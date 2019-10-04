«Пойду в продавцы»: чиновникам объявили о тотальном сокращении. Они обходятся в 100 миллиардов в год

В следующем году госслужащих начнут активно сокращать — это коснётся федеральных ведомств и их региональных управлений Фото: Александр Ощепков / НГС

В кабинетах чиновников активно обсуждают инициативу Министерства финансов России, которое предложило массово сократить госслужащих. Реформа пока лишена конкретики, кого и когда будут сокращать — есть только примерные предположения. Но паника уже началась, поскольку огромная часть сотрудников федеральных ведомств и их региональных управлений останется без работы. Корреспондент НГС спросила у пятерых госслужащих из разных структур, как они относятся к предстоящим сокращениям, где будут искать работу и на какие деньги рассчитывают при уходе с работы. Они рассказали о своих ожиданиях, но попросили об анонимности.



Большую реформу в сфере госуправления, которая приведёт к масштабным сокращениям чиновников, начнут проводить в России с 2020 года, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в интервью РИА Новости. Минфин считает, что реформа необходима не только из-за соображений экономии, поскольку оставшимся сотрудникам обещают повысить зарплаты. По мнению Нестеренко, если чиновников не сократить, на их содержание до конкурентного рыночного уровня придется искать в бюджете до 100 миллиардов рублей в год дополнительно, пишет Газета.ру.

Сейчас, по данным Минфина, в стране работает 855 тысяч человек, хотя Росстат посчитал, что их около 2 миллионов (такое расхождение связано с тем, что статистики считают даже охранников и обслуживающий персонал в учреждениях). Как подсчитали в группе суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, до 2022 года увольнение может грозить примерно 13 тысячам человек, передают РИА Новости. По прогнозам аналитиков, первыми свои должности оставят работающие пенсионеры и молодежь.



На сокращения власти потратят около 5 миллиардов рублей, рассказал Минфин «Известиям» — на эти данные ссылаются многие федеральные СМИ. Министерство объясняет, что сокращённым чиновникам нужно будет выплатить компенсации в размере трёх окладов. А так как средняя зарплата в федеральных органах власти, по подсчётам Росстата, в 2018 году превысила 126 тысяч рублей, властям потребуются немалые деньги на выплаты. Однако, как заверили НГС опрошенные госслужащие, данные статистиков о таких зарплатах почти не имеют отношения к новосибирским управлениям федеральных ведомств — даже руководители местных подразделений зарабатывают меньше.

В любом случае пока что ещё слишком мало конкретики о реформе — окончательная концепция ещё не принята, идут обсуждения, оговариваются авторы инициативы. Совещания на эту тему будет проводить в том числе премьер-министр России Дмитрий Медведев. Но в Минфине уже предупреждают, что уменьшение госаппарата пройдёт, скорее всего, в два этапа. Сначала госслужащих из центральных аппаратов федеральных органов «автоматически» сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%, пишут РИА Новости.



Новость о задумке Минфина моментально проникла в кабинеты региональных управлений. Как рассказывает НГС сотрудник налоговых органов в Новосибирске, паники среди работников нет, но люди обсуждают предстоящие увольнения довольно активно. По словам собеседника НГС, если судить по опыту предыдущих массовых сокращений, сначала руководители уберут свободные ставки, а потом доберутся до конкретных работников, особенно до тех, чей труд с годами становится всё более автоматизированным.

«Мне кажется, что сокращение многие начальники воспринимают как способ поквитаться с кем-то или избавиться от сотрудников негодных. С госслужбы ведь нелегко просто так вылететь — нужно очень много накосячить, чтобы тебя уволили официально. А под сокращения можно кого-то уволить.

Толковые специалисты вообще не парятся [из-за сокращений] — их вряд ли уволят. Меня [реформа] вряд ли коснётся, но думаю, что для меня, как и для многих, есть два пути — перекидываться на другую госструктуру или уходить в бизнес», — говорит сотрудник налоговой.



Реформа ещё не приняла окончательный вид, но, по прогнозам, сокращения коснутся прежде всего пенсионеров Фото: Анна Золотова / НГС

По мнению сотрудника местного управления Федеральной службы судебных приставов, хороших работников увольнять не будут — в первую очередь сокращения коснутся пенсионеров, которые уже давно не справляются с обязанностями.

«Человек в возрасте уже не настолько активен и иногда может затормозить, так что бывает, что делаешь за кого-то работу. Честно говоря, у меня двойное мнение — с одной стороны, сокращение необходимо, особенно старых кадров, которые давно уже на пенсии. Порой они не справляются со своими обязанностями, особенно когда это касается применения физической силы, каких-то специальных средств, физической подготовки. А второе — мне жаль, что люди просто теряют работу, это просто человеческое отношение к другим», — рассуждает представитель судебных приставов.

Собеседник НГС считает, что его вряд ли будут увольнять, так как он справляется «полностью и с задачами, и с регламентом», но думает, что компенсации в 150 тысяч рублей ему было бы достаточно. Что касается дальнейшего трудоустройства — работник ФССП рассчитывает, что его могут взять в другое ведомство, к примеру, в районную администрацию.



«Увольнять всех подряд, думаю, не будут, конкретно в нашей структуре это, скорей всего, коснётся пенсионеров и тех, кто на плохом счету у руководителей, остальные, думаю, могут быть спокойны, — говорит в беседе с НГС сотрудница Пенсионного фонда. — Компенсацию требовать, конечно, не придётся, выплатят по Трудовому кодексу, это примерно 25 тысяч рублей. Наверное, тысяч 50 хватило бы, с учётом того, что на новой работе зарплату получишь не скоро».

Она переживает, что после Пенсионного фонда работу найти будет достаточно сложно, так как опыт работы в фонде вряд ли где-то ещё пригодится.

«Но если вдруг сокращение коснётся меня, то хотелось бы пойти в налоговую службу», — говорит сотрудница фонда.

Как рассказали НГС сотрудницы Россельхознадзора и Роспотребнадзора, в их ведомствах сокращать практически некого — и так работать некому.

«Текучка кадров тут отсутствует, если кто и работает — так десятками лет. Моя работа, так сказать, вообще для души. <…> Думаю, всех подряд [увольнять] не будут, у нас в картотеке даже некого, а врачей и так не хватает. Когда на человеке по два или три района — это сложно, к тому же зарплаты тут невысокие. (М. М.: «Если всё же начнутся сокращения, на какую компенсацию рассчитываете?») А разве мы можем выбирать компенсации? Одну зарплату максимум дадут. А так, конечно, если попрут — выберу кардинально другую профессию», — говорит работник Роспотребнадзора.



Некоторые сотрудники ведомств, с которыми пообщалась корреспондент НГС, говорят, что в их отделах просто некого сокращать после прошлой волны увольнений Фото: Стас Соколов / НГС