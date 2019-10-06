«Я паркуюсь как чудак»: BMW 666 — закрою проезд, врачи скорой пешком добегут

Проезд закрыт Фото: читатель НГС

В новом, 147-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: джип BMW встал на проезде во двор, Land Cruiser оккупировал зеленую площадку, а толпа несознательных водителей давит сквер в центре города.

BMW стоит в проезде Фото: читатель НГС

«Вот такой "нехороший человек" перекрыл въезд во двор Ядринцевской, 27. Собралось много машин на въезд и выезд, но "бэха" была без сигналки и телефона. Даже скорой пришлось парковаться дальше, и врачи шли в этот дом пешком», — рассказывает читатель Денис.

Mercedes на перекрестке Фото: читатель НГС

«Перекресток Ленина и Урицкого. Такой вот красивый, редкий автомобиль. Конечно же, не мог его владелец припарковаться как простые смертные», — пишет Светлана.

Мешает пешеходам Фото: читатель НГС

Где повернул, там и припарковался.

Массовая стоянка в сквере Фото: читатель НГС

Скверик возле водной академии. «Еще недавно этот клин газона, примыкающий к детской площадке возле дома 48 по ул. Щетинкина, был полноценным газоном. Сначала отдельные умники стали парковать машины передними колесами на этом газоне, потом стали заезжать всей машиной. Такими темпами скоро на месте газона будет очередное пятно грязи и пыли», — переживает Дмитрий.



Во дворе на газоне Фото: читатель НГС

Уничтожение газона во дворе жилого дома.

Газон раскатан до земли Фото: читатель НГС

А тут уже и уничтожать нечего.

С коляской не пройти Фото: читатель НГС

«Пересечение Ипподромской и Фрунзе. Невозможно перейти через Ипподромскую возле дома Фрунзе, 57/1. У пешеходного перехода паркуются машины. А по этой дороге ходят мамы с малышами в поликлинику. Приходится ждать, пока кто-нибудь будет проходить мимо и поможет спуститься», — жалуется Людмила.

Land Cruiser на тротуаре Фото: читатель НГС

Land Cruiser органично вписывается в пешеходную зону.

Встал и на газон, и на тротуар Фото: читатель НГС

«Парковка на газоне, настойчиво прыгал через бордюр и по тротуару», — сообщает Лев.



Стоянка на траве Фото: читатель НГС

«Родители привозят ребенка в детский сад "Брусника" по адресу Микрорайон Горский, 11А. Паркуется на газоне. За рулём ездит девушка», — рассказывают очевидцы.

Калитка заблокирована Фото: читатель НГС

«Заблокировали выход и не отвечают на телефон», — недоволен Александр.



Land Cruiser посреди зеленой площадки Фото: читатель НГС