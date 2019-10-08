«Я милиционер, и так меня обдурить»: пенсионеры вложили больше миллиона в недостроенные гаражи

Пенсионеры хотели сохранить деньги и вложили их в гаражи, чтобы потом купить квартиру внуку, но попали в долгострой Фото: maps.google.com; Сергей Ковыркин и Елена Сухина

За судьбой обманутых дольщиков жилых домов пристально следят все: чиновники (от районных администраций до правительства), законодатели, правоохранительные органы и СМИ. За судьбой тех, кто потерял деньги в других стройках, следят мало и поправок в законы из-за них не выдумывают. Новосибирские пенсионеры рассказали НГС, как потеряли больше миллиона, поверив застройщику и вложившись в гаражи.

Егор Макарович Елисеев — ветеран Отечественной войны и пенсионер МВД. С супругой Валентиной Дмитриевной они прожили вместе 66 лет. Когда фронтовику выделили 6 соток земли в Новосибирске, они решили, что отдадут участок внукам, но сил и средств строить дом ни у кого из них не нашлось. Тогда землю решили продать, а вырученные деньги вложить в жильё.



Хотели квартиру, а получили три бокса в «гаражном недострое» Так как пенсионеры мало что понимали в недвижимости и инвестициях, то обратились к профессионалу — застройщику Сергею Чернатову, который от их округа баллотировался в депутаты. Депутатом он тогда не стал, но Елисеевым запомнился.

— Он говорил: если у вас будет денежка, то приходите сразу ко мне, никуда не обращайтесь, потому что вас могут обмануть. И это нам запало. Мы деньги собрали и прямо ему отнесли, — говорит Егор Макарович.

Всего к весне 2014 года им удалось собрать 1,35 миллиона рублей: с продажи земли, из страховых выплат, ещё немного пенсионеры взяли в долг. Но вместо квартиры им предложили вложить деньги в гаражи, чтобы те «поработали». В итоге Елисеевы купили три бокса в строящемся на тот момент трехуровневом комплексе на улице Оловозаводской, 18А — по соседству с жилыми домами, построенными одной из компаний Чернатова.

Гаражный комплекс строила компания ООО ФСК «Новосибирская». Объект должны были сдать в конце 2014 года. Но комплекс, в котором Елисеевы купили три бокса, до сих пор не сдан.



— Ничего не понимая, мы оформляем все документы, всё за один день, нас на машине возят. И шестой год ни денег, ни гаражей, — сокрушается Валентина Дмитриевна. — Мы сначала с Егором Макаровичем каждый день на трамвай садились и ехали смотреть — там никакой стройки. Как они были недостроены, так и стоят. Мы с этим вставали и с этим ложились, я похудела на 20 килограмм.

— Я милиционер, и так меня обдурить..., — добавляет Егор Макарович.

Егор Макарович, ветеран ВОВ и пенсионер МВД, даже не верит, что его смогли так обмануть Фото: Александр Ощепков / НГС

Продать свои недостроенные гаражи они не могли: когда покупатели узнавали, что боксы у пенсионеров не в собственности, то отказывались их покупать. В итоге один из трёх гаражей пенсионерам всё-таки удалось продать, но заработать на нём — нет: они даже потеряли 20 тысяч рублей, продав его за 430 тысяч, тогда как покупали за 450. Вместо гаражей обещают квартиру Елисеевы не хотят решать этот вопрос через суд, хотя рассказывают, что один из купивших бокс в гаражном недострое судился с застройщиком. 3 октября пенсионеры встречались с Сергеем Чернатовым, который, по словам Валентины Дмитриевны, всё-таки предложил им квартиру, хотя ранее в счёт неустойки, которая успела набежать за 5,5 лет, обещал только ещё один гараж.

— Квартиру, он говорит, можно в доме возле Оловокомбината. Сказал: «Первый вклад я сделаю, не вы». На вопрос, как гаражи переводить, говорит: «Это тоже сделаю я, вам голову забивать не надо». Но это «я сделаю» мы слышим в течение 5 лет. Это может тянуться так же, как с гаражами, — переживает Валентина Дмитриевна. — Егор Макарович говорит: «Я не могу умереть, пока Чернатов мне не отдаст долги». В отличие от Елесеевых, Надежда ждёт именно гараж: её сын живёт в доме на Оловозаводской, 18/2, и семья вкладывалась в бокс по соседству, чтобы было где оставлять машину. Почему её супруг и сын приняли такое решение, учитывая, что дом был долгостроем, она сама не понимает.

— Я ходила на собрание года два назад, и когда Чернатов сказал, что сдача будет в декабре, я его переспросила: в декабре какого года? Он засмеялся и, конечно, не ответил.

В состоянии «почти готово» гаражный комплекс стоит несколько лет: за это время там успели пожить и украсть всю электрику бомжи Фото: maps.google.com

Что говорит застройщик В разговоре с корреспондентом НГС Сергей Чернатов признал, что с возведением гаражного кооператива действительно были проблемы: хотя строительная часть комплекса завершена, по его словам, на 99,9%, остаются незаконченными несколько «спецразделов».



— В прошлые два года я не смог закончить эти разделы, они незначительные, но тем не менее серьёзные — это дымоудаление и вентиляция, — пояснил он. — Электрику дважды грабили и сдавали на цветной лом, был нанесён большой ущерб.

1 октября застройщик получил заключение экспертизы проекта, теперь ждёт продления техусловий от РЭС. После этого компания рассчитывает получить разрешение на завершение строительства комплекса, а фактически — на его реконструкцию с добавлением ещё нескольких гаражей, которые сможет продать. Сейчас в нём 54 гаража, и все они проданы. Как заверил Чернатов, у него «есть все основания полагать, что он домучает этот объект».

Намерения вложить средства Елисеевых в жильё он подтвердил.

— Мы с ними проговорили, что я сейчас буду решать вопрос с каким-то из застройщиков на левом берегу, потому что в других местах цены фантастические. Буду искать и подбирать. Короче, постараюсь сам выкупить у них те гаражи.

Деньги будут выплачены, и я отконтролирую, где, что и как, потому что я-то профессионал. Сергей Чернатов, застройщик

— Мы вчера подобрали как вариант один объект, и в течение этой недели и следующей мы должны с ними его, как говорится, под призмой рассмотреть.

