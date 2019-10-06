«Я паркуюсь как чудак»: BMW 666 — закрою проезд, врачи скорой пешком добегут

В новом, 147-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: джип BMW встал на проезде во двор, Land Cruiser оккупировал зеленую площадку, а толпа несознательных водителей давит сквер в центре города.
«Вот такой "нехороший человек" перекрыл въезд во двор Ядринцевской, 27. Собралось много машин на въезд и выезд, но "бэха" была без сигналки и телефона. Даже скорой пришлось парковаться дальше, и врачи шли в этот дом пешком», — рассказывает читатель Денис.
«Перекресток Ленина и Урицкого. Такой вот красивый, редкий автомобиль. Конечно же, не мог его владелец припарковаться как простые смертные», — пишет Светлана.
Где повернул, там и припарковался.
Скверик возле водной академии. «Еще недавно этот клин газона, примыкающий к детской площадке возле дома 48 по ул. Щетинкина, был полноценным газоном. Сначала отдельные умники стали парковать машины передними колесами на этом газоне, потом стали заезжать всей машиной. Такими темпами скоро на месте газона будет очередное пятно грязи и пыли», — переживает Дмитрий.
Уничтожение газона во дворе жилого дома.
А тут уже и уничтожать нечего.
«Пересечение Ипподромской и Фрунзе. Невозможно перейти через Ипподромскую возле дома Фрунзе, 57/1. У пешеходного перехода паркуются машины. А по этой дороге ходят мамы с малышами в поликлинику. Приходится ждать, пока кто-нибудь будет проходить мимо и поможет спуститься», — жалуется Людмила.
Land Cruiser органично вписывается в пешеходную зону.
«Парковка на газоне, настойчиво прыгал через бордюр и по тротуару», — сообщает Лев.
«Родители привозят ребенка в детский сад "Брусника" по адресу Микрорайон Горский, 11А. Паркуется на газоне. За рулём ездит девушка», — рассказывают очевидцы.
«Заблокировали выход и не отвечают на телефон», — недоволен Александр.
«Титова, 5. Совсем страх потеряли! Заехал почти на детскую площадку», — возмущены местные жители.
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