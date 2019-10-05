«Куда ты рулишь?»: Lexus Штельмаха ударил девушку на кольце Станиславского — она виновата (видео)

Сегодня в проекте «Куда ты рулишь?» столкновение на кольце площади Станиславского, внежорожник Lexus «подбил» Toyota RAV4 с девушкой за рулем, когда та пыталась немного сместиться вправо. Проезд кольцевых развязок до сих пор сложен для многих водителей и аварии на них не редкость. Рассмотрим нюансы ДТП вместе с экспертом по безопасности дорожного движения.
Кольцевая развязка на площади Станиславского, автомобиль Toyota RAV4 с регистратором и девушкой за рулем движется со стороны площади Труда и на круге начинает смещаться вправо. В какой-то момент в кадре появляется черный внедорожник Lexus, который пересекает курс «Тойоты» справа налево - происходит удар. Смотрите видео, 29-я секунда!
Видео АСТ-54
Судя по номерам «Лексуса» - О842ОО - это внедорожник, на котором передвигался экс-начальник областной ГИБДД Сергей Штельмах. В сюжете телеканала «Россия 24» под названием «"Короли дороги": дело "вездеходах" обрастает новыми подробностями», выложенном на Youtube, фигурирует Lexus LX c такими же номерами - Сергей Штельмах подъезжает на нём и выходит из машины.
Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 26 сентября в 9.23 по адресу улица Станиславского, 17 произошло ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Столкнулись Toyota RAV4 и Lexus.
Кто-бы ни управлял «Лексусом», но правда превыше всего и этом случае она на стороне водителя внедорожника. «Круговое движение, перестраивался водитель видеорегистратора, видимо он хотел выехать с кольца.
Он виноват, потому что во-первых помеха справа, во-вторых он при перестроении должен уступать дорогу.
Вообще он должен был заранее занять крайнее правое положение, чтобы уйти с кольца», - объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Пункт 8.4 ПДД. «При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа».
Езда по кольцу в Новосибирске - довольно коварная ситуация. Многие водители уходят с круга с левых и средних рядов, даже не подозревая, что кто-то с правой полосы поедет по кольцу и ударит его. Поэтом на таких перекрестках лучше заранее перестраиваться и крутить головой на 360 градусов. «Аналогичная ситуация была, когда водитель такси не уступил дорогу троллейбусу, который ехал по крайней правой полосе. А таксист по средней полосе ехал, он выезжал с кольца на Станиславского. И его признали виновным, потому что троллейбус ехал по своей полосе движения, крайней правой, а таксист менял траекторию движения и должен был уступать дорогу», - рассказывает эксперт.
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