Дело Устиновой, падение тополя на Планировочной и суд над водителем троллейбуса — главное за неделю

Самой обсуждаемой новостью недели вновь стало дело Натальи Устиновой — тело пропавшей нашли в нескольких сотнях метров от места, где её в последний раз видели. Также в Ленинском районе произошло ЧП — рабочие пилили деревья, и одна из веток рухнула на проходящую мимо девушку. Все подробности главных новостей и историй Новосибирска с 30 сентября по 4 октября — в еженедельном обзоре НГС.



Спустя почти месяц поиски Натальи Устиновой прекратились. Днём 1 октября её тело нашли на пустыре недалеко от дома в Кировском районе, где её высадил такси — больше Наталью никто не видел. Вдоль пустыря идёт пешеходная дорожка, но из-за высоких кустов ни прохожие, ни проезжающие мимо водители могли не увидеть тех, кто привёз труп. Случайным свидетелем мог стать только тот, кто сам заехал на пустырь или ехал с Бородина по объездной дороге в посёлок Тулинский или СНТ Гагарина — корреспондент НГС побывал на безлюдной улице, где преступники решили скрыть тело погибшей.

