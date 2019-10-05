Это пять! Самые красивые мужчины-учителя в России, которые поменяют ваше представление о школе

Они могли бы покорять сердца миллионов, но почему-то вернулись в школу Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Услышав слово учитель, почти каждый их нас представляет строгую женщину с указкой в руках или красноносого трудовика в вытянутом пиджаке, но мы нашли педагогов, которые своим видом и образом жизни рушат стереотипы о российских школах, копившиеся с советских времен.

Они могли бы покорять модельные подиумы или жить за границей, играть харизматичных красавцев в кино, но почему-то предпочли стоять у доски с указкой. Пятерка красивых и умных мужчин — в нашей тематической подборке ко Дню учителя.

Вячеслав Посох: вернулся из Австралии в Пермь, чтобы преподавать английский

Лучший и самый красивый педагог Перми преподает английский в школе № 77. Причем эпитеты «лучший» и «красивый» к должности Вячеслава Посоха — вовсе не наши домыслы. В феврале он победил в городском конкурсе «Мужчина в образовании», так что все официально.

Вячеславу 28 лет, у него два высших образования — Пермский политех и Университет Монаша (Австралия). С того континента пермяк вернулся на родину недавно, но сразу в родную школу.

— Будучи педагогом, я испытываю большую радость, видя, как в детях проявляется то, чему я их научил, — рассказывает молодой учитель. — Мне очень хочется, чтобы, окончив школу, они вспоминали ее не как большое испытание, а как прекрасное время, которое принесло им много хорошего.



В инстаграме Посоха кадры из путешествий щедро разбавлены фотографиями из спортзала: учитель держит себя в такой форме, что ему позавидует любой физрук! Да и девушкам есть чему подивиться, но недолго — Вячеслав женат, и семейных фото там тоже предостаточно.



Чем ещё занимается красавчик, знают на 59.RU.

Степан Кошкарев, Омск: работает в лицее и Госдуме

Если бы среди мужчин-педагогов проводились конкурсы красоты, конкуренцию пермяку составил бы учитель из Омска Степан Кошкарев. Четвертый год он преподает в местном лицее историю и обществознание, но популярностью пользуется не только среди своих учеников. Степана Владимировича знают как человека, который готов поговорить со всем, поэтому любой школьник может подойти к нему и просто поболтать.

Общительность привела Кошкарева в Госдуму: преподавание он совмещает с должностью помощника депутата, работает с другими жителями Омска. Но неравнодушие не первое, что толкнуло его на вторую работу: сам Степан признается, что на учительскую зарплату прожить сложно.

— В XXI веке на одном энтузиазме далеко не уедешь, тем более что за достойный труд надо достойно платить. К сожалению, этот принцип у нас пока не соблюдается — и это приводит к тому, что престиж и значимость образования падают, как и престиж работы учителя, — признается Степан.



Уйдет ли Степан в Госдуму окончательно и какие ещё у него планы на жизнь — знают в NGS55.

Алексей Махновецкий, Екатеринбург: был менеджером, стал директором сельской школы



Алексей пришел в школу без педагогического образования и смог работать с детьми Фото: Татьяна Кириллова, mahnovecki / Facebook.com

Алексей Махновецкий учился на технолога машиностроения, работал менеджером по рекламе, а в какой-то момент решил преподавать информатику на полставки: разослал резюме, хотя даже не представлял, что такое педагогика. Но на вакансию откликнулись и предложили провести несколько уроков в школе на окраине Екатеринбурга. Кто бы мог подумать, что через какое-то время Алексей Витальевич станет её директором.

Школа, которой руководит Махновецкий, по статусу хоть и сельская, зато в ней есть инновационная площадка, где дети могут создавать первые серьезные проекты Фото: Татьяна Кириллова, mahnovecki / Facebook.com

Школа № 55 хоть и имеет статус сельской, но в этом году на её базе открылся кванториум — инновационная площадка, где школьники могут создавать свои проекты. Под руководством Махновецкого в школе сегодня учатся 850 человек, а когда он пришел, было 300. Алексей признается, что без помощи коллег и педагогического образования было сложно учить детей, но опыт скопился достаточно быстро, а вместе с ним — и понимание того, как надо учить современных школьников (спойлер: крики не помогают).



— Когда я пришел, мы были почти одного возраста со старшеклассниками, мне было интересно то же, что и им. А сейчас я буквально за это хватаюсь — мне очень важно оставаться с ними на волне, понимать, чем они увлекаются, что они слушают, что смотрят, что пишут во «ВКонтакте», чем занимаются в свободное время. Сейчас у меня меньше времени на преподавание, и я еще лучше понимаю, насколько это круто, преподавание — это очень здорово, — рассказывает Махновецкий.

Больше о жизни учителя модной, но официально сельской школы читайте на E1.RU.

Иван Данилко, Новосибирск: историк из женской тюрьмы



Иван Данилко может на примере новости-утки о смерти Пугачевой рассказать про закон о фейк-ньюс Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Мало кто может представить, что лучший учитель Новосибирска преподает историю 50-летним школьницам — а в классе Ивана Данилко бывает и такое. Он педагог вечерней школы при женской исправительной колонии, а его ученики — все, кто отбывает там сроки.

В вечерку Данилко пришел сразу после университета: рассказывает, как рассылал резюме по обычным школам, но там соискателю даже не перезванивали. А вот ИК-9 молодым педагогом заинтересовалась сразу же — с октября 2013 года он работает здесь.



Надзирателей в вечерней школе нет, только забор и колючая проволока Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Учитель признаётся, что поначалу друзья шутили над ним, представляя, что он преподаёт в настоящей тюрьме с камерами и надзирателями. Но из «строгача» тут только колючая проволока и высокий забор.

— Сложно было переступить порог в первый раз, когда я пришёл <…> на первый урок. Естественно, все знали, что придёт учитель истории — молодой и так далее — в 11-й класс. Их тогда было очень много, человек 50, и пришли, наверное, все, кто мог прийти на этот первый урок, — да-да, очень хотели учиться!



С ученицами Данилко говорит не только об истории, но и о правах человека Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Историк беседует с ученицами не только о школьной программе: они рассуждают о правах человека и новых законах. Когда после освобождения его ученицы идут уже в обычную школу, чтобы получить аттестат, — Иван Данилко радуется как первоклассник. Еще больше об этом человеке читайте на НГС.

Александр Сорокин, Архангельск: директор, которого путают со старшеклассниками

После аспирантуры Александр чуть не стал продавцом в книжном Фото: Полина Карпович / 29.RU

Ученики остаются после уроков Александра Сорокина — но не для того, чтобы серьезно поговорить о своем поведении, а обсудить происходящее в стране. Сорокин — историк в архангельской школе № 50, а по совместительству ещё и ее директор. В сферу образования мужчина попал не случайно: учился хоть в педагогическом вузе, мечтал исследовать науку. Но после аспирантуры выбор стал немного иначе: или продавец в книжном, или учитель. Знания победили.

Для школьников Александр Сорокин — сначала директор и учитель, а потом уже друг. Для них он даже завел страничку во «ВКонтакте». Особого секрета в этой дружбе нет, говорит герой: главное — оставаться искренним.



Без фото с директором не обходится ни один последний звонок Фото: Александр Сорокин / Vk.com