6 октября воскресенье
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 1/10
usd 65.03
eur 71.35

Темы

СЕЙЧАС +11°С
Пробки 1/10
usd 65.03
eur 71.35

Все новости

Все новости
Авто
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: BMW 666 — закрою проезд, врачи скорой пешком добегут

Новенький BMW X5 перегородил въезд во двор, а роскошный Mercedes встал прямо на перекрестке

Поделиться

1 695
29 Обсудить
Проезд закрыт

Проезд закрыт

В новом, 147-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: джип BMW встал на проезде во двор, Land Cruiser оккупировал зеленую площадку, а толпа несознательных водителей давит сквер в центре города.

BMW стоит в проезде

BMW стоит в проезде

«Вот такой "нехороший человек" перекрыл въезд во двор Ядринцевской, 27. Собралось много машин на въезд и выезд, но "бэха" была без сигналки и телефона. Даже скорой пришлось парковаться дальше, и врачи шли в этот дом пешком», — рассказывает читатель Денис. 

Mercedes на перекрестке

Mercedes на перекрестке

«Перекресток Ленина и Урицкого. Такой вот красивый, редкий автомобиль. Конечно же, не мог его владелец припарковаться как простые смертные», — пишет Светлана. 

Мешает пешеходам

Мешает пешеходам

Где повернул, там и припарковался. 

Массовая стоянка в сквере

Массовая стоянка в сквере

Скверик возле водной академии. «Еще недавно этот клин газона, примыкающий к детской площадке возле дома 48 по ул. Щетинкина, был полноценным газоном. Сначала отдельные умники стали парковать машины передними колесами на этом газоне, потом стали заезжать всей машиной. Такими темпами скоро на месте газона будет очередное пятно грязи и пыли», — переживает Дмитрий. 

Во дворе на газоне

Во дворе на газоне

Уничтожение газона во дворе жилого дома. 

Газон раскатан до земли

Газон раскатан до земли

А тут уже и уничтожать нечего.

С коляской не пройти

С коляской не пройти

«Пересечение Ипподромской и Фрунзе. Невозможно перейти через Ипподромскую возле дома Фрунзе, 57/1. У пешеходного перехода паркуются машины. А по этой дороге ходят мамы с малышами в поликлинику. Приходится ждать, пока кто-нибудь будет проходить мимо и поможет спуститься», — жалуется Людмила.

Land Cruiser на тротуаре

Land Cruiser на тротуаре

Land Cruiser органично вписывается в пешеходную зону. 

Встал и на газон, и на тротуар

Встал и на газон, и на тротуар

«Парковка на газоне, настойчиво прыгал через бордюр и по тротуару», — сообщает Лев.

Стоянка на траве&nbsp;

Стоянка на траве 

«Родители привозят ребенка в детский сад "Брусника" по адресу Микрорайон Горский, 11А. Паркуется на газоне. За рулём ездит девушка», — рассказывают очевидцы. 

Калитка заблокирована

Калитка заблокирована

«Заблокировали выход и не отвечают на телефон», — недоволен Александр. 

Land Cruiser посреди зеленой площадки

Land Cruiser посреди зеленой площадки

«Титова, 5. Совсем страх потеряли! Заехал почти на детскую площадку», — возмущены местные жители. 

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Я паркуюсь как чудакштраф

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (29)

    замечу
    6 окт 2019 в 09:47

    впечатление обиженные собрались и злобно шипят сидят

    Фото пользователя
    6 окт 2019 в 09:33

    Половина никому не мешают. Да и что людям делать если нет парковок. Я согласен, есть отдельные водители, которым на всех наплевать, но НГС фильтруй фото.

    Фото пользователя
    6 окт 2019 в 09:06

    Когда штрафовать начнут?