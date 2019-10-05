«Куда ты рулишь?»: Lexus Штельмаха ударил девушку на кольце Станиславского — она виновата (видео)

Lexus столкнулся с Toyota RAV4 Фото: АСТ-54

Сегодня в проекте «Куда ты рулишь?» столкновение на кольце площади Станиславского, внежорожник Lexus «подбил» Toyota RAV4 с девушкой за рулем, когда та пыталась немного сместиться вправо. Проезд кольцевых развязок до сих пор сложен для многих водителей и аварии на них не редкость. Рассмотрим нюансы ДТП вместе с экспертом по безопасности дорожного движения. Кольцевая развязка на площади Станиславского, автомобиль Toyota RAV4 с регистратором и девушкой за рулем движется со стороны площади Труда и на круге начинает смещаться вправо. В какой-то момент в кадре появляется черный внедорожник Lexus, который пересекает курс «Тойоты» справа налево - происходит удар. Смотрите видео, 29-я секунда!

Видео АСТ-54

Судя по номерам «Лексуса» - О842ОО - это внедорожник, на котором передвигался экс-начальник областной ГИБДД Сергей Штельмах. В сюжете телеканала «Россия 24» под названием «"Короли дороги": дело "вездеходах" обрастает новыми подробностями», выложенном на Youtube, фигурирует Lexus LX c такими же номерами - Сергей Штельмах подъезжает на нём и выходит из машины. Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 26 сентября в 9.23 по адресу улица Станиславского, 17 произошло ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Столкнулись Toyota RAV4 и Lexus. Кто-бы ни управлял «Лексусом», но правда превыше всего и этом случае она на стороне водителя внедорожника. «Круговое движение, перестраивался водитель видеорегистратора, видимо он хотел выехать с кольца. Он виноват, потому что во-первых помеха справа, во-вторых он при перестроении должен уступать дорогу. Вообще он должен был заранее занять крайнее правое положение, чтобы уйти с кольца», - объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.