, что воспользоваться преимуществом водители спецмашин могут только убедившись, что им уступают. Другими словами, слепой таран машин на перекрёстке считается нарушением, да и противоречит здравому смыслу.



Если сирена всё же не работала, водителя пожарной машины с большой вероятностью признают виновным. А если она работала?



— В этом случае ключевой момент в том, что водитель спецтехники получает преимущество лишь тогда, когда ему это преимущество предоставляют все участники дорожного движения, — комментирует Лев Воропаев. — Этот вопрос обычно решают эксперты и суды в процессе.



По мнению юриста, манера езды водителя пожарной вызывает вопросы:



— Перед тем как въехать в «Гранту», водитель пожарной машины чуть не снёс другой автомобиль. В первом приближении можно говорить, что он всё-таки не убедился в том, что ему предоставляют преимущество. Но ещё раз повторю — на этот вопрос должен ответить эксперт.

