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Дело Устиновой, падение тополя на Планировочной и суд над водителем троллейбуса — главное за неделю

10 самых обсуждаемых новостей и историй Новосибирска, которые стоит прочитать

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Три самых громких новости Новосибирска&nbsp;— смерть Натальи Устиновой, ЧП на Планировочной и суд над водителем троллейбуса

Три самых громких новости Новосибирска — смерть Натальи Устиновой, ЧП на Планировочной и суд над водителем троллейбуса

Самой обсуждаемой новостью недели вновь стало дело Натальи Устиновой — тело пропавшей нашли в нескольких сотнях метров от места, где её в последний раз видели.  Также в Ленинском районе произошло ЧП — рабочие пилили деревья, и одна из веток рухнула на проходящую мимо девушку. Все подробности главных новостей и историй Новосибирска с 30 сентября по 4 октября — в еженедельном обзоре НГС.

Сейчас есть три версии, за что могли убить Наталью — в том числе месть. Поиски убийц продолжаются.

  • В среду на Планировочной спиленная ветка упала на проходящую мимо девушку — 28-летняя Александра А. погибла на месте. Как рассказывают свидетели, девушка в наушниках проходила рядом с местом, где рабочие пилили разросшиеся ветки тополя. Свидетели ЧП утверждают, что рабочие кричали ей и пытались предупредить об опасности, но из-за громкой музыки девушка не услышала их. Жители Планировочной рассказывают, что  жаловались на старые тополя почти два года, а спиливать начали только недавно. Подробности — в материале НГС
Новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки

Новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки

  • Суд начал рассматривать дело водителя троллейбуса, которого обвиняют в гибели коллеги. В июле водитель троллейбуса № 8 Константин Бубёнов после смены возвращался в троллейбусное депо, чтобы поставить машину и сдать путевой лист. Он не рассчитал манёвр и задел козырёк здания, где курили две сотрудницы предприятия. Одна из них погибла, вторая оказалась в больнице. Несмотря на то что водитель признал свою вину, суд отказался рассматривать дело в особом порядке. 
Водитель Константин Бубёнов признал свою вину, что не рассчитал манёвр

Водитель Константин Бубёнов признал свою вину, что не рассчитал манёвр

Следующее заседание назначено на середину октября. Корреспонденты побывали на первом слушании и выслушали позицию обеих сторон дела.

  • В пресс-службе Сибирского округа Росгвардии прокомментировали расследование новосибирского штаба Навального о коттедже генерала Виктора Стригунова — они утверждает, что генерал построил дом сам, а не заплатил за него несколько десятков миллионов, как это утверждают авторы видео. 
  • Скандальную стройку у лицея № 22 решили остановить после обращения родителей к Путину — арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку. Общественники, жители улицы Советской и родители школьников выступали против стройки и, кажется, смогли отстоять место, где хотели возвести бизнес-центр.
  • Министерство финансов России предложило массово сократить госслужащих — в ближайшие три года планируют уволить 13 тысяч сотрудников различных ведомств и служб. Корреспондент НГС спросила у пятерых госслужащих из разных структур Новосибирска, как они относятся к предстоящим сокращениям, где будут искать работу и на какие деньги рассчитывают при уходе с работы — по их мнению, первыми уволят пожилых людей.
  • Новосибирские врачи помогли парню с редкой болезнью, из-за которой у него сильно тряслись руки и ноги. Чтобы вылечиться, его семья переехала из Азербайджана в Сибирь — здесь ему поставили диагноз и сделали операцию, вживив устройство с электродами. Корреспондент НГС рассказала историю Гошгара Абдуллаева для спецпроекта редакции «Особые люди».

  • В Новосибирской области 333 деревни, которые настолько малы и затеряны в глуши, что там нет даже магазинов. Их жители заказывают товары почтой или договариваются о совместных закупках. А в некоторые деревни — туда, где находятся энтузиасты — продукты возят предприниматели из соседних крупных сёл без каких-либо надежд на большую прибыль. НГС познакомился с семьёй предпринимателей, которые раз в неделю садятся на старый УАЗ и привозят продукты в деревню Лаптевка Колыванского района. Они зарабатывают копейки, но от помощи государства решили отказаться из-за бумажной волокиты. 
Из-за тёплого лета в леднике образовалась пещера

Из-за тёплого лета в леднике образовалась пещера

Сибирячка Мария Шумакова сыграла роль в сериале «Сладкая жизнь»

Сибирячка Мария Шумакова сыграла роль в сериале «Сладкая жизнь»

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    5 окт 2019 в 08:37

    главные новости, за неделю, либерального сми, круто..

    Фото пользователя
    5 окт 2019 в 09:01

    Ну, чё, все плохо, все умерли. Причем нелепо и внезапно.