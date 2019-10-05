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Проблема

«Куда ты рулишь?»: Lexus Штельмаха ударил девушку на кольце Станиславского — она виновата (видео)

Коварная ситуация на кольце - прав тот, кто справа и не меняет полосу

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Lexus столкнулся с&nbsp;Toyota RAV4

Lexus столкнулся с Toyota RAV4

Сегодня в проекте «Куда ты рулишь?» столкновение на кольце площади Станиславского, внежорожник Lexus «подбил» Toyota RAV4 с девушкой за рулем, когда та пыталась немного сместиться вправо. Проезд кольцевых развязок до сих пор сложен для многих водителей и аварии на них не редкость. Рассмотрим нюансы ДТП вместе с экспертом по безопасности дорожного движения.

Кольцевая развязка на площади Станиславского, автомобиль Toyota RAV4 с регистратором и девушкой за рулем движется со стороны площади Труда и на круге начинает смещаться вправо. В какой-то момент в кадре появляется черный внедорожник Lexus, который пересекает курс «Тойоты» справа налево - происходит удар. Смотрите видео, 29-я секунда!

Видео АСТ-54

Судя по номерам «Лексуса» - О842ОО - это внедорожник, на котором передвигался экс-начальник областной ГИБДД Сергей Штельмах. В сюжете телеканала «Россия 24» под названием «"Короли дороги": дело "вездеходах" обрастает новыми подробностями», выложенном на Youtube, фигурирует Lexus LX c такими же номерами - Сергей Штельмах подъезжает на нём и выходит из машины. 

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 26 сентября в 9.23 по адресу улица Станиславского, 17 произошло ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Столкнулись Toyota RAV4 и Lexus. 

Кто-бы ни управлял «Лексусом», но правда превыше всего и этом случае она на стороне водителя внедорожника. «Круговое движение, перестраивался водитель видеорегистратора, видимо он хотел выехать с кольца. 

Он виноват, потому что во-первых помеха справа, во-вторых он при перестроении должен уступать дорогу.

Вообще он должен был заранее занять крайнее правое положение, чтобы уйти с кольца», - объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.   

Пункт 8.4 ПДД. «При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа». 

Езда по кольцу в Новосибирске - довольно коварная ситуация. Многие водители уходят с круга с левых и средних рядов, даже не подозревая, что кто-то с правой полосы поедет по кольцу и ударит его. Поэтом на таких перекрестках лучше заранее перестраиваться и крутить головой на 360 градусов. «Аналогичная ситуация была, когда водитель такси не уступил дорогу троллейбусу, который ехал по крайней правой полосе. А таксист по средней полосе ехал, он выезжал с кольца на Станиславского. И его признали виновным, потому что троллейбус ехал по своей полосе движения, крайней правой, а таксист менял траекторию движения и должен был уступать дорогу», - рассказывает эксперт.  

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Куда ты рулишь?ДТП

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    КОММЕНТАРИИ (58)

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    5 окт 2019 в 08:08

    Полностью согласен. Лексус не виноват. В правое боковое зеркало всё прекрасно было видно. Для этого оно и нужно. При чем тут Штельмах вообще?

    Дед мазай
    5 окт 2019 в 08:27

    90% аварий на кольцах в такой-же ситуации. На мой взгляд полностью вина лежит на Лексусе. Мой инструктор меня учил: нужно налево- займи крайнюю левую полосу и ты ни с кем курсами не пересечься. И это правильно. Ни у кого не возникает вопросов когда на прямом перекрестке в три , четыре ряда какой-нибудь умник начнет поворачивать с крайнего левого ряда направо или наоборот. Все скажут однозначно ОЛЕНЬ. Почему на кольцах вы ездите по другому? Кольцо - та-же прямая, только изогнутая. Двигайтесь по полосам, и не будет проблем. И не надо ля-ля про помеху справа. Это совсем другие ситуации.

    5 окт 2019 в 08:14

    эта девушка в новосибирском паблике откровенно писала, что собиралась из крайнего левого съезжать с кольца. тут без вариантов - сама кукушка.