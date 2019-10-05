Дело Устиновой, падение тополя на Планировочной и суд над водителем троллейбуса — главное за неделю

Самой обсуждаемой новостью недели вновь стало дело Натальи Устиновой — тело пропавшей нашли в нескольких сотнях метров от места, где её в последний раз видели. Также в Ленинском районе произошло ЧП — рабочие пилили деревья, и одна из веток рухнула на проходящую мимо девушку. Все подробности главных новостей и историй Новосибирска с 30 сентября по 4 октября — в еженедельном обзоре НГС.
- Спустя почти месяц поиски Натальи Устиновой прекратились. Днём 1 октября её тело нашли на пустыре недалеко от дома в Кировском районе, где её высадил такси — больше Наталью никто не видел. Вдоль пустыря идёт пешеходная дорожка, но из-за высоких кустов ни прохожие, ни проезжающие мимо водители могли не увидеть тех, кто привёз труп. Случайным свидетелем мог стать только тот, кто сам заехал на пустырь или ехал с Бородина по объездной дороге в посёлок Тулинский или СНТ Гагарина — корреспондент НГС побывал на безлюдной улице, где преступники решили скрыть тело погибшей.
Сейчас есть три версии, за что могли убить Наталью — в том числе месть. Поиски убийц продолжаются.
- В среду на Планировочной спиленная ветка упала на проходящую мимо девушку — 28-летняя Александра А. погибла на месте. Как рассказывают свидетели, девушка в наушниках проходила рядом с местом, где рабочие пилили разросшиеся ветки тополя. Свидетели ЧП утверждают, что рабочие кричали ей и пытались предупредить об опасности, но из-за громкой музыки девушка не услышала их. Жители Планировочной рассказывают, что жаловались на старые тополя почти два года, а спиливать начали только недавно. Подробности — в материале НГС.
- Суд начал рассматривать дело водителя троллейбуса, которого обвиняют в гибели коллеги. В июле водитель троллейбуса
№ 8Константин Бубёнов после смены возвращался в троллейбусное депо, чтобы поставить машину и сдать путевой лист. Он не рассчитал манёвр и задел козырёк здания, где курили две сотрудницы предприятия. Одна из них погибла, вторая оказалась в больнице. Несмотря на то что водитель признал свою вину, суд отказался рассматривать дело в особом порядке.
Следующее заседание назначено на середину октября. Корреспонденты побывали на первом слушании и выслушали позицию обеих сторон дела.
- В пресс-службе Сибирского округа Росгвардии прокомментировали расследование новосибирского штаба Навального о коттедже генерала Виктора Стригунова — они утверждает, что генерал построил дом сам, а не заплатил за него несколько десятков миллионов, как это утверждают авторы видео.
- Скандальную стройку у лицея
№ 22решили остановить после обращения родителей к Путину — арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку. Общественники, жители улицы Советской и родители школьников выступали против стройки и, кажется, смогли отстоять место, где хотели возвести бизнес-центр.
- Министерство финансов России предложило массово сократить госслужащих — в ближайшие три года планируют уволить 13 тысяч сотрудников различных ведомств и служб. Корреспондент НГС спросила у пятерых госслужащих из разных структур Новосибирска, как они относятся к предстоящим сокращениям, где будут искать работу и на какие деньги рассчитывают при уходе с работы — по их мнению, первыми уволят пожилых людей.
- Новосибирские врачи помогли парню с редкой болезнью, из-за которой у него сильно тряслись руки и ноги. Чтобы вылечиться, его семья переехала из Азербайджана в Сибирь — здесь ему поставили диагноз и сделали операцию, вживив устройство с электродами. Корреспондент НГС рассказала историю Гошгара Абдуллаева для спецпроекта редакции «Особые люди».
- В Новосибирской области 333 деревни, которые настолько малы и затеряны в глуши, что там нет даже магазинов. Их жители заказывают товары почтой или договариваются о совместных закупках. А в некоторые деревни — туда, где находятся энтузиасты — продукты возят предприниматели из соседних крупных сёл без каких-либо надежд на большую прибыль. НГС познакомился с семьёй предпринимателей, которые раз в неделю садятся на старый УАЗ и привозят продукты в деревню Лаптевка Колыванского района. Они зарабатывают копейки, но от помощи государства решили отказаться из-за бумажной волокиты.
- Новосибирский режиссёр Станислав Шуберт побывал в пещере тающего ледника в Шпицбергене. В российском посёлке Пирамид на территории Норвегии он прожил уже больше 4 месяцев и рассказал, как меняется климат в Арктике, и о возвращении людей в заброшенные города севера.
- Новосибирская актриса Мария Шумакова попала в топ-100 самых сексуальных женщин страны — в голосовании журнала MAXIM она обгоняет в рейтинге Кристину Асмус, Ольгу Куриленко и Светлану Лободу.