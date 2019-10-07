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Бриллианты без блеска: здания Новосибирска, которыми нужно гордиться (их не увидишь на открытках)

Памятники, незаметные виллы и идеальные «точки» — архитекторы объяснили, за что их стоит полюбить

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Дом на Красном проспекте, 56 — один из самых красивых домов проспекта, но ещё и важный пример правильной, «человеческой» архитектуры

Дом на Красном проспекте, 56 — один из самых красивых домов проспекта, но ещё и важный пример правильной, «человеческой» архитектуры

7 октября отмечается Всемирный день архитектуры. Новосибирск в этом плане, пожалуй, не самый показательный пример: местную архитектуру часто подвергают критике, и вообще градоустройство в целом местных жителей не радует. Но даже у нас есть архитектурные жемчужины — причём не только те, которые фигурируют на открытках. Корреспондент НГС попросила современных новосибирских архитекторов составить личный рейтинг непарадных зданий Новосибирска, которые стоит ценить и которыми город может гордиться, и объяснить, чем они так ценны.

Максимум генетической памяти, двора-курдонёр и угловые окна

Рейтинг Дмитрия Ощепкова, архитектора ТМ «Лантерна» (автор лодочной станции, бизнес-центра на Восходе, базы отдыха в Заельцовском бору)

— Мне кажется, что гордиться и ценить надо не только выдающиеся, «иконические» здания, здания-памятники, которых хорошо, если наберётся процент. Качество жизни определяют как раз остальные здания, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Поэтому чем больше гордости будет за повседневность, тем выше будет качество среды.

Самый крутой квартал в Новосибирске: Горького — Серебренниковская — Октябрьская магистраль. Этот квартал содержит максимум генетической памяти, следы максимума эпох для Новосибирска. Удивительным образом в нём соседствуют и следы квартальной сетки начала века, и новые проспекты XX века. Там остались и кирпичные особняки, и классицистические ансамбли, и современные формы. И такой же набор функций — от завода до бутика. 

Дом на Ленина, 17 совсем недавно обрёл новый фасад и теперь точно не теряется в окружающей застройке

Дом на Ленина, 17 совсем недавно обрёл новый фасад и теперь точно не теряется в окружающей застройке

Жилые дома кооперативов «Медик» и «Химик»: Ленина, 17 и Ленина, 20. Пара разных домов схожего масштаба в окружении зелени, которые формируют отличную городскую среду. Тут есть и разнообразие, и, простите, намёк на ансамбль. Редкий для Новосибирска пример, когда нарушенная лаконичность первоначальных идей (чего стоит пристроенный Театр кукол и отделка первых этажей) создают приятную городскую среду. А ещё я горячий поклонник угловых окон.

Дом Облплана — Красный проспект, 56. У этого дома сохранилось приятное градостроительное решение парадного двора-курдонёра, который вырос в небольшой сквер. Радует, что этот сквер остался открытым для города. Ну и, конечно, деликатная и разнообразная детальность фасадов вызывает отдельное удовольствие и желание рассматривать этот дом.

Комплекс жилых домов на улице Новогодней — первые «урбан-виллы», которые построили до того, как это стало мейнстримом

Комплекс жилых домов на улице Новогодней — первые «урбан-виллы», которые построили до того, как это стало мейнстримом

Комплекс домов на улице Новогодней. Удивительный и удачный, на мой взгляд, пример типологического эксперимента 90-х годов. Отличный человечный масштаб домов в сочетании со скромной, но честной архитектурой в окружении взрослой и ухоженной зелени производит впечатление понимания вкуса к хорошей жизни. Это редкий пример целостной среды для жилых домов не вдоль первой линии. Настоящие «урбан-виллы», только построенные 20 лет назад, когда название для такого формата ещё не придумали.

Ядринцевская, 46А. Классный пример «точечной застройки», которой не существует. Дом культурно пристроен к музыкальному колледжу, формируя плотную городскую среду. Для меня это ещё и пример отличной материальности архитектуры в условиях ограниченных строительных возможностей 90-х годов. В доме есть детали и интригующие планировочные сюжеты: меня покорил стеклянный участок кровли, который мерцает на просвет.

Здание на Ядринцевской, 46А — пример точечной застройки, какой она должна быть в идеале

Здание на Ядринцевской, 46А — пример точечной застройки, какой она должна быть в идеале

ЖК «Европейский Берег». Меня радует, что в Новосибирске есть пример современной жилой застройки, задающий тон всему жилищному строительству в России. Честная утилитарная эстетика жилой архитектуры сочетается с попыткой поднять уровень строительной культуры. Пример формирования среды, где граница комфорта выходит далеко за дверь квартиры, подъезда и даже за пределы двора.

Для меня этот жилой район ещё и пример развития строительных технологий последних лет. Мне нравится наблюдать последовательное развитие от дома к дому, собранное в одном месте.

Царские постройки, «Бэтмэн» и водонапорная башня

Рейтинг Артура Лотарева, руководителя архитектурного бюро «Канура» (автор жилых домов «Клевер» и «Пифагор», ТРЦ «Европейский», соавтор башен Технопарка): 

«Бэтмэн» на Коммунистической, 50. Это самое знаковое и противоречивое здание в городе, построенное в начале нулевых годов. Именно оно стало своеобразным водоразделом между робкой и несмелой архитектурой девяностых и нынешним состоянием дел в городе. После его появления все поняли, что теперь можно творить всё что угодно. Оно открыло строительный «ящик Пандоры». Можно как угодно к нему относиться, но его значение для стремительного развития города трудно переоценить. По большому счету, «Бэтмэн» — первый среди первых в современной архитектуре города.

Ещё царские постройки улицы Тополёвой неизменно вызывают восхищение у ценителей архитектуры

Ещё царские постройки улицы Тополёвой неизменно вызывают восхищение у ценителей архитектуры

Кирпичные дома на улице Тополевой и в бывшем военном городке. Оазис крепкой и продуманной урбанистики начала прошлого века. Будет просто варварством их разрушение и застройка района современными комплексами.

Основной корпус ТЭЦ-2 на проезде Энергетиков. Шикарный образец промышленной архитектуры, несущей конструкции нашего молодого амбициозного города.

Старая водонапорная башня у Туннельного спуска. Здание спрятано за деревьями, никто его не видит, но место легендарное и интересное. Там можно организовать музей современного искусства или что-то подобное. Двадцать пять лет назад я обнаружил наверху этой башни спрятанный пост с радиостанцией и мощными усилителями, по которым можно было передавать разведданные по движению железнодорожных составов через станцию Новосибирск-Главный.

Здание «Синара» отлично бы подошло для создания культурного центра — осталось только дождаться реновации по примеру Москвы и её бюджетов

Здание «Синара» отлично бы подошло для создания культурного центра — осталось только дождаться реновации по примеру Москвы и её бюджетов

Здание швейной фабрики «Синар». Если сделать реновацию по примеру московских промышленных зон с созданием многофункциональных культурных и лофт-пространств, цены ему не будет. Самый центр города! Самое дорогое и знаковое пространство! Самое время начинать этим заниматься. Но...

«Сегодня это был бы элитный дом...»

Рейтинг Олега Беляева, руководителя проектного бюро «2ПБ» (автор жилых комплексов «Милк Хаус» и «Ядринцевский квартал», строящегося комплекса «Гудимов», бизнес-центра на Военной):

— Я с детства живу в тихом центре, на Урицкого, и дома в округе сформировали моё представление о нашей новосибирской красоте. Стоквартирный дом, оперный театр, художественный музей — безусловно красивые, они считываются сразу и общепринято эталонные в понимании красоты. А когда начинаешь интересоваться, начинаешь замечать детали в зданиях. Мы и свои проекты создаём как отражение тех форм и стилей, которые в нашем тихом центре присутствуют: там же и конструктивизм, и ампир, и современные здания.

Дом на улице Урицкого, 37 сегодня мог бы считаться элитным

Дом на улице Урицкого, 37 сегодня мог бы считаться элитным

Дом служащих Госбанка (Урицкого, 15) и дом Томской железной дороги (Урицкого, 37). На Урицкого, 37 я жил, увлекался историей этого дома. Он очень правильно был спроектирован. Сегодня это был бы элитный дом, несмотря на отсутствие лифтов: там есть квартиры с террасами, были ресторан, дом творчества, настоящий парк во дворе с освещением, сценой и зрительскими местами.

Тяговая подстанция на Маковского, 3. Как и Дом с часами на Красном проспекте, 11, памятник конструктивизма, это образец архитектуры для меня. Непонятно почему, но она цепляет.

Улица Станиславского почти целиком состоит из памятников, но на открытки и в путеводители попадает далеко не всегда

Улица Станиславского почти целиком состоит из памятников, но на открытки и в путеводители попадает далеко не всегда

Застройка улицы Станиславского. Если откинуть весь тот негатив и ситуацию, которая сложилась вокруг нереализованного проекта города-сада, то сегодня это просто великолепные дома».

Шедевр инженерной мысли и конструктивистский квартал

Рейтинг Андрея Буслаева, руководителя бюро Buslaev Architects (автор интерьеров главного корпуса НГУ, победитель рейтинга «Золотая капитель»):

— Ансамбль площади Ленина (здания оперного, архитектурной академии, мэрии, гостиницы «Центральной» , Центрального банка и Дома Книги). Но первое место в списке я отдаю именно изначальному решению из пяти-шести суперсовременных конструктивистских построек, из которых только Госбанк имеет оригинальный вид, а остальные здания в той или иной степени задекорированы (в том числе самими авторами в силу чудовищного давления сталинского времени) «под классику», в том числе изначальный проект Дома Науки и Техники (ныне НОВАТ), что я считаю просто-таки позорным клеймом на архитектурной истории города. Градостроительный масштабный ансамбль площади еще сохраняется, несмотря на активные попытки его убить (чёрная высотка «СитиЦентра», «курятник» Депутатской, 48, китчевый «Марриотт»).

Масштабное здание Мелькомбината — образец промышленной архитектуры эпохи конструктивизма

Масштабное здание Мелькомбината — образец промышленной архитектуры эпохи конструктивизма

10-этажный хозкорпус Мелькомбината № 1, он же «Элеватор на Большевистской». Одно из самых масштабных и выразительных зданий Новосибирска, можно сказать, своего рода «южные ворота» города. И оно до сих пор настолько выразительно благодаря архитектурно-градостроительному решению.

Спорткомплекс «Динамо» на улице Коммунистической, 60. На мой вкус, самое эстетское сооружение конструктивизма в городе, с панорамным остеклением и великолепными выразительными пропорциями. 

Спорткомплекс «Динамо» давно потерял изначальный вид, но остаётся ценным зданием для знатоков

Спорткомплекс «Динамо» давно потерял изначальный вид, но остаётся ценным зданием для знатоков

Жилые дома «Кузбассуголь», он же «конструктивистский квартал». Авангардная архитектура, намного опередившая свое время: функциональная, лаконичная и аккуратная. Из-за невнимания и плохого ухода (плюс плохое качество строительства) вызывает отторжение горожан, и, вероятно, в конце концов погибнет (дома-коммуны уже начали сносить, как известно).

Здание Главпочтамта уже перестраивали, но оно сохранило свою величественность

Здание Главпочтамта уже перестраивали, но оно сохранило свою величественность

Здание почтового отделения 99, оно же Главпочтамт. Настоящий шедевр инженерной мысли своего времени, одно из первых, если не первое, в Российской Империи здание на основе железобетонного каркаса, свободная планировка, великолепное остекление, свет и воздух. Здание во всех изданиях по архитектуре Сибири и достаточно известное, хоть и не благодаря архитектуре. В списке незаслуженно непопулярных, потому что перестраивалось-таки, и внимание на него обращают только архитекторы.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    с богаткова
    7 окт 2019 в 17:02

    На богаткова много таких объектов. знаю о чем говорю.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 17:02

    Шикарные здания. Кстати, мой особняк в Плотниково тоже представляет культурную и историческую ценность.

    7 окт 2019 в 17:07

    А где дом грузчиков на хвабричной?