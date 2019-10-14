Куда пошёл?! Определите свой стиль хождения: хам или законопослушный пешеход

При виде отъезжающего автобуса вы теряете самообладание, а мигающий красный для вас — верный знак, что можно переходить дорогу? Или вы, наоборот, предпочитаете перестраховаться, а спорить с инспектором ДПС — не ваш конек? Чтобы быть подкованным в правах пешехода, достаточно знать основные пункты ПДД. Но для начала ответьте всего на несколько вопросов полезного теста. Они помогут определить, знаете ли вы правила или для вас это темный лес.
Начнем с простого. Вы на перекрестке. Светофор сломался, а регулировщик стоит к вам спиной. Что будете делать?
Тротуар по обеим сторонам ремонтируют, и пройти можно только по проезжей части. Пойдете?
Будете ждать маршрутку на дороге, чтобы занять удобное место?
Автоинспектор остановил вас за то, что вы закончили переходить дорогу на красный (хотя начинали на зеленый). Будете доказывать свою правоту?
Как правильно обходить общественный транспорт?
Вы не обязаны уступать велосипедистам на велодорожке, не так ли?
Догулялись. Вас сбил велосипедист на велодорожке. Кого будем вызывать — ГИБДД или полицию?
Вы опаздываете и на перекрестке видите, что водителям только что загорелся красный, но зеленый вам вот-вот включится. Будете переходить?
Автомобиль выезжает из двора, а вы переходите дорогу. Будете пропускать?
И это далеко не все важные вопросы, которые вы можете решить вместе с нами. Полезные тесты выходят каждый понедельник. Например, раньше мы узнавали, как переспорить инспектора ДПС, находили свое место в родительском чатике, пытались понять сленг школьников, проверяли, на сколько могут обмануть вас продавцы в магазине, и разбирались, как не стать героем печальной кредитной истории.