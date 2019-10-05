Сибирячка случайно узнала, что мошенники взяли на неё два кредита по скану поддельного паспорта

На фото — Марта Медведева, паспорт которой подделали мошенники. Их очередную попытку взять кредит пресекла служба безопасности одного из банков Фото: Марта Медведева / Юлия Шипицина

Жительница Новосибирска Марта Медведева случайно узнала, что мошенники взяли на неё два кредита в салоне связи. При очередной попытке оформить кредит сибирячке позвонили из службы безопасности банка, картой которого она уже и не пользовалась, и прислали скан паспорта для подтверждения — как оказалось, поддельного. В нём был правильно указан номер, стояла нужная подпись, но на фотографии был другой человек. Разбираемся, как так получилось. Марта Медведева сейчас является клиентом двух банков — Сбербанка и ВТБ, но недавно ей позвонила служба безопасности «Тинькофф Банка», картой которого она перестала пользоваться, и уточнила, оформляли ли она кредит на мобильный телефон в «Евросети».



«Паспорт был один в один мой, кроме фотографии» «Я сказала, что ничего не оформляла. Мне ответили, что пришлют фотографию лица, которое оформило кредит, и скан паспорта, по которому оформляли. Скан был цветным. Лицо на фотографии я видела впервые. Но паспорт, по которому оформляли кредит, один в один мой — подпись совпала, номер тоже. Не совпало только фото, обложка и прописка», — рассказала корреспонденту НГС Марта Медведева. Представитель «Тинькофф Банка» подтвердил этот факт НГС — у них сработала автоматизированная система противодействия мошенничеству.

«Всё верно — мы смогли выяснить попытку мошенничества до того, как она была осуществлена. Этот кейс — типичный пример функционирования нашей многофакторной системы противодействия мошенничеству, которая в том числе использует распознавание лиц в целях предотвращения мошеннических действий с подачей заявок на кредиты. По всем мошенническим заявкам на кредит на имя Марты банком было отказано из-за отсутствия идентификации человека. Распознав попытку мошенничества, мы связались с Мартой в рамках стандартных процессов для уточнения обстоятельств дела и дополнительно рекомендовали написать заявление в полицию и также через запрос Бюро кредитных историй проверить, не удалось ли мошенникам оформить кредиты в других банках», — добавил он.

Такое письмо Марте прислала служба безопасности банка вместе с фотографией и сканом паспорта Фото: Марта Медведева

Два кредита на технику После этого разговора девушка заказала выписку из Бюро кредитных историй и обнаружила, что на неё оформили два кредита в салонах связи: на 52 тысячи рублей в ОТП-Банке и на 56 тысяч в банке «Ренессанс Кредит». В первом случае неизвестно, в каком именно салоне связи, во втором — в «Связном» по адресу Курчатова, 1. По словам Медведевой, кредиты выданы на технику, предположительно, на телефоны. И они являются просроченными. «Если бы не« Тинькофф», мне бы уже через какое-то время начали звонить коллекторы с угрозами. По кредитам, естественно, платить никто не собирался», — говорит Марта Медведева.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что заявление от сибирячки по факту мошенничества с кредитами зарегистрировано: сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

«Я считаю, что это не только моя проблема. Люди вообще не в курсе, что такое может быть, что они могут проснуться, а на них висит энная сумма денег. Но не всем могут позвонить из банка и предупредить, могут звонить уже сразу коллекторы и предъявлять претензии. А вдруг им попадется пожилой человек, пенсионер, который в этом не разбирается и с компьютером на "вы"», — возмущается жительница Новосибирска, пострадавшая от мошенников.



Как выдали кредит и продали технику по поддельному паспорту В пресс-службе компании «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») пояснили, что инициировали внутреннюю проверку, результатами которой они поделятся с клиентом: «В случае, если факт мошенничества подтвердится, мы окажем любое возможное содействие правоохранительным органам для того, чтобы как можно скорее найти злоумышленников».

В пресс-службе банка «Ренессанс Кредит» корреспонденту НГС сказали, что им действительно поступило обращение от Марты Медведевой о том, что она не оформляла кредит в их банке. Во время внутреннего расследования с применением графологической экспертизы они установили, что кредит был оформлен третьим лицом.

«В таких случаях в банке применяется специальная процедура, в рамках которой кредитный договор будет закрыт, а в БКИ будет направлен запрос на корректировку данных в кредитной истории Марты Медведевой», — комментируют в «Ренессанс Кредите».

На момент публикации ОТП-Банк так и не ответил на запрос НГС.

