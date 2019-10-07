Бриллианты без блеска: здания Новосибирска, которыми нужно гордиться (их не увидишь на открытках)

Дом на Красном проспекте, 56 — один из самых красивых домов проспекта, но ещё и важный пример правильной, «человеческой» архитектуры Фото: Ольга Бурлакова / НГС

7 октября отмечается Всемирный день архитектуры. Новосибирск в этом плане, пожалуй, не самый показательный пример: местную архитектуру часто подвергают критике, и вообще градоустройство в целом местных жителей не радует. Но даже у нас есть архитектурные жемчужины — причём не только те, которые фигурируют на открытках. Корреспондент НГС попросила современных новосибирских архитекторов составить личный рейтинг непарадных зданий Новосибирска, которые стоит ценить и которыми город может гордиться, и объяснить, чем они так ценны.

Максимум генетической памяти, двора-курдонёр и угловые окна Рейтинг Дмитрия Ощепкова, архитектора ТМ «Лантерна» (автор лодочной станции, бизнес-центра на Восходе, базы отдыха в Заельцовском бору) — Мне кажется, что гордиться и ценить надо не только выдающиеся, «иконические» здания, здания-памятники, которых хорошо, если наберётся процент. Качество жизни определяют как раз остальные здания, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Поэтому чем больше гордости будет за повседневность, тем выше будет качество среды. Самый крутой квартал в Новосибирске: Горького — Серебренниковская — Октябрьская магистраль. Этот квартал содержит максимум генетической памяти, следы максимума эпох для Новосибирска. Удивительным образом в нём соседствуют и следы квартальной сетки начала века, и новые проспекты XX века. Там остались и кирпичные особняки, и классицистические ансамбли, и современные формы. И такой же набор функций — от завода до бутика.

Дом на Ленина, 17 совсем недавно обрёл новый фасад и теперь точно не теряется в окружающей застройке Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жилые дома кооперативов «Медик» и «Химик»: Ленина, 17 и Ленина, 20. Пара разных домов схожего масштаба в окружении зелени, которые формируют отличную городскую среду. Тут есть и разнообразие, и, простите, намёк на ансамбль. Редкий для Новосибирска пример, когда нарушенная лаконичность первоначальных идей (чего стоит пристроенный Театр кукол и отделка первых этажей) создают приятную городскую среду. А ещё я горячий поклонник угловых окон.



Дом Облплана — Красный проспект, 56. У этого дома сохранилось приятное градостроительное решение парадного двора-курдонёра, который вырос в небольшой сквер. Радует, что этот сквер остался открытым для города. Ну и, конечно, деликатная и разнообразная детальность фасадов вызывает отдельное удовольствие и желание рассматривать этот дом.

Комплекс жилых домов на улице Новогодней — первые «урбан-виллы», которые построили до того, как это стало мейнстримом Фото: Густаво Зырянов / НГС

Комплекс домов на улице Новогодней. Удивительный и удачный, на мой взгляд, пример типологического эксперимента 90-х годов. Отличный человечный масштаб домов в сочетании со скромной, но честной архитектурой в окружении взрослой и ухоженной зелени производит впечатление понимания вкуса к хорошей жизни. Это редкий пример целостной среды для жилых домов не вдоль первой линии. Настоящие «урбан-виллы», только построенные 20 лет назад, когда название для такого формата ещё не придумали.

Ядринцевская, 46А. Классный пример «точечной застройки», которой не существует. Дом культурно пристроен к музыкальному колледжу, формируя плотную городскую среду. Для меня это ещё и пример отличной материальности архитектуры в условиях ограниченных строительных возможностей 90-х годов. В доме есть детали и интригующие планировочные сюжеты: меня покорил стеклянный участок кровли, который мерцает на просвет.



Здание на Ядринцевской, 46А — пример точечной застройки, какой она должна быть в идеале Фото: Ольга Бурлакова / НГС

ЖК «Европейский Берег». Меня радует, что в Новосибирске есть пример современной жилой застройки, задающий тон всему жилищному строительству в России. Честная утилитарная эстетика жилой архитектуры сочетается с попыткой поднять уровень строительной культуры. Пример формирования среды, где граница комфорта выходит далеко за дверь квартиры, подъезда и даже за пределы двора.

Для меня этот жилой район ещё и пример развития строительных технологий последних лет. Мне нравится наблюдать последовательное развитие от дома к дому, собранное в одном месте. Царские постройки, «Бэтмэн» и водонапорная башня Рейтинг Артура Лотарева, руководителя архитектурного бюро «Канура» (автор жилых домов «Клевер» и «Пифагор», ТРЦ «Европейский», соавтор башен Технопарка): — «Бэтмэн» на Коммунистической, 50. Это самое знаковое и противоречивое здание в городе, построенное в начале нулевых годов. Именно оно стало своеобразным водоразделом между робкой и несмелой архитектурой девяностых и нынешним состоянием дел в городе. После его появления все поняли, что теперь можно творить всё что угодно. Оно открыло строительный «ящик Пандоры». Можно как угодно к нему относиться, но его значение для стремительного развития города трудно переоценить. По большому счету, «Бэтмэн» — первый среди первых в современной архитектуре города.

Ещё царские постройки улицы Тополёвой неизменно вызывают восхищение у ценителей архитектуры Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кирпичные дома на улице Тополевой и в бывшем военном городке. Оазис крепкой и продуманной урбанистики начала прошлого века. Будет просто варварством их разрушение и застройка района современными комплексами.

Основной корпус ТЭЦ-2 на проезде Энергетиков. Шикарный образец промышленной архитектуры, несущей конструкции нашего молодого амбициозного города.

Старая водонапорная башня у Туннельного спуска. Здание спрятано за деревьями, никто его не видит, но место легендарное и интересное. Там можно организовать музей современного искусства или что-то подобное. Двадцать пять лет назад я обнаружил наверху этой башни спрятанный пост с радиостанцией и мощными усилителями, по которым можно было передавать разведданные по движению железнодорожных составов через станцию Новосибирск-Главный.

Здание «Синара» отлично бы подошло для создания культурного центра — осталось только дождаться реновации по примеру Москвы и её бюджетов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Здание швейной фабрики «Синар». Если сделать реновацию по примеру московских промышленных зон с созданием многофункциональных культурных и лофт-пространств, цены ему не будет. Самый центр города! Самое дорогое и знаковое пространство! Самое время начинать этим заниматься. Но...



«Сегодня это был бы элитный дом...»

Рейтинг Олега Беляева, руководителя проектного бюро «2ПБ» (автор жилых комплексов «Милк Хаус» и «Ядринцевский квартал», строящегося комплекса «Гудимов», бизнес-центра на Военной): — Я с детства живу в тихом центре, на Урицкого, и дома в округе сформировали моё представление о нашей новосибирской красоте. Стоквартирный дом, оперный театр, художественный музей — безусловно красивые, они считываются сразу и общепринято эталонные в понимании красоты. А когда начинаешь интересоваться, начинаешь замечать детали в зданиях. Мы и свои проекты создаём как отражение тех форм и стилей, которые в нашем тихом центре присутствуют: там же и конструктивизм, и ампир, и современные здания.

Дом на улице Урицкого, 37 сегодня мог бы считаться элитным Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Дом служащих Госбанка (Урицкого, 15) и дом Томской железной дороги (Урицкого, 37). На Урицкого, 37 я жил, увлекался историей этого дома. Он очень правильно был спроектирован. Сегодня это был бы элитный дом, несмотря на отсутствие лифтов: там есть квартиры с террасами, были ресторан, дом творчества, настоящий парк во дворе с освещением, сценой и зрительскими местами.

Тяговая подстанция на Маковского, 3. Как и Дом с часами на Красном проспекте, 11, памятник конструктивизма, это образец архитектуры для меня. Непонятно почему, но она цепляет.

Улица Станиславского почти целиком состоит из памятников, но на открытки и в путеводители попадает далеко не всегда Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Застройка улицы Станиславского. Если откинуть весь тот негатив и ситуацию, которая сложилась вокруг нереализованного проекта города-сада, то сегодня это просто великолепные дома».

Шедевр инженерной мысли и конструктивистский квартал Рейтинг Андрея Буслаева, руководителя бюро Buslaev Architects (автор интерьеров главного корпуса НГУ, победитель рейтинга «Золотая капитель»): — Ансамбль площади Ленина (здания оперного, архитектурной академии, мэрии, гостиницы «Центральной» , Центрального банка и Дома Книги). Но первое место в списке я отдаю именно изначальному решению из пяти-шести суперсовременных конструктивистских построек, из которых только Госбанк имеет оригинальный вид, а остальные здания в той или иной степени задекорированы (в том числе самими авторами в силу чудовищного давления сталинского времени) «под классику», в том числе изначальный проект Дома Науки и Техники (ныне НОВАТ), что я считаю просто-таки позорным клеймом на архитектурной истории города. Градостроительный масштабный ансамбль площади еще сохраняется, несмотря на активные попытки его убить (чёрная высотка «СитиЦентра», «курятник» Депутатской, 48, китчевый «Марриотт»).

Масштабное здание Мелькомбината — образец промышленной архитектуры эпохи конструктивизма Фото: Татьяна Фатеева / НГС

10-этажный хозкорпус Мелькомбината № 1, он же «Элеватор на Большевистской». Одно из самых масштабных и выразительных зданий Новосибирска, можно сказать, своего рода «южные ворота» города. И оно до сих пор настолько выразительно благодаря архитектурно-градостроительному решению.

Спорткомплекс «Динамо» на улице Коммунистической, 60. На мой вкус, самое эстетское сооружение конструктивизма в городе, с панорамным остеклением и великолепными выразительными пропорциями.



Спорткомплекс «Динамо» давно потерял изначальный вид, но остаётся ценным зданием для знатоков Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жилые дома «Кузбассуголь», он же «конструктивистский квартал». Авангардная архитектура, намного опередившая свое время: функциональная, лаконичная и аккуратная. Из-за невнимания и плохого ухода (плюс плохое качество строительства) вызывает отторжение горожан, и, вероятно, в конце концов погибнет (дома-коммуны уже начали сносить, как известно).



Здание Главпочтамта уже перестраивали, но оно сохранило свою величественность Фото: Ольга Бурлакова / НГС