«Много мин, огнестрельных ранений»: хирург потратил отпуск на поездку в Йемен и спасение людей

Павел Усанин спас многих жителей Йемена — его госпиталь находился посреди пустыни. Оперировать иногда приходилось без света Фото: «Врачи без границ»

Хирург Павел Усанин недавно вернулся из полевого госпиталя в Йемене — передвижная больница находилась практически посреди пустыни. Вместе с коллегами из международной организации «Врачи без границ» он спас десятки людей, пострадавших из-за военных конфликтов — доставал пули и осколки, оперировал и перевязывал раны. Усанин два года работал в родной больнице без отпуска, чтобы в итоге потратить его на поездку в опасные края, а в октябре приехал в Новосибирск, чтобы вдохновить других врачей на подобные дела. Корреспондент НГС встретилась с Павлом Усаниным — он рассказал, почему не сразу решился на «миссию» и какой случай поразил его больше всего.



«Врачи без границ» — независимая медицинская гуманитарная организация, основанная в 1971 году. Она помогает людям, пострадавшим в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф более чем в 70 странах мира — это почти весь ближний Восток и Африка, а также страны Азии и Латинской Америки. Также у «Врачей» есть проект по лечению туберкулёза в Архангельской области. Во «Врачах без границ» работают 40 тысяч человек — на местах и приезжающих, из них около половины — россияне. За работу врачи получают 1600–2000 евро, в зависимости от опыта и загруженности, так как организация подчёркивает, что «уважает человеческое достоинство, любой труд должен оплачиваться». В 1999 году организация получила Нобелевскую премию мира.

Павел Усанин первый раз даёт интервью, и ему кажется, что ничего героического в выполненной работе нет. О поездке в Йемен, на которую он потратил два месяца весной 2019 года, хирург рассказывает удивительно спокойным тоном — как если бы описывал день в офисе, где за весь день он бы распечатал только пару-тройку документов и сходил за кофе.



Карьерный путь до «миссии» (так международная организация «Врачи без границ» называет поездки) у Усанина был довольно типичным для российского врача. Он родился в Екатеринбурге, окончил лечебный факультет Уральского государственного медицинского университета, а после ординатуры 9 лет работал в общей хирургии — он и сейчас числится в штате Берёзовской центральной районной больницы в Свердловской области. По словам Павла Усанина, он два года не ходил в отпуск и скопил два месяца отдыха — их он и потратил на «миссию».

— Мне стало интересно узнать, как мои коллеги работают за рубежом — просто банальный человеческий интерес. В процессе работы, в процессе жизни как-то так меня это озарило. Как-то само собой. Если ты чем-то занимаешься, не просто отбываешь какую-то повинность, а занимаешься интересной работой — всегда возникает интерес расширить, приоткрыть рамки — наверное, в этой канве всё и случилось в голове, — объясняет он своё решение присоединиться к большой команде, которая организует поездки в страны ближнего Востока и Азии.

Хирург родом из Екатеринбурга — он и сейчас работает в больнице небольшого города в Свердловской области Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сначала он зашёл на сайт «Красного креста», но там не оказалось вакансий. Вторым сайтом, который попался Павлу Усанину, стала страница «Врачей без границ» — он отправил туда заявку ещё в 2017 году. В 2018 году начались собеседования и встречи с представителями организации — кандидатуру хирурга одобрили довольно быстро, но он ещё полгода сомневался, стоит ли рисковать стабильной жизнью и ехать не в самые безопасные места. Прежде всего останавливала семья.

— Жена? Не отговаривала, нет. Но то, что она была недовольна, — это было совершенно логично, хотя никаких условий мне не ставила. Страшно обременить просто [семью]. Если бы я был один, я бы даже нисколько не сомневался, будь что будет. Но всё же… Так вот я ходил мучился, но что-то всё-таки продавило, какая-то внутренняя потребность. И, может быть, я такой просто по складу характера — фаталистичный, и я получил письмо, где меня просили уже дать какой-то конкретный ответ. И я сказал: «Годится, давайте». И в конце года мне пришло предложение поехать в Йемен хирургом, — объяснил Павел Усанин.

Видео: Ольга Бурлакова / НГС

В середине марта 2019 года он уехал в Йемен — как объясняют представители «Врачей без границ», система так устроена, что медики сменяют друг друга время от времени, причём не обязательно это именно российские хирурги. Хотя русскоязычных можно встретить — в том числе врачей из Армении и Украины.

Путь до полевого госпиталя занял полторы недели — до него очень трудно добраться, в том числе потому, что воздушное пространство из-за военных действий не всегда открыто. Сначала нужно доехать до крупного города Адена на берегу Аденского залива, а затем — ехать на машине по пустыне. Температура при этом превышает +40 градусов, так что это не самое лёгкое путешествие. И не нужно забывать, что война идёт прямо за забором госпиталя.

На территории госпиталя не запрещено фотографировать, но съёмка и не приветствуется Фото: «Врачи без границ»

— Это относительно маленький госпиталь, всего на 20 мужских и 20 женских коек. Это вообще не здание, это палаточный госпиталь — такие специальные медицинские палатки. Это не значит, что походники собрались, это специализированное медицинское помещение, не что-то адаптированное. Всё, что нужно для оказания медицинской помощи, как в любом хирургическом отделении — всё то же самое.

Мы занимались стабилизированием пациентов, остановкой кровотечений. Первую помощь оказывали. Если им требовалась более технологичная помощь — в распоряжении имелись кареты скорой помощи, реанимобили, оборудованные всем необходимым для поддержания жизнедеятельности пациента. И транспортировали его уже в Аденский большой госпиталь, который был организован на базе больницы, — рассказывает врач,

Врачи полевого госпиталя должны были прежде всего стабилизировать пациента — и в случае необходимости транспортировать его в крупную больницу Фото: «Врачи без границ»

Он отмечает, что оснащённость госпиталя была на хорошем уровне, только пару раз отключилось электричество — и оперировать приходилось под фонариком мобильного телефона.

В госпитале почти не было русскоязычных врачей, поэтому нужно хорошо говорить по-английски Фото: «Врачи без границ»

Часть пациентов были «обычными», как во всех стационарах в мирных городах, в том числе роженицы и те, кому требовались стандартные операции.

Но многие пациенты были тяжёлыми — в них стреляли, они подрывались на минах и снарядах и были сбиты машинами. В таких госпиталях неважен возраст больного — врачи спасают жизни взрослых и детей в одном помещении.

— Отец с семьёй заходил в дом, нёс ребёнка — полтора года девочке — на руках. И подорвался на заложенной мине. Павел Усанин

Мужчина травмировался, ребенок сильно покалечился. И ещё были такие случаи. Много мин, огнестрельных ранений, говорит собеседник НГС.

Фото: «Врачи без границ»

По словам Павла Усанина, в общении с местными жителями не было больших проблем — единственное, они не говорили на английском, и иногда приходилось общаться с больными через посредников. Что касается религиозных моментов, проблем не было, кроме того, в госпитале работала международная команда. Единственный момент — поездка Усанина пришлась на Рамадан — и многие жители не работали в это время. Труд врачей остановить возможности не было.



Организация надеется, что к ней присоединятся и новосибирские врачи — не только хирурги из Екатеринбурга Фото: Ольга Бурлакова / НГС