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«Пойду в продавцы»: чиновникам объявили о тотальном сокращении. Они обходятся в 100 миллиардов в год

Они объяснили, почему реформа может оказаться катастрофой, и рассказали о коллегах, которых не жалко

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В следующем году госслужащих начнут активно сокращать — это коснётся федеральных ведомств и их региональных управлений

В следующем году госслужащих начнут активно сокращать — это коснётся федеральных ведомств и их региональных управлений

В кабинетах чиновников активно обсуждают инициативу Министерства финансов России, которое предложило массово сократить госслужащих. Реформа пока лишена конкретики, кого и когда будут сокращать — есть только примерные предположения. Но паника уже началась, поскольку огромная часть сотрудников федеральных ведомств и их региональных управлений останется без работы. Корреспондент НГС спросила у пятерых госслужащих из разных структур, как они относятся к предстоящим сокращениям, где будут искать работу и на какие деньги рассчитывают при уходе с работы. Они рассказали о своих ожиданиях, но попросили об анонимности.

Большую реформу в сфере госуправления, которая приведёт к масштабным сокращениям чиновников, начнут проводить в России с 2020 года, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью РИА Новости. Минфин считает, что реформа необходима не только из-за соображений экономии, поскольку оставшимся сотрудникам обещают повысить зарплаты. По мнению Нестеренко, если чиновников не сократить, на их содержание до конкурентного рыночного уровня придется искать в бюджете до 100 миллиардов рублей в год дополнительно, пишет Газета.ру.

Сейчас, по данным Минфина, в стране работает 855 тысяч человек, хотя Росстат посчитал, что их около 2 миллионов (такое расхождение связано с тем, что статистики считают даже охранников и обслуживающий персонал в учреждениях). Как подсчитали в группе суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, 

до 2022 года увольнение может грозить примерно 13 тысячам человек, передают РИА Новости. По прогнозам аналитиков, первыми свои должности оставят работающие пенсионеры и молодежь.

На сокращения власти потратят около 5 миллиардов рублей, рассказал Минфин «Известиям» — на эти данные ссылаются многие федеральные СМИ. Министерство объясняет, что сокращённым чиновникам нужно будет выплатить компенсации в размере трёх окладов. 

А так как средняя зарплата в федеральных органах власти, по подсчётам Росстата, в 2018 году превысила 126 тысяч рублей, властям потребуются немалые деньги на выплаты. 

Однако, как заверили НГС опрошенные госслужащие, данные статистиков о таких зарплатах почти не имеют отношения к новосибирским управлениям федеральных ведомств — даже руководители местных подразделений зарабатывают меньше.

В любом случае пока что ещё слишком мало конкретики о реформе — окончательная концепция ещё не принята, идут обсуждения, оговариваются авторы инициативы. Совещания на эту тему будет проводить в том числе премьер-министр России Дмитрий Медведев. Но в Минфине уже предупреждают, что уменьшение госаппарата пройдёт, скорее всего, в два этапа. Сначала госслужащих из центральных аппаратов федеральных органов «автоматически» сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%, пишут РИА Новости.

Новость о задумке Минфина моментально проникла в кабинеты региональных управлений. Как рассказывает НГС сотрудник налоговых органов в Новосибирске, паники среди работников нет, но люди обсуждают предстоящие увольнения довольно активно. По словам собеседника НГС, если судить по опыту предыдущих массовых сокращений, сначала руководители уберут свободные ставки, а потом доберутся до конкретных работников, особенно до тех, чей труд с годами становится всё более автоматизированным.

«Мне кажется, что сокращение многие начальники воспринимают как способ поквитаться с кем-то или избавиться от сотрудников негодных. 

С госслужбы ведь нелегко просто так вылететь — нужно очень много накосячить, чтобы тебя уволили официально. А под сокращения можно кого-то уволить.

Толковые специалисты вообще не парятся [из-за сокращений] — их вряд ли уволят. Меня [реформа] вряд ли коснётся, но думаю, что для меня, как и для многих, есть два пути — перекидываться на другую госструктуру или уходить в бизнес», — говорит сотрудник налоговой.

Реформа ещё не приняла окончательный вид, но, по прогнозам, сокращения коснутся прежде всего пенсионеров

Реформа ещё не приняла окончательный вид, но, по прогнозам, сокращения коснутся прежде всего пенсионеров

По мнению сотрудника местного управления Федеральной службы судебных приставов, хороших работников увольнять не будут — в первую очередь сокращения коснутся пенсионеров, которые уже давно не справляются с обязанностями.

«Человек в возрасте уже не настолько активен и иногда может затормозить, так что бывает, что делаешь за кого-то работу. Честно говоря, у меня двойное мнение — с одной стороны, сокращение необходимо, особенно старых кадров, которые давно уже на пенсии. 

Порой они не справляются со своими обязанностями, особенно когда это касается применения физической силы, каких-то специальных средств, физической подготовки. А второе — мне жаль, что люди просто теряют работу, это просто человеческое отношение к другим», 

— рассуждает представитель судебных приставов.

Собеседник НГС считает, что его вряд ли будут увольнять, так как он справляется «полностью и с задачами, и с регламентом», но думает, что компенсации в 150 тысяч рублей ему было бы достаточно. Что касается дальнейшего трудоустройства — работник ФССП рассчитывает, что его могут взять в другое ведомство, к примеру, в районную администрацию.

«Увольнять всех подряд, думаю, не будут, конкретно в нашей структуре это, скорей всего, коснётся пенсионеров и тех, кто на плохом счету у руководителей, остальные, думаю, могут быть спокойны, — говорит в беседе с НГС сотрудница Пенсионного фонда. — Компенсацию требовать, конечно, не придётся, выплатят по Трудовому кодексу, это примерно 25 тысяч рублей. Наверное, тысяч 50 хватило бы, с учётом того, что на новой работе зарплату получишь не скоро».

Она переживает, что после Пенсионного фонда работу найти будет достаточно сложно, так как опыт работы в фонде вряд ли где-то ещё пригодится.

«Но если вдруг сокращение коснётся меня, то хотелось бы пойти в налоговую службу», — говорит сотрудница фонда.

Как рассказали НГС сотрудницы Россельхознадзора и Роспотребнадзора, в их ведомствах сокращать практически некого — и так работать некому.

«Текучка кадров тут отсутствует, если кто и работает — так десятками лет. Моя работа, так сказать, вообще для души. <…> Думаю, всех подряд [увольнять] не будут, у нас в картотеке даже некого, а врачей и так не хватает. Когда на человеке по два или три района — это сложно, к тому же зарплаты тут невысокие. (М. М.: «Если всё же начнутся сокращения, на какую компенсацию рассчитываете?») А разве мы можем выбирать компенсации? Одну зарплату максимум дадут. А так, конечно, если попрут — выберу кардинально другую профессию», — говорит работник Роспотребнадзора.

Некоторые сотрудники ведомств, с которыми пообщалась корреспондент НГС, говорят, что в их отделах просто некого сокращать после прошлой волны увольнений

Некоторые сотрудники ведомств, с которыми пообщалась корреспондент НГС, говорят, что в их отделах просто некого сокращать после прошлой волны увольнений

Сотрудница Россельхознадзора соглашается — из-за последнего сокращения, случившегося несколько лет назад, сейчас жёсткая нехватка специалистов, а те, кто остался, работают в усиленном режиме.

«Они конкретно работают, у них нет времени чаи распивать. Первое сокращение было на пользу — остались только нужные. Второе сокращение срезало максимально всё, остались по минимуму. 

Если сейчас сократить — что будет? Не представляю. Даже если это робот, надо ему физически быть в одном месте — одномоментно, даже роботы на это не способны. 

<…> Специальности ведь бывают разные. Если сократить бухгалтера — он найдет работу за один день. Если агронома по защите растений — он, наверное, уже никогда не найдёт работу по специальности.

Думаю, что компенсация должна составлять около 150 тысяч, так как работу найти сложно. Трудоустройство на другую госслужбу занимает месяцы — объявляется конкурс, набираются кандидаты, чтобы на одно место было как минимум два кандидата. Или идти продавцом. Продавец — это единственная профессия, в которую можно прийти работу. Наверное», — заключила сотрудница Россельхознадзора.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области, наоборот, предложили повысить зарплату чиновникам — прибавку они ждут уже в октябре.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость1
    4 окт 2019 в 08:11

    Два миллиона дар...едов! Два! Вот столько мы кормим. Четверть надо оставлять, с последующим уменьшением до 10% с ликвидацией всех надбавок и льгот и пенсию минимальную!

    4 окт 2019 в 08:21

    "Мыльная опера" продолжается с момента создания Мира.
    Конец у всех один - ВСЕХ ИХ НА МЫЛО...

    Красавец
    4 окт 2019 в 08:20

    На днях был в соцслужбе. В один кабинет очередь, а в другом кабинете сидят "работнички" и болтают на всю соцслужбу о столах буковых, который 4 мужика только поднимают, о дачах и невесть о чем. Клиенты в очереди - мамашки многодетные, да старики - весь этот бред слышат. И кому вот нужны такие "работники"? Их не сокращать надо, а увольнять без выходного пособия.