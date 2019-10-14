Куда пошёл?! Определите свой стиль хождения: хам или законопослушный пешеход

При виде отъезжающего автобуса вы теряете самообладание, а мигающий красный для вас — верный знак, что можно переходить дорогу? Или вы, наоборот, предпочитаете перестраховаться, а спорить с инспектором ДПС — не ваш конек? Чтобы быть подкованным в правах пешехода, достаточно знать основные пункты ПДД. Но для начала ответьте всего на несколько вопросов полезного теста. Они помогут определить, знаете ли вы правила или для вас это темный лес.

