Еда против человека: что с вами будет, если запьете селедку молоком, а «Ментос» — колой

Настало время восхитительных экспериментов! Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов (коллаж)

Еще недавно мы открывали о продуктах правду, которую не хочется знать, а теперь решили покорить новые глубины человеческого организма и того, как он взаимодействует с разной едой. Думаете, арбуз с хлебом безопасен, а пиво с арахисом после тренировки вернет вас к жизни? Давайте проверим вместе с диетологом Ириной Бородиной.

Селедка с молоком приводит к завороту кишок?

Легендарное сочетание, которое невозможно обойти стороной Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Все только и говорят, что дуэт селедки и молока не то чтобы вызывает проблемы с пищеварением, но может обеспечить заворот кишок. Откуда появился этот миф — неизвестно, потому что никто не видел живого человека, который пробовал такой набор продуктов, но все откуда-то в курсе, что это небезопасно.



Если вы все же попали в список счастливчиков, кто не мог найти себе места после подобного обеда, не торопитесь об этом всем рассказывать. Во-первых, имидж вам это уже не поправит, а во-вторых, рыба не виновата! (Впрочем, как и ее молочный напарник.) Употребление сельди с молоком не имеет особых противопоказаний, кроме случаев, когда вам по определенным причинам (патология почек, сердечно-сосудистой системы) нельзя употреблять соленую селедку или молоко (привет, лактозная недостаточность). Но отравления не произойдет, так как в указанных продуктах просто нет токсических веществ. Более того, существуют рецепты, где селедку отмачивают в молоке. Взять, к примеру, тот же форшмак.

Почему же все-таки может произойти оказия? Среди вероятных причин — просроченные продукты, индивидуальная непереносимость, неправильное хранение еды. Если все это исключено, продолжайте удивлять близких фокусами с поеданием.

Яичница с беконом повышает риск онкологии?

«Привет, мы с раком!» Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Вам все еще кажется, что яичница с овощами слишком скучная и пустая и в ней определенно не хватает бекона? Тогда эта глава для вас. Сама по себе яичница — прекрасный выбор для завтрака: это источник белка, жиров и полезного холестерина. В частности, в ней содержится лецитин, положительно влияющий на нервную ткань, улучшающий обмен веществ и состояние кожи. Но вместе с беконом в таком завтраке появляются насыщенные жиры, а их употребление рекомендуют сокращать для профилактики многих неинфекционных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.



Более того, бекон относится к красному мясу. По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное его употребление увеличивает риск рака поджелудочной железы: 100 граммов красного мяса (примерно таков вес пары традиционных кусочков бекона к яичнице) повышают опасность приблизительно на 17%. Кроме того, жареный бекон значительно повышает риск инсульта. По этой причине ученые советуют свести его употребление к минимуму.

Поэтому в данном случае идеальный завтрак — это яичница с овощами или куском цельнозернового хлеба вместо бекона.

Помидоры и сыр — это лишняя соль, которая отложится в суставах?

Да это же почти пицца «Маргарита»! Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Можете не переживать, сыр, объединившийся с томатами, не отложится солью в ваших суставах. Здесь все куда интереснее.

Вообще, сыр — это натуральный концентрат молока. Поваренную соль содержат практически все сыры, однако в составе, скажем, моцареллы, адыгейского, рикотты, колби-джека, проволоне, мюнстера и чеддера соли гораздо меньше, чем в таких видах, как брынза, фета или в голубом сыре. Тут опять же все зависит от количества. Одно дело, если вы употребляете 30–40 граммов сыра в сутки, а другое — 150 и более. Здесь и объем соли будет значительно выше. А ее избыточное употребление (больше 5 граммов в сутки) повышает риск развития артериальной гипертензии, из-за которой врачи отмечают рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.



Бонусом давайте посмотрим на любимое многими блюдо — пасту с томатным соусом и сыром. Кислотосодержащие помидоры не рекомендуется смешивать с крахмалистыми углеводами, коими и являются макароны, — это тяжело для желудка. Когда вы вдобавок щедро посыпаете блюдо сыром, переваривание становится еще более проблематичным. После подобного обеда хочется отдохнуть, лучше полежать и даже вздремнуть. В Испании и Италии для этого и придумали сиесту, но у нас, к сожалению, подобной традиции нет.

Арбуз и бородинский хлеб могут забродить в желудке?

Главное — сытно! Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Многие всерьез налегают на арбузы, чтобы похудеть. Арбузная диета подразумевает, что вы вообще ничего не едите, кроме этой огромной ягоды из расчета килограмм мякоти на килограмм собственного веса в сутки. А если организм начинает отрицательно реагировать на такое монопитание, рекомендуют закусывать его черным хлебом или сыром. Мы не стали проводить подобный эксперимент на себе, но узнали, что не всем такая диета подойдет.

У вас в анамнезе есть заболевания ЖКТ (энтероколит, атрофия слизистой оболочки кишечника или просто повышенная кислотность)? В таком случае путь в мир бородинского хлеба вам вообще заказан. В его состав входят дрожжи, и пристрастие к ржаному приведет только к вздутию живота, так как его ингредиенты способствуют повышенному газообразованию. Стоит также учитывать, что арбуз — это растительные углеводы, а хлеб — крахмал. Что происходит, когда две эти составляющие объединятся, вы поймете быстро: то, что начнется в желудке, и называется брожением.



Вместе с тем диетологи заявляют, что большой опасности (если у вас нет патологий со стороны ЖКТ) компания из арбуза и бородинского хлеба не несет.

Алкоголь и газировка могут привести к панкреатиту?

Готовы к смертельному номеру? Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Любите побаловать себя газированными коктейлями типа «Текилы-бум», джина с тоником и водки с колой? Начните (пока не слишком поздно) извлекать из этого выгоду. Представьте, что барная стойка — это арена цирка, а посетители пусть будут улюлюкать и организуют тотализатор, где станут делать ставки на то, сколько вы еще протянете. Ведь каждый такой залп — своеобразный смертельный номер.

Дело в том, что углекислый газ (те самые пузырьки в газировке) раздражает слизистую оболочку желудка, это значительно повышает скорость всасывания спирта, опьянение наступает быстрее, человек перестает себя контролировать и выпивает больше, чем может себе позволить.

Также не стоит забывать, что больше половины сахаров в популярных газированных напитках — фруктоза. Из-за нее организм начинает накапливать жир, повышается риск метаболического синдрома, ожирения и диабета второго типа. Ну и, само собой, алкоголь негативно действует на поджелудочную железу, а это прямая дорога к панкреатиту.



А еще после подобных коктейлей значительно тяжелее проходит похмелье. Ведь это явное токсическое отравление организма.

Пиво с арахисом помогает восстановить силы после физических нагрузок?

Меню многих мужчин каждую пятницу Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

В 2018 году немецкая пивоварня Krombacher поставила национальной олимпийской сборной 3,5 тысячи литров особенного безалкогольного пива. Марафонцам давали пить его, чтобы те быстро восстанавливали свои силы, поскольку оно действует как изотоник, а еще в напитке были витамины и глюкоза. На Олимпиаде в Пхёнчхане немецкие спортсмены взяли в общей сложности 31 медаль, и, судя по результатам, больше всего подарок от пивоваров пришелся по вкусу биатлонистам (они взяли семь медалей).

Позже британские ученые выяснили, что один пакетик соленого арахиса и две кружки пива лучше всего решают проблему обезвоживания и восстановления полезных минералов после тренировок. Объяснение эффекта элементарное: бобовые (а арахис — это именно бобовые) богаты на калий, а витамины и углеводы, содержащиеся в пиве, помогают восстановить энергию. При этом врачи предупредили об умеренном употреблении пива и соли, которой посыпается арахис. Такая парочка быстро повысит кровяное давление.



Если вы уже намылились в бар, дочитайте до конца. Во-первых, британские ученые то и дело подкидывают нам спорную пищу для размышлений, а во-вторых , польза пива и арахиса после спорта все же относится к сфере заблуждений. Возьмем для примера бег. Это физическая нагрузка высокой интенсивности. За вывод всех побочных продуктов метаболизма, которые образовались во время тяжелой тренировки или забега, отвечает печень. Выпивая спиртное, человек заставляет ее перерабатывать алкоголь, тем самым замедляет процесс восстановления. Арахис после тренировки можно съесть, но лучше заменить его более полезными орехами.

Вино вместе с десертом отложит жиры?

С виду безобидное сочетание передает вам привет Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Можно сколько угодно строить из себя сомелье и рассказывать о десертах, которые идеально дополняют вкус того или иного вина, но признайтесь себе: сладкое только заглушает тонкие нотки и ароматы, а некоторые напитки и вовсе превращаются в кислятину, если вы промахнетесь с выбором фуд-пейринга. И если бы это были все возможные опасности…

Давайте разберемся. Вино, как и любой другой алкогольный напиток, усиливает аппетит. Сладкое приводит к резкому всплеску сахара в крови. В результате вырабатывается гормон инсулин, а он в свою очередь усиливает синтез жиров и подавляет ферменты, расщепляющие гликоген и жиры. Поэтому сочетание вина и сладкого действительно чревато отложением жиров.

Хотите прослыть знатоком сочетаемости продуктов и вина? Попробуйте сыры и фрукты — это и полезнее, и точно не заставит остальных посчитать вас как минимум странным.

От «Ментоса» и колы живот взорвется?

Только не говорит, что не делали этого Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов